Vivienda Qué hacer si pierdes el DNI o te lo roban

Madre mía, menuda faena, ¿ante la pérdida del DNI, qué hacer? Pues ahora te toca hacer el carnet de identidad nuevamente, tanto si te lo han robado como si lo has perdido por un descuido o imprudencia. Cuando alguien sufre la pérdida un DNI puede acarrearle serios problemas si no lo resuelve a la mayor brevedad posible. ¿Pero qué tengo que hacer un DNI cuando lo pierdes o te lo roban?

Casacochecurro.com Lo primero de todo, ¿qué hacer si pierdes el DNI? Aunque es bastante improbable que lo encuentres, si sospechas o recuerdas el lugar en el que ha desaparecido tu DNI, pregunta e los comercios de la zona. Tal vez alguna persona lo haya visto en el suelo y lo haya entregado. También puedes preguntar en la sección de objetos perdidos de la Policía. En muchas ocasiones y cuando menos te lo esperas, el carnet perdido aparece allí, llevado por algún buen ciudadano, así que por qué no ir a comisaría y decir a la Policía directamente “he perdido el DNI”. Tal vez haya suerte con estos métodos.

Denunciar la pérdida de DNI ante la Policía

Una vez que has seguido estos pasos, generalmente sin éxito, aunque nunca se sabe, deberás dirigirte tan rápido como te sea posible a una comisaría de Policía para denunciar el robo del dni o extravío de tu documento nacional de identidad. Denunciar pérdida DNI es muy importante que lo realices apenas te hayas dado cuenta de que te falta el DNI. Si no lo hicieras así, serías responsable del posible uso indebido que cualquier desaprensivo pudiera hacer con dicho documento. Además, denunciándolo, depuras responsabilidades y no debes preocuparte más que de su renovación.

Renovación DNI por robo

Una vez que tienes tu denuncia, debes proceder a solicitar un nuevo documento nacional de identidad. Con la correspondiente denuncia que acabas de hacer en comisaría deberás solicitarlo. Puedes acudir a la comisaría y esperar el tiempo que sea necesario hasta que te toque el turno o bien puedes solicitar cita previa por teléfono o por Internet. Es un modo de evitarte esperas innecesarias y, al fin y al cabo, con el resguardo de pérdida del DNI o robo que te dieron al hacer la denuncia policial puedes justificar que no lo lleves encima en el caso de que algún agente de la ley o en algún comercio se te solicite, lo mismo para la realización de cualquier gestión.

Pedir de nuevo el DNI

Ante la pérdida DNI, ¿qué hacer? Lo primero que debes tener claro es que en este caso debes actuar con rapidez. Si no denuncias el robo o la desaparición de tu DNI y lo vas dejando para mañana o para otro día y lo necesitas para cualquier trámite o te es solicitado por algún agente del orden, vas a tener que dar muchas explicaciones acerca de por qué no acudiste de forma inmediata a denunciar la desaparición.

Qué llevar renovación DNI

Para la solicitud de un nuevo documento nacional de identidad, deberás llevar el resguardo que te ha dado en la comisaría y dos fotografías tamaño carnet en las que deberás estar con la cara completamente despejada, sin pañuelos, flequillos ni peinados que tapen parte de tu cara y puedan dificultar tu identificación en el caso de que fuera necesario hacerla.

Además, si se trata de la primera vez que vas a solicitar el DNI, necesitas un certificado literal de nacimiento que debes pedir en el Registro Civil y el certificado de empadronamiento de tu Ayuntamiento.

Lo de la solicitud de la cita previa para hacerlo es una gran ventaja que Internet nos ha traído. Atrás quedaron los tiempos en los que se hacían filas eternas para la renovación u obtención del carnet de identidad, perdiendo allí las horas muertas para hacer lo mismo que puedes hacer ahora yendo con tu día y tu hora previamente solicitados por Internet. Puedes incluso solicitar y elegir la comisaría en la que te lo quieres hacer. Ya sea cerca de tu domicilio, o de tu lugar de trabajo, puedes solicitar tu carnet de identidad en donde tú quieras.

Cita previa por Internet

Sobra decir que habrás de pagar una pequeña tasa por los gastos que conlleva la emisión del DNI perdido y cita previa que, a día de hoy es electrónico y te lo dan en el mismo momento en que vas a solicitarlo. Ya pasaron también a la historia los días en los que tenías que esperar una cantidad indecente de horas para hacerlo y después tenías que volver otro día a recogerlo, cuando lo enviaban desde la comisaría central.

En definitiva, debemos ir identificados en todo momento. Los niños, obligatoriamente desde que cumplen los 14 años y si se sale del país de viaje, o bien si quieres, por su tranquilidad y la tuya, que estén también identificados por la Ley. Es algo que nunca está de más y deberemos poner toda la precaución del mundo en no perder el carné de identidad y tener en cuenta las fechas para renovarlo cuando sea necesario. ¡Y cruzar los dedos para que tampoco tengamos que decir en la comisaría de Policía que ‘me han robado el DNI’.

Qué cuesta renovar el DNI

¿Sabes cuánto cuesta hacer el DNI? Esta tasa cambia cada año, por lo que si vas a pedir cita DNI perdido, tanto como si debes realizar la renovación del DNI porque te ha caducado o, simplemente porque tu caso es tener el DNI caducado, el precio para renovar el DNI en 2016 es de 10,60 euros que sólo podrás pagar con dinero en efectivo, no es posible pagar con tarjeta. Por último, las familias numerosas, con 3 o más hijos, estarán exentas de las tasas que se deben pagar por tener el DNI.

