¿Me pueden multar por no llevar el DNI encima?

¿Es obligatorio llevar el DNI encima siempre? Si buscas una respuesta rápida, no es obligatorio, pero si un agente de policía te lo pide y no lo tienes encima, la situación se alarga porque debes acompañarles a una comisaría para que te identifiquen. Es decir, que no existe ninguna norma que obligue a los ciudadanos a llevar el DNI encima. Ni tampoco ninguna que establezca que pueden multarte por no llevarlo encima. Pero es recomendable. Y, además, hay que llevarlo en formato físico, puesto que, de momento, no es posible tener el DNI en el móvil.

Puedes ir a por el pan, a tomar algo o de compras, no llevarlo encima y que no pase nada. Pero si en el transcurso de cualquiera de estas actividades las autoridades te piden el documento y no lo tienes, debes acompañarles a as dependencias policiales para que te identifiquen. Si te niegas, puedes enfrentarte a multas y sanciones económicas por desobediencia a la autoridad.

¿Tengo que llevar el DNI siempre encima?

Depende de lo que vayas a hacer. Aunque no es obligatorio llevar el DNI encima, sí es recomendable. Además de para evitar una posible multa, es importante tener el DNI encima porque es necesario para acceder a algunos establecimientos, como un congreso o un hotel, o para pagar con la tarjeta. También es un documento imprescindible para subirte a un avión o a un tren o incluso para hacer gestiones con el banco.

En estas situaciones, las consecuencias de no tenerlo encima pasan por no poder hacer las gestiones necesarias o por ni siquiera poder viajar o entrar a un establecimiento. Pero no habría multas.

Por el contrario, si en un control rutinario de carretera o en cualquier otra circunstancia un agente te pide el DNI y no lo tienes, la situación cambia.

¿Qué pasa si la Policía te pide el DNI y no lo tienes?

La Ley de Seguridad Ciudadana establece en su artículo 9.2 que todos los ciudadanos están obligados a enseñar el DNI si un agente o las autoridades lo solicitan. En el caso de no hacerlo por no querer o por no tenerlo encima, se expone a multas por desobediencia a las autoridades.

¿Cuáles son las multas por no llevar el DNI en 2022?

En realidad no existen multas por no llevar el DNI. En el caso de no tener este documento encima, los agentes pueden pedirte que les acompañes a la comisaría para que puedan identificarte. Si acudes y verifican que todo está bien, puedes marcharte a casa. Este procedimiento de ir a la comisaría no puede superar en ningún caso las 6 horas. Al salir, los agentes deben dar un volante acreditativo de las horas que ha pasado allí por este motivo.

Por el contrario, si te niegas a enseñar el documento o a acompañarles a comisaría, sí pueden multarte. En este caso, el motivo de la sanción sería por desobediencia de las autoridades. En cuanto a la multa, puede oscilar entre los 60 euros y los 36.000. El código penal recoge que este delito puede ser castigado con multas de entre uno a tres meses.

¿Es obligatorio llevar el DNI con 14 años?

Sí. En España es obligatorio que un menor tenga el DNI desde los 14 años. Por tanto, la norma que hemos detallado en este artículo también se aplica en este caso. No es obligatorio, pero sí recomendable.

