Ocio - Tecnología

Smartphones

¿Es posible tener el DNI en el móvil?

NOTICIA de de Jessica Pascual

No, no es posible tener el DNI en el teléfono móvil. A pesar de que el lanzamiento del nuevo DNI 4.0 prometía esta función en 2021, todavía no se ha hecho posible. Te explicamos por qué no puedes llevar el DNI en el móvil y todas las novedades sobre el nuevo documento de identidad europeo.

Por qué no se puede llevar el DNI en el móvil

Para llevar el Documento Nacional de Identidad en el teléfono, hay que ajustarse a dos requisitos:

Tener la nueva versión del DNI 4.0, que no todo el mundo la tiene porque su implantación es progresiva. De hecho, hasta 2031 el actual no queda obsoleto.

Por otro, descargarse una aplicación específica que te permita incorporar el DNI en el teléfono. Sin embargo, esta aplicación de momento no se ha desarrollado y, por este motivo, no es posible llevar el DNI en el móvil.

Una vez se lance la nueva aplicación, sí será posible incorporar el documento al teléfono y hacer trámites. Pero hasta entonces, la única posibilidad de usar el DNI electrónico 3.0 desde el móvil es a través de la tecnología NFC. Un sistema que te permite convertir tu móvil en un lector del documento para usar la versión digital.

DNI Europeo, el nuevo DNI electrónico

El DNI electrónico español cambia de formato. Con este último cambio, todos los documentos de identidad que se expidan en cualquier país miembro de la Unión Europea tendrá el nuevo formato europeo, denominado DNI 4.0. El objetivo de esta actualización implantada en 2021 es adaptarse a la legislación europea en materia de identificación digital y aumentar la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos europeos. Los principales cambios que van a introducirse en este documento son:

Denominación en inglés (National Identity Card) porque la normativa europea exige que las palabras del documento de identidad aparezcan, al menos, en otra lengua oficial de las instituciones europeas. En España se ha elegido el inglés como segunda lengua oficial.

En la esquina superior izquierda de la parte delantera del documento se añade el código de dos letras del Estado miembro correspondiente. En el caso de España, se añade ES . Este código se incorpora en un negativo en un rectángulo azul y rodeado por doce estrellas amarillas que representan a la Unión Europea.

. Este código se incorpora en un negativo en un rectángulo azul y rodeado por doce estrellas amarillas que representan a la Unión Europea. Se introducen nuevas medidas de seguridad tanto visibles como invisibles. Una de ellas es la incorporación de tintas UV y fondos de seguridad sobre la fotografía para evitar falsificaciones.

tanto visibles como invisibles. Una de ellas es la incorporación de tintas UV y fondos de seguridad sobre la fotografía para evitar falsificaciones. Cambian el formato y desde este verano se elaboran en formato ID-1 con zona de lectura mecánica.

Incluyen un medio de almacenamiento de mayor seguridad compuesto de una imagen de la cara del titular y dos huellas dactilares en formato de seguridad. Los menores de 12 años y las personas a las que sea físicamente imposible tomarles las huellas no tienen la obligación de facilitarlas.

También incluye los certificados de autenticación y firma electrónica.

La apariencia y dimensiones del DNI se mantienen.

En las dos siguientes imágenes puedes consultar en qué cara y zona del DNI electrónico se incluyen estas nuevas medidas de seguridad:

Este nuevo modelo de DNI empieza a expedirse de manera progresiva hasta que el actual quede obsoleto en el año 2031. Una particularidad será para los DNI de las personas que tengan más de 70 años, puesto que a partir de verano de 2021 dejarán de ser válidos cuando caduquen. El periodo de validez de este nuevo documento electrónico es de entre cinco y diez años, periodo que variará dependiendo de la edad del titular:

El nuevo DNI europeo tiene una duración de dos años para los menores que no hayan cumplido los cinco años.

para los menores que no hayan cumplido los cinco años. La validez es de cinco años para personas de entre cinco años y menores de 30 en el momento de la expedición.

para personas de entre cinco años y menores de 30 en el momento de la expedición. La validez es de 10 años para los titulares de entre 30 años y 70.

para los titulares de entre 30 años y 70. La validez será permanente para los titulares del DNI que tengan más de 70 años.

El objetivo de este nuevo formato de DNI europeo es que cualquier ciudadano europeo pueda realizar las mismas gestiones en los 27 estados miembros de forma sencilla. Junto con esta actualización se está trabajando en una aplicación para permitir la acreditación de la identidad y el uso de la firma electrónica a través de los teléfonos.

Además, se está trabajando en la expedición de un nuevo documento que va a llamarse DNI exprés y cuyo objetivo es reducir los tiempos de espera, como por ejemplo cuando tienes que renovar el DNI por pérdida además de aumentar la seguridad de este proceso. Este nuevo sistema permite abonar las tasas mediante tarjeta bancaria y tomar la fotografía en la propia comisaria.

Si quieres leer más noticias como ¿Es posible tener el DNI en el móvil?, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.