Cómo usar el DNI electrónico desde el móvil

¿Has oído hablar del DNI electrónico? Nuestro Documento Nacional de Identidad incorpora un pequeño chip con el que podemos realizar diversos trámites de forma digital, sobre todo, con administraciones públicas y bancos. Si este término te suena, pero no sabes para qué sirve ni cómo utilizarlo, en este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este DNI electrónico, los modelos que existen, la forma de activarlo, cómo utilizarlos y mucho más.

DNIe o DNI 3.0

Lo primero que tenemos que saber es que existen dos modelos diferentes de DNI electrónico, el DNIe y el DNI 3.0.

El DNIe es el primer modelo de DNI electrónico que se creó en España en 2006. Este documento tiene incorporado un chip que contiene información digital tal y como podemos ver en la imagen.

Para poder utilizar este DNIe es necesario tener un ordenador y un lector de tarjetas USB.

En el año 2015, es decir, 9 años después de la implantación del primer DNI electrónico, nace el DNI 3.0. La principal diferencia y avance que supone este modelo frente al DNIe es que incorpora un chip con una interfaz que permite la lectura del documento sin contacto, mediante conexión inalámbrica y tecnología NFC.

Para utilizar esta tecnología necesitamos un teléfono o tablet con NFC o un lector específico NFC así como la aplicación específica para proceder a la lectura.

Por último, una aclaración. Da igual el modelo de DNI electrónico que tengas porque vas a poder hacer los mismos trámites con uno que con otro. La única diferencia es la forma de leer y utilizar el documento. Los dos tienen la misma validez legal y con ellos podemos realizar las mismas gestiones.

¿Para qué se puede usar?

Los dos modelos de DNI electrónico tiene dos usos generales:

Este documento sirve para identificarnos y verificar nuestra autenticidad de forma digital.

y verificar nuestra autenticidad de forma digital. Con el DNI electrónico podemos firmar documentos de forma digital. Además, esta firma tiene la misma validez legal y jurídica que la firma de puño y letra.

Requisitos

Para la utilización del DNI electrónico es necesario contar con los siguientes componentes:

DNIe

Si tienes un DNIe vas a necesitar un ordenador con conexión a Internet y un lector de tarjetas USB. Además, el ordenador debe tener instalado un software específico para que pueda leer los certificados.

DNI 3.0

En el caso de los DNI 3.0 vas a necesitar un teléfono móvil o una tablet con un sistema operativo Android que lleve incorporada la tecnología NFC. En caso de no tenerlo, puedes comprar un lector específico para NFC. Estos DNI 3.0 también se pueden leer con lectores de tarjetas.

Cómo activar el DNI electrónico

Si quieres empezar a utilizar el DNI electrónico, el primer paso que tienes que dar es activar tus certificados digitales en una comisaría de policía.

Para activar los certificados digitales tienes que acudir a la comisaría donde se realiza la expedición de los DNI y buscar las máquinas específicas para gestionar el DNI electrónico. Las reconocerás porque encima de la pantalla se detalla: ‘Punto de Actualización del DNIe‘.

Una vez las localices, debes introducir el DNI por la ranura de estas máquinas y poner tu dedo en la huella dactilar de la máquina para verificar tu identidad.

Hecho esto, tienes que continuar con los pasos que te vaya indicando la máquina. La activación de los certificados sólo puedes hacerla de forma presencial y a título personal puesto que necesitas la huella dactilar. No puedes hacer la gestión online.

Durante el proceso tienes que crear un PIN para los certificados y el DNIe. Esta clave será la misma. Una vez hecho esto, ya tienes activado el DNI electrónico.

Estos certificados tienen una validez de cinco años y transcurrido este tiempo tienes que volver a las máquinas a renovar los certificados digitales.

Usar el teléfono como lector de DNI electrónico

La tecnología NFC es la que permite la comunicación entre el DNI 3.0 y un teléfono Android que lleve incorporada esa tecnología sin necesitar un lector específico de tarjetas. A continuación te vamos a explicar paso a paso cómo convertir tu teléfono Android con tecnología NFC en un lector de DNI electrónico.

Para poder realizar el proceso es necesario descargarse una aplicación en el teléfono e instalar otra app en el ordenador.

La aplicación que hay que instalar en el ordenador es DNIRemote que convierte al teléfono en un lector de DNI 3.0 conectado al ordenador. Esta aplicación funciona de forma conjunta con la app de Android ‘Lector de DNIe para PC, usando el móvil‘. A través de esta aplicación el móvil se convierte en un lector de tarjetas y envía la comunicación al ordenador.

En este enlace puedes descargar las versiones de DNIeRemote para diferentes versiones de Windows y Linux

En este enlace puedes descargar la app de Android ‘Lector de DNIe para PC, usando el móvil’.

Una vez te hayas descargado las dos aplicaciones, al abrirlas, lo primero que tienes que hacer es seleccionar la opción ‘Conectar con Wifi‘ en las dos. Cuando establezcas esta conexión va a aparecer en tu pantalla un código QR que debes capturar con tu teléfono móvil.

Entonces tendrás que introducir el CAN de tu DNI, que son los seis dígitos que aparecen en la parte inferior derecha del DNI. El siguiente paso es que acerques tu DNI a la parte posterior del teléfono. Si has realizado el proceso de forma correcta, el móvil te pedirá las claves del DNI electrónico y listo. Ya puedes usar tu teléfono como lector de DNI electrónico.

Usar el ordenador como lector del DNI electrónico

Antes de explicarte el proceso debes saber que independientemente del DNI electrónico que tengas, puedes introducirlos en los lectores de tarjetas y leerlos en el ordenador.

Si quieres usar el DNI electrónico desde tu casa y a través de Internet, necesitarás una buena conexión y un lector de DNI electrónico compatible con este tipo de documentos. En este sentido, lo más recomendable es que dispongas de un teclado con lector de DNI electrónico o un aparato para esta tarea, pero de carácter externo.

Los lectores de tarjetas para ordenadores son pequeños dispositivos que se conectan por USB al ordenador y que permiten que introduzcamos tarjetas. Para poder utilizar el DNI electrónico a través del ordenador necesitamos determinados elementos de hardware y software que son los que nos van a permitir acceder al chip del carnet. Los requisitos necesarios son:

Un ordenador con buena conexión a Internet

Un lector de tarjetas inteligentes

El DNI soporta softwares desde el Windows 7 y superiores así como Linux, Mac y Unix.

desde el Windows 7 y superiores así como Linux, Mac y Unix. Es compatible con todos los navegadores

Si utilizas normalmente Internet Explorer o Google Chrome, el propio servicio de Windows buscará el driver de la tarjeta y lo instalará.

Para iniciar el proceso tenemos que introducir el carnet en el lector de tarjetas. Cuando termine la instalación automática que se inicia en los navegadores Internet Explorer y Chrome como acabamos de detallar, tenemos que introducir los datos personales que nos soliciten.

El sistema nos va a pedir un código PIN que es el que hemos creado al activar el DNI electrónico. Se abre una nueva ventana donde aparece el lector DNIe en una carpeta. Cada vez que quieras utilizarlo, tendrás que acceder a esta carpeta.

Cómo recuperar el PIN

Si has sufrido la pérdida DNI electrónico o te lo han robado, existen dos alternativas para que puedas recuperar las claves:

Acudir a un centro de expedición de DNI y pedir uno nuevo en el mostrador o en las máquinas disponibles en la entrada de alguno de ellos. El proceso es muy sencillo: introduce tu DNI en la ranura y cuando la pantalla te pida que marques tu PIN, indica que lo has perdido u olvidado. Posteriormente, debes poner tu dedo índice en el lector de huellas y escribir una nueva contraseña segura. Recuperar el PIN olvidado por Internet, aunque esta vía solo es válida para cambiar la contraseña. No se trata de un buen método si has perdido o no dispones del PIN inicial.

Trámites que se pueden hacer

Con el DNI electrónico podemos realizar infinidad de trámites con las Administraciones Públicas y empresas de forma electrónica, evitando desplazamientos y tiempos de espera. Las principales gestiones que se pueden hacer con este documento son:

Del mismo modo, en el ámbito empresarial, el DNI electrónico se convierte en una herramienta de trabajo sumamente útil en los procesos de negocio, y en particular para las PYMES, puesto que facilita la modernización de las mismas y mejora su competitividad. Además, se convierte en un factor de dinamización empresarial del sector de las Tecnologías de la Información, potenciando el desarrollo de servicios y productos ligados al proceso de utilización del DNI electrónico.

Otras gestiones que se pueden realizar son:

Compras firmadas por Internet

Identificación en determinados puestos de trabajo.

Información del DNI electrónico

El DNI electrónico incorpora un chip que se encarga de guardar toda la información de forma segura y procesarla internamente. Además, contiene los siguientes datos en formato digital:

Certificado electrónico para identificar al ciudadano.

Certificado electrónico para la firma digital.

Certificado de la Autoridad de Certificación emisora.

Claves para su manejo.

Huella dactilar.

Fotografía digital.

Firma manuscrita en formato digital.

Datos de filiación.

Por otro lado, a la hora de usar el DNI electrónico, también se han incorporado diferentes elementos de seguridad, entre los que se encuentran:

Tintas especiales, fondos y relieves de seguridad.

Clave secreta para la encriptación de datos en el chip.

Certificado de la Dirección General de la Policía.

