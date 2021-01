Cómo consultar las notificaciones de la Seguridad Social

Trabajos

¿Te ha llegado un SMS o un correo electrónico de la Seguridad Social informándote de que tienes un aviso de notificación? Si es así y no sabes qué es lo que tienes que hacer, en este artículo te explicamos cómo acceder y conocer el contenido de las notificaciones que tienes pendientes de la Seguridad Social.

Acceso a las notificaciones

Lo primero que tienes que saber es que la Seguridad Social (SS) siempre te va a avisar a través de un mensaje de texto o por correo electrónico de que tienes notificaciones pendientes en la Sede Electrónica de la SS. Una vez recibas el aviso, tienes que seguir estos pasos:

Acceder a la página oficial de la Seguridad Social a través de este enlace y acceder a la sede electrónica.

Una vez dentro de la Sede Electrónica, tal y como aparece en la imagen, hay que ir a la sección ‘Notificaciones / Comunicaciones’.

Identificación digital

Por motivos de seguridad tan sólo se puede acceder a las notificaciones de la Seguridad Social a través de algún tipo de identificación digital.

Una vez selecciones el método de identificación digital, ya sea Cl@ve, certificado digital o usuario y contraseña, se muestra en la pantalla el listado de notificaciones que tienes pendientes así como la información relativa a cada una de ellas:

Prestación o procedimiento a la que hace referencia

Fecha de puesta a disposición. A partir de este día comienza el cómputo de 10 días naturales para consultarla.

Destinatario.

Estado de la notificación

Fecha y hora en la que vence el plazo.

Para acceder a la notificación hay que firmar un acuso de recibo. Después puedes aceptar o rechazar la notificación. Si decides aceptarla, se van a mostrar los datos de la notificación, debes revisarlos y si está todo correcto, enviarlo y firmarlos para acceder a la documentación formato PDF.

Qué notificaciones se pueden consultar

A través de esta vía puedes gestionar las siguientes notificaciones:

Actos de la Tesorería General de la Seguridad Social en (TGSS) lo relativo a inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, cotización, liquidación, recaudación, sanciones e impugnaciones. Resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Actos y resoluciones del Instituto Social de la Marina.

A través de este servicio el solicitante puede consultar y firmas todas las notificaciones. Además se puede solicitar o enviar el acuse de la notificación, ver si está aceptada y solicitar ponderantes.

Notificaciones de la Seguridad Social por correo postal

Si la Seguridad Social te envía notificaciones por correo postal, puedes solicitar el desistimiento de este servicio por Internet en la misma sección de notificaciones y comunicaciones que hemos explicado en el primer apartado, pero esta sólo puedes tramitar esta gestión si tienes algún tipo de identificación digital.

