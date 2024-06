Trabajos

SEPE y Paro

¿El SEPE concede vacaciones si estoy cobrando la prestación por desempleo?

NOTICIA de de Cristian Pinto

Llega el verano y seguro que has pensado en escaparte unos días de vacaciones a la playa. Si estás trabajando, no tendrás ningún problema en pedir unos días de vacaciones a tu jefe. Pero, ¿es posible irse de vacaciones fuera de España si estás cobrando el paro? Los beneficiarios que reciben una pensión contributiva, como el paro o el subsidio por desempleo, pueden irse de vacaciones a cualquier parte del mundo, pero durante un tiempo limitado.

Eso sí, ten en cuenta que al cobrar el paro estás en una situación de desempleo, por lo que no eres un trabajador en activo y el SEPE no te debe días de vacaciones retribuidos.

¿Tengo vacaciones si cobro el paro?

Según detalla el propio SEPE, una persona que percibe una prestación por desempleo, más conocida como el paro, no tiene derecho a disfrutar de días de vacaciones. Esto se debe a que la persona beneficiaria del paro no es un trabajador activo y debe cumplir con sus obligaciones.

¿Cuáles? Buscar activamente empleo, participar en acciones que incrementen las posibilidades de trabajar y acudir ante la entidad gestora cuando sea necesario. Es decir, si estás cobrando el paro debes cumplir estos requisitos para no perder dicha prestación.

Por ejemplo, si te has ido unos días de vacaciones a la playa y te llaman para realizar una entrevista de trabajo, debes acudir si no quieres perder el paro.

Cuántos días me puedo ir al extranjero

Sin embargo, si estás cobrando el paro, tienes unos días para irte de vacaciones, incluso salir al extranjero. Eso sí, el tiempo que estés fuera no puede ser suprior a 15 días naturales por cada año. Esta es la única condición para poder irte de vacaciones y seguir cobrando una prestación por desempleo, siempre y cuando durante este tiempo no incumplas tus obligaciones como persona parada.

En definitiva, el SEPE no concede unos días en concreto de vacaciones a las personas que cobran el paro porque este es un ente público y no una empresa que deba vacaciones a sus trabajadores. No obstante, si se cumple con los requisitos mencionados anteriormente, podrás irte de vacaciones y seguir cobrando el paro.