Ayudas Subsidios por desempleo que se pueden pedir

ACTUALIZACIÓN 2020 CORONAVIRUS

La solicitud de subsidios y las posibilidades a las que podemos acogernos han variado tras la crisis por Covid-19. Los principales cambios son los siguientes:

1. Las personas que de forma previa al decreto del estado de alarma ya percibieran prestaciones o subsidios de empleo, deben comprobar las instrucciones precisas del SEPE de la comunidad correspondiente para proceder a la renovación o alta de la demanda de empleo. En estos casos no hay que solicitar prórroga del subsidio puesto que el pago se mantiene transcurridos los seis meses. Tampoco se va a interrumpir el pago del subsidio por falta de la presentación de la Declaración Anual d Rentas para los casos de subsidios para mayores de 52 años.

2. Aquellas personas que se han visto afectadas por un ERTE, no tienes que gestionar nada, todos los trámites corren a cargo de empresa y SEPE.

3. Si estás desempleado pero no por causa de ERTE tienes que solicitar la prestación contributiva a través del DNI electrónico o certificado digital o sistema cl@ve.

4. Los autónomos deben gestionar la prestación por el cese de actividad a través de la Seguridad Social.

5. En caso de ser empleada del hogar y haber sufrido un cese de contrato o reducción de jornada puede solicitar un subsidio extraordinario.

6. Aquellas personas que hayan sufrido la extinción de su contrato temporal, pueden solicitar un subsidio excepcional.

OJO: Las oficinas del SEPE están cerradas, por tanto todos los trámites urgentes deben realizarse a través de Internet con la Sede Electrónica o a través de atención telefónica.

Si se te ha acabado el paro y te estás preguntando qué subsidio por desempleo puedes solicitar o quién tiene derecho al subsidio por desempleo, a continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre los subsidios por desempleo que se pueden pedir.

Diferencias entre subsidio y prestación por desempleo

La prestación por desempleo es una cuantía económica que recibe una persona que haya estado cotizando a la Seguridad Social. También se conoce como prestación contributiva.

Subsidio por desempleo 2020

El subsidio por desempleo es una ayuda económica que ofrece el Estado a personas con situaciones muy concretas: que no han podido cotizar lo suficiente o cuya situación es excepcional.

Requisitos

Para poder recibir el subsidio por desempleo hay que estar inscrito como demandante de empleo durante un mes y carecer de cualquier tipo de renta que supere el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Además, deben darse alguno de los siguientes supuestos:

– Ser parado de larga duración y haber finalizado la prestación por desempleo de 720 días

– Haber finalizado la prestación por desempleo y tener cargas familiares (cónyuge, hijos)

– Haber finalizado la prestación por desempleo y ser mayor de 45 años

– Haber sido retirada la situación de invalidez parcial o total

– Ser emigrante retornado de países donde no exista convenio por desempleo o no pertenezcan al Espacio Económico Europeo

– Haber estado en prisión más de 6 meses y no poder acogerse a ninguna prestación

– ACTUALIZACIÓN Subsidio para las empleadas del hogar por Covid-19

Subsidio por desempleo: cuantía

Para el año 2020, el SEPE establece una cuantía de 430,27 euros mensuales correspondiente al 80% del Indicador Público de Renta de Efecto Múltiple (IPREM).

Tipos de subsidio por desempleo

– Subsidio por insuficiencia de cotización: Disponible para aquellas personas que no han cubierto los 360 días de cotización y por lo tanto, no pueden solicitar el paro. A su vez, dichos desempleados deben tener cotizados al menos tres meses y tener cargas familiares, o tener cotizados seis meses sin estas cargas.

– Ayuda familiar para desempleados: Cuantía destinada a personas con responsabilidades familiares que hayan agotado su prestación contributiva.

– Subsidio para mayores de 45 años: Indicado para desempleados de entre 45 y 52 años cuyas rentas no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

– Subsidio para mayores de 52 años: Destinado a desempleados que superen esta edad, que no tengan rentan superiores el 75% del Salario Mínimo Interprofesional y que hayan cotizado durante al menos seis años.

– Ayuda por mejoría de una invalidez: Cuantía destinada a personas a las que se les haya retirado la pensión de invalidez como consecuencia de una mejoría en su salud pero que no cuenten con recursos para poder subsistir.

– Subsidio para emigrantes retornados: Ayuda económica para las personas que vuelven a España de países donde no existe convenio en materia de desempleo o no pertenecen al Espacio Económico Europeo.

– Subsidio para los ex presidiarios: Ayuda económica destinada a personas que hayan estado en prisión durante más de seis meses y no puedan acogerse a ninguna prestación.

– Renta Agraria: Cuantía destinada a trabajadores agrarios de Andalucía y Extremadura.

– Otras ayudas económicas: En este apartado se incluyen las ayudas económicas específicas de cada Comunidad Autónoma y planes específicos como el Plan Prepara o la Renta Activa de Inserción cuyas duraciones son determinadas.

SED, el nuevo subsidio extraordinario por desempleo de 430 euros durante 6 meses

Desde el 5 de julio 2018 se puede pedir el nuevo subsidio extraordinario por desempleo (SED) por el que se pueden recibir 430,27 euros mensuales durante 6 meses y que sustituye al anterior Plan Prepara. Pero antes de solicitar este subsidio, hay que tener en cuenta que se debe solicitar cita previa para presentar la solicitud en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Y que previamente también se deberá acreditar ante el servicio público de empleo autonómico de su oficina la realización de acciones de búsqueda activa de empleo (BAE).

Esta ayuda sustituye el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y en cierta medida también al programa de recualificación profesional (PLAN PREPARA), a la espera de que se apruebe el nuevo sistema de ayudas del Sepe, bajo la denominación de Sistema RED y conocida como Ayuda SED.

Duración y cantidad a cobrar (6 meses a 430,27 euros/mes)

La duración máxima del subsidio será de 180 días y no podrá percibirse en más de una ocasión. La cuantía del subsidio será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento.

El pago periódico de la ayuda económica se realizará a través del Servicio Público de Empleo Estatal y siempre se percibirá el mes siguiente al que correponda el devengo del subsidio extraordinario por desempleo (SED).

¿Quieres conseguir ya este subsidio?

Quién puede solicitarlo

Las personas totalmente desempleadas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones durante la vigencia de este subsidio:

TERMINADO UN SUBSIDIO POR DESEMPLEO PREVIAMENTE

. Personas desempleadas que hayan extinguido en último lugar por agotamiento el subsidio por desempleo a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para 2018. También quienes lo hayan agotado entre el 01/03/2018 y la entrada en vigor de la LPGE para 2018.

PARADOS LARGA DURACIÓN

. Sean personas paradas de larga duración, inscritas como demandantes de empleo a fecha 1 de de mayo de 2018, que hayan extinguido por agotamiento alguna de las siguientes prestaciones:

• la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo.

• las ayudas económicas vinculadas al Programa de renta activa de inserción (RAI), Programa temporal por protección por desempleo e inserción (PRODI) y Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (PREPARA).

Plazos

En el supuesto de personas que han agotado un subsidio por desempleo previamente, cuando se haya extinguido por agotamiento el subsidio por desempleo a partir de la entrada en vigor de la LPGE para 2018, el plazo será de 15 días a partir de que se cumpla un mes de espera desde el agotamiento del subsidio anterior.

Si el subsidio se ha agotado entre el 01/03/2018 y la entrada en vigor de la LPGE para 2018, el plazo será de dos meses desde la entrada en vigor de esta.

En el supuesto de parados de larga duración anterior, no hay plazo. La solicitud se podrá presentar a partir de haber acreditado que en el mes anterior a la solicitud, se han realizado acciones de búsqueda activa de empleo.

Los interesados deberán identificarse aportando la documentación original. En el caso de españoles o españolas deberán identificarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte. Para extranjeros o extranjeras residentes en España deberán contar, si son nacionales de la Unión Europea, con el Certificado de registro de ciudadano/ciudadana de la Unión Europea en el que conste el NIE junto con el documento identificativo en su país de origen, y en su defecto, el pasaporte; y si se trata de no nacionales de la Unión Europea, aportar la Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) y muy importante también junto con el pasaporte.

Documentos necesarios

• Cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta de la que Ud. sea TITULAR y donde desee percibir la prestación.

• Libro de familia o documento equivalente en caso de extranjeros/extranjeras, legalizado y traducido.

• En caso de tener hijos o hijas en acogimiento, resolución judicial o administrativa con la fecha de efectos del acogimiento.

Si los hijos o hijas con discapacidad son mayores de 26 años, certificado del grado de discapacidad expedido por el IMSERSO o el órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente, o resolución del INSS, del Ministerio de Hacienda y Función Pública o de Defensa, que reconozca la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, o de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

• Sentencia y/o convenio regulador, en caso de separación o divorcio.

Requisitos de Rentas

Debes comunicar todas las rentas obtenidas tanto por ti como por el resto de los miembros de su unidad familiar, que conviven o están económicamente a su cargo, en el mes anterior al de la fecha de solicitud, cualquiera que sea el régimen económico matrimonial, su origen y naturaleza. En el supuesto de que conviva con su pareja de hecho y tengan hijos/as comunes menores de 26 años o mayores discapacitados/as, o menores acogidos/as por ambos, que formen parte de su unidad de convivencia, para acreditar responsabilidades familiares, se tendrán en cuenta las rentas de su pareja de hecho. Se consideran rentas:

TRABAJO/PENSIONES

• El total de las rentas brutas del trabajo por cuenta ajena, becas u otras ayudas similares.

• El importe de la indemnización por la extinción del contrato de trabajo que supere la indemnización legal.

• Los ingresos brutos de todo tipo de pensiones y prestaciones, excepto la prestación de la Seguridad Social por hijo/hija a cargo y el cobro anticipado de la deducción fiscal de la mujer trabajadora con hijos/hijas menores de 3 años.

CAPITAL MOBILIARIO E INMOBILIARIO

• Los rendimientos brutos de las cuentas bancarias e inversiones financieras.

• Los rendimientos brutos de los bienes inmuebles arrendados, las imputaciones de rentas de bienes inmobiliarios, no arrendados y diferentes de la vivienda habitual.

ACTIVIDADES PROFESIONALES/AGRARIAS

• El rendimiento neto (ingresos menos gastos) de los distintos tipos de actividades por cuena propia.

• El importe neto de las subvenciones a la actividad agraria.

OTRAS RENTAS

• Las plusvalías o ganancias patrimoniales derivadas de la venta de bienes muebles e inmuebles excepto el de la vivienda habitual.

• Premios de lotería o similares.

• El rendimiento presunto del patrimonio, fondos de inversión o planes de jubilación, aplicando a su valor el tipo de interés legal del dinero vigente.

Cómo conseguir la ayuda de 430 euros extraordinaria

¿De qué manera puede un desempleado conseguir la ayuda extraordinaria de 430 euros al mes? La ayuda de 430 euros mensuales después de agotar la prestación por desempleo, también conocida como ayuda SED (antes Plan Prepara hasta julio 2018), pueden solicitarla las personas que hayan acabado de percibir los ingresos del paro. Hay que tener en cuenta que todos los ingresos de todos los integrantes del hogar se tendrán en cuenta para cobrar la ayuda. Los que la solicitan perciben al mes una ayuda de 430 euros.

Lo más importante para poder acceder a esta ayuda se basa en que la persona esté en un proceso de búsqueda activa de trabajo, además el que reciba el subsidio tendrá la asistencia del personal del Servicio Público de Empleo Estatal. Por otra parte la persona que solicite esta ayuda tendrá que estar apuntado en un curso de formación del INEM y tiene que ser una persona que no haya tenido la ayuda de 426€.

Además la persona interesada en recibir esta ayuda tiene que:

o No recibir la prestación por desempleo o No tener ninguna forma de subsidio o No tener una renta mayor que el 75% del Salario Mínimo Interprofesional

Tiempo para recibirlo

Esta ayuda se puede cobrar durante medio año como tiempo máximo (6 meses), en el caso de que la persona beneficiaria de esta ayuda encuentre un empleo en este tiempo, dejará de cobrar esta ayuda de inmediato y la parte restante la podrá cobrar en el caso de que vuelva quedarse al paro.

Formulario de solicitud

Para poder optar a esta ayuda tienes que rellenar un formulario, para solicitarla, éste se encuentra en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal y después de tenerlo rellenado hay que presentarlo en la oficina del SEPE en la que se encuentre tu domicilio.

Para obtener esta ayuda la persona sin trabajo tiene que tener al menos dos miembros de su familia a su cargo, por otra parte el otro miembro de la pareja tiene que depender a nivel económico de la persona que no tiene trabajo, y que por lo tanto solicita esta ayuda.

Más información y teléfonos

Los lugares públicos donde puedes obtener más información acerca de estas ayudas son, por un lado, el el Ministerio de Empleo y Seguridad Social llamando al 91 363 23 30 o el ‘Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Su teléfono es 901 119 999. También puedes usar:

Teléfono Cita Previa Prestación Desempleo

Dentro de los subsidios por desempleo, existen unas ayudas para mayores de 45 años sin cargas familiares, conocidas como subsidio para mayores de 45 años, que pueden ser de gran ayuda cuando se ha perdido el empleo. Si te estás preguntando cómo solicitar el subsidio si tengo más de 45 años, toma nota. Te damos todas las claves para que conozcas las ayudas para desempleados mayores de 45 años.

Subsidio para mayores de 45 años: qué es

El subsidio para mayores de 45 años está destinado a personas que han agotado la prestación contributiva, superan los 45 años de edad y además de no tener cargas familiares, tienen carencia de rentas. La cantidad a percibir es de 430 mensuales durante un máximo de seis meses.

Requisitos

Para poder solicitar el subsidio para mayores de 45 años, es imprescindible cumplir los siguientes requisitos:

– Estar desempleado.

– Haber agotado la prestación por desempleo y tener al menos 45 años en la fecha de agotamiento de la prestación.

– Estar inscrito como demandante de empleo durante un mes desde que finalizó la prestación contributiva. Es lo que se conoce como ‘mes de espera’.

– Suscribir el Compromiso de Actividad.

– No tener rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Otras condiciones

Si el solicitante tiene 52 o más años y cumple las condiciones para recibir el subsidio para mayores de 52 años, recibirá este en lugar del subsidio para mayores de 45 años, ya que es más beneficioso para sus intereses.

Si el solicitante tiene cargas familiares, deberá pedir el subsidio de ayuda familiar en lugar del subsidio para mayores de 45 años. [Existe además otra ayuda denominada ayuda Cheque Familiar por la que puedes pedir una deducción de hasta 1.200 euros]

Si el solicitante ha perdido un trabajo a tiempo parcial, la cuantía del subsidio se percibirá en proporción a las horas trabajadas. Por ejemplo, si su último contrato fue a media jornada, se percibirán 215 euros al mes (la mitad de 430 euros).

En el caso de los trabajadores fijos discontinuos, la duración del subsidio equivaldrá al número de meses cotizados por desempleo en el año anterior a la solicitud.

Cómo solicitarlo

El plazo para solicitar el subsidio para mayores de 45 años es de 15 días hábiles desde el vencimiento del mes de espera. La solicitud se puede presentar en las oficinas de prestaciones del SEPE, en cualquier oficina de registro público, por correo administrativo o en la Sede electrónica del SEPE.

La documentación necesaria para solicitar el subsidio para mayores de 45 años es la siguiente:

: Incluye la declaración de rentas del solicitante, datos de domiciliación bancaria, compromiso de actividad y autorización de petición de información de la Agencia Tributaria.

Documento de identificación personal

: DNI, pasaporte o TIE.

Justificante de rentas

para acreditar que el solicitante se encuentra en situación de carencia de rentas. Solo debe presentarse en el caso de que sea requerido por la oficina de empleo.

Notificación

El SEPE notificará en un plazo de 15 días la resolución favorable o desfavorable de la solicitud. De ser denegada, el solicitante dispondrá de un plazo para alegaciones.

Ayuda para mayores de 45 años: RAI

El subsidio para mayores de 45 años es una ayuda que solo pueden solicitar las personas de esa edad que acaban de terminar de cobrar el paro. Para aquellos que llevan más de un año sin trabajo, existe otro subsidio más beneficioso: la Renta Activa de Inserción (RAI). Se trata de una ayuda extraordinaria de 431 euros al mes que se concede durante 11 meses, es decir, cinco meses más que la cuantía ofrecida por el subsidio para mayores de 45 años.

Subsidio para mayores de 52 años: qué es

Hasta marzo de 2019 el subsidio para mayores se cobraba a partir de los 55 años. Ahora, con el Real Decreto aprobado por el Gobierno en marzo 2019 también los mayores de 52 años podrán solicitar el subsidio de 430 euros al mes. Unas 110.000 personas más se podrán beneficiar de este subsidio al recortar 3 años la edad para poderlo solicitar y que dura hasta la edad de jubilación.

¿Y cómo solicitar el subsidio si tengo más de 52 años? El subsidio por desempleo para mayores de 52 años es una ayuda muy valiosa para aquellas personas que superen esa edad y que hayan perdido su empleo. Si te estás preguntando cómo solicitar el subsidio si tengo más de 52 años, estás de suerte. Te contamos todo lo que necesitas saber para hacerlo. ¡Toma nota!

¿Cuánto se cobra?

Se abona el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), es decir, 430,27 euros concretamente. De todos modos, esta cantidad variará en función del porcentaje de jornada laboral del empleo anterior a la situación de paro.

Se trata de una ayuda mensual de 430 euros que un trabajador en paro que supere esta edad puede cobrar hasta que alcance la edad de jubilarse. En ese momento, pasará a cobrar la pensión a la que tenga derecho. Además, es el único subsidio que permite seguir cotizando por jubilación mientras se recibe.

Requisitos

– Estar desempleado.

– Tener cumplidos 52 o más años cuando se agote la prestación por desempleo o el resto de subsidios.

– Estar inscrito como demandante de empleo durante un mes y no haber rechazado una oferta de empleo o haberse negado a participar en acciones de formación en ese periodo.

– Suscribir el Compromiso de Actividad.

– Haber cotizado por desempleo al menos seis años a lo largo de la vida laboral.

– Cumplir los requisitos necesarios, salvo la edad, para acceder a una pensión de jubilación.

– Estar incluido en alguno de los siguientes supuestos: tener derecho a percibir subsidio, haber agotado una prestación o subsidio por desempleo, ser emigrante retornado o ser liberado de prisión sin derecho a prestación por desempleo, haber sido declarado plenamente capaz o inválido parcial por mejoría de una situación de invalidez y, por último, no haber cubierto el periodo mínimo de cotización de 12 meses.

Novedades

Desde marzo de 2019, con el cambio de edad para solicitar este subsidio de 55 a 52 años, será necesario haber cotizado un mínimo de 15 años en la Seguridad Social. Quedan fuera los colectivos de autónomos o empleados de hogar. Y además se incorporan estas novedades para favorecer a esta franja de edad:

– Se puede cobrar el subsidio completo aunque el último trabajo haya sido a tiempo parcial.

– No será necesario haber trabajado en los 90 días previos a la solicitud del subsidio.

– Las personas que se beneficien del subsidio para mayores de 52 años podrán jubilarse a la edad que les corresponde en vez de hacerlo a los 61 años como exigía la ley previa.

– Se incrementa la cuantía para la cotización de la pensión hasta el 125%.

Documentación necesaria

El subsidio por desempleo puede solicitarse una vez que el trabajador supere esa edad, haya agotado la prestación por desempleo y hayan transcurrido 15 días desde la finalización del mes de espera (mes siguiente al agotar la prestación).

A la hora de solicitar el subsidio para mayores de 52 años hay que presentar la siguiente documentación:

– Impreso de solicitud: Incluye la declaración de rentas del solicitante, datos de domiciliación bancaria, compromiso de actividad y autorización de petición de información de la Agencia Tributaria.

– Documento de identificación personal: DNI, pasaporte o TIE.

– Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social que acredite reunir el periodo de carencia suficiente para acceder a una pensión de jubilación.

– Certificado acreditativo en caso de ser emigrante retornado, liberado de prisión o declarado capaz por revisión de situación de invalidez.

– Justificante de rentas para acreditar que el solicitante se encuentra en situación de carencia de rentas. Este documento debe presentarse cada 12 meses para justificar que se cumplen todos los requisitos para seguir recibiendo el subsidio.

Dónde solicitarlo

La solicitud del subsidio para mayores de 52 años puede presentarse en la Sede electrónica del SEPE, en la oficina de prestaciones (con cita previa), en cualquier oficina de registro público o por correo administrativo.

Notificación

Una vez transcurridos 15 días desde la presentación de la solicitud, el INEM enviará un escrito al domicilio del solicitante especificando la duración, la base reguladora, la fecha de pago del subsidio, etc. Si el subsidio es denegado se comunicarán los motivos por escrito y se podrán formular alegaciones. También es posible conocer el estado de la petición consultando el expediente online del trabajador en la página web del SEPE.

