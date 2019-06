Trabajos

Documentación necesaria para pedir el paro – INEM 2019 tu derecho a la prestación por desempleo

¿Cómo apuntarse al paro? Los diferentes requisitos que tiene que tener una persona para pedir el paro y recibir esta ayuda varían en función del tiempo que se haya estado trabajando. Te explicamos a continuación toda la documentación necesaria para tramitar esta gestión:

¿Qué es la prestación del paro al que tienen derecho los trabajadores?

La prestación por desempleo es el ‘paro’, el derecho de los trabajadores a cobrar una prestación cuando se quedan desempleados

Para poder tener esta ayuda económica hacen falta cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos se basan en el tiempo en el que una persona haya trabajado a lo largo de su vida laboral, este tiempo como mínimo tiene que ser más o menos de un año. Aquí te indicamos cómo puedes descargar la vida laboral.

Documentación necesaria para solicitar el paro

El tema parece algo farragoso, pero no lo es tanto. Lo que debes hacer es dirigirte a tu oficina del INEM con la siguiente documentación:

certificado de empresa que justifique la situación de desempleo.

libro de familia con DNI de todos los integrantes de la familia.

el modelo de solicitud requerido en el que también se requerirán los datos de la Agencia tributaria.

En principio, debes acudir con todo esto a la Oficina de empleo. Una vez que estés allí, te informarán convenientemente de todos los pasos a seguir, cuánto te corresponde recibir y el resto de información que vas a necesitar. Esta documentación se puede presentar en tu oficina de empleo, en Correos o en la web del Servicio Público de Empleo Estatal.

También puedes consultar en esta otra información sobre cómo sellar el paro por Internet.

Ya de paso, puedes comenzar a informarte acerca de cursos y búsqueda activa de empleo. Cualquier ocasión es buena para recomenzar de nuevo después de saber cuánto cobrar de paro.

Requisitos para pedir el paro

A continuación explicamos cuales son esos requisitos para pedir el paro y documentos que hay que entregar para obtener esa ayuda.

Para recibir la prestación por desempleo hay que cumplir con los siguientes requisitos:

– Haber trabajado y cotizado durante al menos 360 días dentro de los seis años anteriores a la situación de desempleo.

– Estar desempleo por haber sido despedido, haber finalizado contrato o haber sufrido una reducción de jornada de más de un tercio de la duración inicial.

– No haber presentado la baja voluntaria en el trabajo.

– Estar dado de alta como demandante de empleo.

– Acudir a las oficinas de empleo en los 15 días posteriores a la finalización del contrato.

– Cumplir con todas las condiciones al recibir la prestación por desempleo y no incumplir ninguna, porque podrías perder el paro.

En el caso en el que se haya trabajado más de un año

– Haber cotizado como mínimo 360 días en los últimos días.

– Estar afiliado a la seguridad social.

– Estar de alta como demandante de empleo.

– Estar desempleado o desempleada legalmente.

Si se ha trabajado menos de un año

– Hay que estar en una situación de desempleo legalizada.

– No tener ninguna renta que supere el 75% del salario mínimo interprofesional.

– Tener cotizados, al menos, 3 meses, en el caso de tener cargas familiares.

– Tener cotizados, al menos, 6 meses, en el caso de no tener esas cargas familiares.

Cuánto paro me corresponde y durante cuánto tiempo

El paro es un estado laboral que siempre asusta. Por que, ¿qué sucede cuando pierdes tu empleo, cuánto paro me corresponde si pierdo mi trabajoi? Aparte de tratar de recuperarte del shock inicial, se impone la necesidad de ponerse cuanto antes manos a la obra. En primer lugar, acudir a tu oficina del INEM más cercana para informarte de tus derechos en cuanto a la prestación de subsidio y saber cuánto se cobra del paro. A continuación te lo explicamos todo para resolver tus dudas respecto a cuánto me corresponde de paro:

Cómo saber cuánto paro tengo acumulado

Es algo que a todos se nos ha pasado por la cabeza en un momento dado y nos surgen infinidad de dudas. Cuánto me corresponderá, por cuánto tiempo… Todo eso va a depender de varios factores. Entre ellos, el tiempo que se ha estado trabajando y por lo tanto, cotizando, la cuantía del sueldo percibido y si se tienen cargas familiares.

De todo esto te informarán convenientemente en tu oficina de desempleo más próxima, pero para que te hagas una idea y conozcas tus derechos y obligaciones en materia de prestaciones, debes prestar atención a lo siguiente.

Prestación por desempleo: cuantía

Para calcular la indemnización al ser despedido se utiliza el sistema de promedio de las bases reguladoras, es decir, la media de la cantidad aportada a la Seguridad Social durante los 180 días previos a la pérdida del trabajo.

La cantidad a percibir será del 70% durante los primeros 180 días y del 50% a partir del día 181. Hay que tener en cuenta que existe una cuantía mínima y una cuantía máxima a la hora de cobrar la prestación por desempleo.

Cuantía mínima

Para una persona con hijos a su cargo será de 664,74 euros, mientras que para alguien sin hijos será de 497 euros.

Cuantía máxima

La cuantía máxima prestación por desempleo tiene mucho que ver con los hijos. Si se tiene un hijo a cargo, se percibirá 1.242,52 euros. Con dos o más hijos la cuantía máxima asciende a 1.397,83 euros de prestación al mes, mientras que sin hijos la cantidad máxima desciende hasta los 1.087,20 euros.

Se considera que una persona tiene hijos a su cargo cuando se cumplen estos supuestos:

– Menores de 26 años o mayores de esa edad con una incapacidad igual o superior al 33 por ciento.

– Conviven con el beneficiario o existe una resolución judicial que obligue a sostenerles económicamente.

– No tienen rentas iguales o superiores al Salario Mínimo Interprofesional, que para el año 2019 está establecido en 900 euros.

Prestación por desempleo: plazos

La cantidad a cobrar de paro y durante cuánto tiempo va a depender de un factor fundamental: el tiempo que el trabajador haya estado cotizando a la Seguridad Social. Como hemos comentado, para poder percibir esta prestación es necesario haber cotizado al menos 360 días en los seis años anteriores a la situación de desempleo. Además, la prestación por desempleo se podrá prolongar hasta un máximo de dos años.

La duración de cuánto tiempo estaremos cobrando el ‘paro’ o la prestación variará según el tiempo cotizado como trabajador en la Seguridad Social. El siguiente cuadro explica la relación entre el tiempo exacto de prestación y los días cotizados para cobrar el paro:

Tabla días cotizados correspondencia con días de paro

Días de cotización Días de prestación de 360 a 539 120 de 540 a 719 180 de 720 a 899 240 de 900 a 1079 300 de 1.080 a 1.079 360 de 1.260 a 1.439 420 de 1.440 a 1.619 480 de 1.620 a 1.799 540 de 1.800 a 1.979 600 de 1.980 a 2.159 660 desde 2.160 720

Fuente: SEPE

Se pueden solicitar por los trabajadores que se encuentren en situación legal de desempleo y que hayan cotizado al menos 360 días en los seis años anteriores a esa situación.

La cuantía a percibir dependerá de la Base Reguladora: El 70% durante los 180 primeros días de prestación y el 60% durante el resto.

Hay que tener en cuenta que solo se contabiliza el plazo de cotización que no haya sido usado previamente para cobrar el paro.

Otro aspecto desconocido para mucha gente es el hecho de que la prestación por desempleo no es incompatible con tener un trabajo. De hecho, se puede cobrar la prestación y trabajar al mismo tiempo siempre y cuando dicho empleo sea a tiempo parcial. En este caso, la cuantía de la prestación se reducirá en la misma proporción de la jornada laboral de ese trabajo.

¿Cuánto paro me corresponde por un año trabajado? El paro después de trabajar menos de un año

Los siguientes supuestos corresponden a personas que han trabajado por un período inferior a un año.

para ser candidato a recibir el subsidio de desempleo, evidentemente y como su propio nombre indica, debes estar en situación legal de desempleo.

el solicitante de la prestación no debe percibir ningún tipo de ingreso superior al 75% del Salario mínimo Interprofesional, lo que viene a corresponder a unos 480 euros.

si se tiene cónyuge o hijos menores o mayores discapacitados, se dividirán los ingresos totales por el número de miembros que componen la unidad familiar. Si no superan los 483,98 euros, se tiene derecho a la prestación. En este caso, el solicitante debe tener cotizados a la seguridad social un mínimo de tres meses. Este período se ampliará a seis meses en el supuesto de que no se tengan cargas familiares de ningún tipo.

el solicitante debe “moverse”. Es decir, debe buscar empleo, participar en cursos formativos, asistir a entrevistas,. en definitiva, debe mostrar interés en incorporarse al mundo laboral.

el tiempo de prestación corresponderá al tiempo que ha cotizado, hasta un máximo de cinco meses si tiene cargas familiares y ha cotizado hasta cinco meses.

si ha cotizado y trabajado seis meses, cobrará seis meses si no tiene cargas, pero si las tiene, el tiempo se prolongará hasta los 21 meses.

¿cuánto se cobra de paro? El 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que corresponde a 426 euros mensuales.

Paro después de trabajar más de un año, ¿cuánto cobro de paro?

Sin embargo, las cosas cambian cuando se ha trabajado durante un período igual o superior a un año. Deben cumplirse los siguientes requisitos:

estar en situación de desempleo, lógicamente.

estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social.

debe haber cotizado 360 días como mínimo en los seis años anteriores y estar en situación de búsqueda activa de trabajo.

no debe haber cumplido la edad de jubilación.

En este caso, el solicitante cobrará, durante los seis primeros meses, el 70% de su base reguladora y el 50% el resto del tiempo.

La cantidad de prestación que el solicitante perciba también va a depender de si se tienen cargas familiares, cuántos hijos, si son mayores o menores… Todos estos factores influyen para saber cuánto se cobra del paro.

-¿Cuánto me queda de paro? El tiempo de paro por periodo trabajado

El tiempo que se tiene derecho a la prestación por desempleo también depende del tiempo que se haya cotizado en un trabajo. Se tiene derecho a:

un mínimo de 120 días de paro (4 meses de paro) si se ha cotizado entre 360 y 539 días (entre año y año medio trabajado),

(4 meses de paro) si se ha cotizado entre 360 y 539 días (entre año y año medio trabajado), hasta un máximo de 720 días (2 años de paro) si se ha cotizado durante seis años o más tiempo en un empleo.

Fin de la prestación por desempleo, ¿qué hago ahora que se me ha acabado?

¿Qué ocurre cuándo se termina la prestación por desempleo? En algunos casos, es posible recibir un subsidio por desempleo, una ayuda económica a la que tienen derecho los trabajadores que han agotado su prestación por desempleo y ya no tienen más derecho a seguir recibiendo el paro. Se trata de una ayuda asistencial para personas con circunstancias especiales, como tener obligaciones familiares, tener más de 45 años, ser emigrante retornado o expresidiario.

