SEPE y Paro Cómo solicitar la demanda de empleo antes de ir al paro

¿Has pedido ya cita previa al paro? ¿Estás esperando? Si crees que con pedir cita al paro es suficiente, te equivocas. Antes de darte de alta en el servicio público de empleo estatal y recibir una prestación del SEPE, antes tienes que solicitar la tarjeta de demanda de empleo, es decir, tienes que convertirte en demandante de empleo.

¿Has oído hablar de esta tarjeta de demanda de empleo alguna vez? Si no es así, no te preocupes. A continuación te explicamos los pasos a seguir para solicitar esta tarjeta de forma previa a tu cita con el paro.

Pasos para solicitar la tarjeta de demandante de empleo

Para solicitar la tarjeta que te convierte en demandante de empleo lo primero que hay que saber es que se hace a través de las oficinas de la Comunidad Autónoma donde residas.

Cómo pedir la tarjeta de demanda de empleo

Ante la situación de la pandemia, se han reducido los servicios presenciales en oficinas puesto que no todas están abiertas. Pero sí existe la posibilidad de gestionar la solicitud de la tarjeta a través de otras vías, como la telefónica o a través de las páginas webs específicas.

Online

Puedes hacer la solicitud de demandante de empleo vía online. Aunque pueda parecer una vía sencilla o cómoda por poder hacerlo desde casa, en algunas comunidades es imprescindible contar con DNI electrónico o certificado digital para poder tramitarlo.

Teléfono

En algunas Comunidades Autónomas han habilitado teléfonos para llevar a cabo la gestión de este trámite. El procedimiento es sencillo. Habrá que ponerse en contacto con el teléfono específico de cada comunidad y darse de alta como demandante de empleo.

Presencial

No todas las oficinas permanecen abiertas. Por este motivo depende de la Comunidad Autónoma en la que residas tendrás que infórmate si quieres hacer este trámite por vía presencial si tu oficina se encuentra abierta. En caso afirmativo deberás solicitar cita previa presencial y personarte allí con el DNI, número de la seguridad social y títulos de logros académicos.

Documentación necesaria

Para hacer la solicitud ya sea de forma presencial u online, debes tener a mano los siguientes documentos:

DNI. En caso de ser extranjero el permiso de residencia o trabajo.

La tarjeta de la Seguridad Social

Los justificantes de titulación profesional o académica.

¿Por qué tengo que ser demandante de empleo?

Se trata de un paso previo al reconocimiento por parte del SEPE de la prestación o subsidio que te corresponda después de perder tu empleo. Es una vía para estar constantemente ligado al mundo laboral a pesar de recibir alguna ayuda económica con el objetivo de insertarse y formarse nuevamente en el trabajo.

¿Dónde se solicita la tarjeta?

La tarjeta se solicita en los servicios autonómicos de empleo. Lo primero que tenemos que saber es que no es lo mismo el SEPE de cada Comunidad Autónoma que este servicio autonómico de empleo.

El servicio autonómico de empleo es el encargado de los cursos, de las formaciones y las ofertas de empleo de los inscritos mientras que el SEPE se encarga del pago y reconocimiento de las prestaciones.

¿Tengo que renovar la tarjeta?

En una situación normal si tienes que ir cada cierto tiempo a renovar y sellar esta tarjeta del paro. Sin embargo, en la situación de pandemia durante este verano de 2020 no hay que ir a las oficinas a renovar la tarjeta. Lo hacen los empleados de forma automática.

Por Comunidades Autónomas

A continuación explicamos las vías para solicitar la demanda de empleo por cada Comunidad Autónoma.

Castilla La Mancha

En el caso de Castilla La Mancha hay disponible un formulario online al que puedes acceder a través de esta dirección: https://e-empleo.jccm.es/

Esta página nos llevará a un formulario en el que tenemos que introducir nuestros datos personales incluyendo el DNI y una dirección de correo electrónico, los nombres de tus padres, el lugar de residencia y dirección, la situación laboral actual en la que te encuentres, la formación académica que tengas y el tipo de empleo que buscas y la experiencia que tengas en ese tipo de empleo. Deberás adjuntar el DNI por ambas caras y listo.

Una vez relleno el formulario, en pocos días recibirás en tu correo la tarjeta de demandante de empleo.

Navarra

En el caso de Navarra la vía es a través de Internet. Será necesario estar en posesión del certificado digital o DNI electrónico para poder darse de alta como demandante de empleo. Puedes hacerlo a través de la siguiente dirección.

País Vasco

En País Vasco el organismo encargado de gestionar este trámite es el Landibe. En la página encontramos teléfonos de atención al cliente para poder realizar el alta como demandante de empleo. Para poder apuntarte a Landibe tienes que localizar tu oficina de referencia a través de esta página.

Murcia

En Murcia la inscripción se realiza a través de la siguiente página web.

Pero para poder llevar a cabo la gestión del trámite se necesita tener un usuario y contraseña o tener el DNI electrónico.

La Rioja

La Rioja permite realizar la inscripción de demandante de empleo vía online pero debe hacerse con DNI electrónico, certificado digital o usuario y contraseña. Aquí puedes acceder.

Islas Canarias

En Islas Canarias la gestión puede hacerse online y en la página dan la opción de realizarlo bien con o sin certificado digital desde aquí.

Islas Baleares

Si resides en las Islas Baleares puedes hacerlo a través de su página web o mediante el número de teléfono que indican en esta página.

Galicia

En Galicia el trámite es vía online pero no hace falta el uso de claves electrónicas o DNI electrónico.

Andalucía

En Andalucía la inscripción puede realizarse a través del siguiente formulario.

Castilla y León

En Castilla y León es vía online pero con el requisito de contar con el DNI electrónico, certificado digital o Clave Pin. Desde aquí.

Asturias

En Asturias la inscripción se realiza a través de vía online.

Cantabria

En Cantabria también puede hacerse vía online en la siguiente dirección: https://www.empleacantabria.es/demanda-de-empleo-cantabria

Aragón

En Aragón hay un formulario para poder rellenar la inscripción de solicitud: https://inaem.aragon.es/inscripcion-de-la-demanda

Cataluña

En Cataluña puede hacerse por Internet o por teléfono en la siguiente dirección.

Valencia

En Valencia la gestión es online pero debe hacerse con certificado digital: http://www.labora.gva.es/es/inscripcion

Extremadura

En Extremadura el trámite se gestiona a través de la página web mediante este formulario.

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid puedes hacerlo vía online si tienes certificado digital o DNI electrónico, o a través del envío de un correo electrónico o por teléfono o telemáticamente.

Ceuta y Melilla

Puedes hacer la gestión online a través de la página del SEPE. Pero para ello será necesario que estés en posesión del certificado digital, el DNI electrónico, Clave Pin o de un usuario y contraseña aquí.

