¿Cómo puedo saber mi número de la Seguridad Social?

NOTICIA de de Jessica Pascual

Desde que nacemos, a todos los ciudadanos españoles se nos asigna un número de Seguridad Social que nos garantiza estar asegurados por el servicio sanitario español. Además, cuando nos hacemos adultos y empezamos a trabajar, este número será indispensable para realizar muchos trámites del día a día. A continuación, te contamos cómo descubrir cuál es el número de la Seguridad Social.

¿Para qué sirve?

Éste es una cifra creada única y exclusivamente para cada ciudadano español y que lo identifica en nuestro sistema sanitario. Ésta consta de 12 dígitos y se nos asigna en cuanto nacemos. Valdrá, como decíamos, para poder disfrutar de la sanidad pública y llegado el momento en el que empecemos a trabajar, también para cotizar por ella.

Por eso, en el momento en el que iniciemos nuestra actividad laboral, este número pasará a llamarse de afiliación a la Seguridad Social. Además, resultará imprescindible para infinidad de trámites, como firmar un contrato laboral, recibir una pensión y realizar la declaración de la renta entre otros.

¿Y si no he trabajado nunca? Una persona que nunca ha cotizado en la Seguridad Social también tiene derecho a tener el número de la Seguridad Social y, por tanto, a la sanidad pública.

NUSS y NAF

Lo primero que hay que aclarar es que el número de la Seguridad Social o NUSS y el número de afiliación o NAF son exactamente lo mismo. Por tanto, si a la hora de hacer algún trámite te piden esta identificación de alguna de las dos formas, o te encuentras con algún formulario de solicitud en el que tienes que rellenar un apartado que se llama NAF o NUSS, ya sabes a qué se están refiriendo.

Numero de afiliación

Existen distintas alternativas para descubrir cuál es tu número de la Seguridad Social. Aunque lo más habitual es comprobarlo en la tarjeta sanitaria, aunque éste método no siempre funciona, puesto que depende de la Comunidad Autónoma en la que residas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no aparece el NAF en la tarjeta sanitaria, mientras que en otras comunidades como Castilla-La Mancha aparece en la cara delantera.

Para detectarlo, debes saber que el número de afiliación a la Seguridad Social consta de doce dígitos y no tiene letras ni al principio ni al final.

Vías

Existen distintas opciones para descubrir cuál es tu número de la Seguridad Social. Así pues, si no tienes opción de localizarlo en la tarjeta del médico, sabes que puedes recurrir a alguna de las siguientes vías:

Por Internet con tu móvil

Si de forma previa has comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social tu número de teléfono y lo tienen registrado, puedes saber el número de la seguridad social en tan sólo un minuto. Para hacerlo, tienes que acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social, a través del nuevo portal Importass. En la página de inicio puedes acceder directamente al apartado ‘Vida laboral e informes’ y después seleccionar ‘Acreditación del Número de la Seguridad Social’.

Al seleccionar el botón ‘Solicitar informe’ accedes al primer paso del trámite.

En este punto tienes que seleccionar qué vía quiere utilizar para identificarte:

Usuario y contraseña

Clave PIN

Certificado Digital

SMS

Si tienes identificación digital, tan sólo tienes que introducir tus datos y acceder a tu área personal para obtener el número de la Seguridad Social. Por el contrario, si no tienes identificación digital, puedes solicitar el número a través de un mensaje de texto. Al seleccionar esta opción, aparece una pantalla como la que ves en la imagen en la que tienes que introducir tu DNI, la fecha de nacimiento y el teléfono móvil.

Una vez rellenes los datos y selecciones el botón ‘Aceptar’, te llegará al teléfono móvil un mensaje de texto con un código.

Debes introducir ese código en la misma página de la Seguridad Social en la que has introducido tus datos previamente.

Cuando confirmes el código, se genera un PDF automáticamente en el que te indican tus datos y te proporcionan el número de afiliación a la Seguridad Social compuesto de 12 números.

Por teléfono

Si marcas el 901 50 20 50 y facilitas tu DNI y nombre completo te darán una cita para acudir a las oficinas de la Seguridad Social. Allí podrán darte toda la información sobre tu número de afiliación, así como entregarte un justificante del mismo.

Otras formas

En tu ambulatorio. Si acudes con tu DNI a tu centro de salud podrás pedir que te den esta información.

Contrato laboral. Es obligatorio que tu contrato de trabajo refleje tu número Seguridad Social, así que si buscas ahí lo encontrarás seguro.

Nómina de trabajo. Suele aparecer en la parte superior de tu nómina.

Resolución de la prestación por desempleo. Aquí también se incluirá este número.

Vida laboral. En este informe que puedes pedir a la Seguridad Social en tan sólo un minuto a través de un SMS, puedes comprobar cuál es tu número de afiliación.

Recetas médicas. En éstas también aparece tu número de afiliación.

Recurras a la opción que recurras, bastará con que busques un número de características similares al mencionado en el apartado anterior. Con él, estarás listo para realizar cualquier trámite en el que se te solicite.

Duplicado

Cabe destacar que hay ocasiones en las que te solicitan tu número de manera formal para realizar algún trámite legal, por ejemplo. En estos casos, la mejor opción será solicitar un duplicado. El proceso para hacerlo será muy sencillo y obtendrás un justificante formal en el que aparecerán estos datos. Los pasos a dar para conseguirlo son los siguientes:

Para pedir el duplicado tienes que entrar en este enlace. Al final de la página te indican las diferentes vías por las que puedes solicitar el duplicado. Puedes hacerlo a través de SMS, por certificado digital, con usuario y contraseña o con Clave.

Por supuesto, si tienes certificado digital, podrás realizar el trámite de manera directa, sin necesidad de solicitar un código vía SMS. En todo caso, si no dispones de éste y tampoco has comunicado tu teléfono a la Seguridad Social, nuestra recomendación es que te dirijas a cualquier Administración de la Seguridad Social. Aunque te llevará algo más de tiempo, allí también te darán un duplicado formal.

Es importante que conozcas el número de la Seguridad Social porque en este organismo se tienen que realizar muchos trámites de forma habitual como por ejemplo cuando te mudas de casa y tienes que cambiar tu dirección en la Seguridad Social.

