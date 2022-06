Vivienda

Cómo registrar o modificar mi número de teléfono en la Seguridad Social

NOTICIA de de Jessica Pascual

Registrar tu número de teléfono en la Seguridad Social te permite realizar infinidad de trámites con esta entidad por internet, aunque no tengas identificación digital. Es una gestión muy sencilla que no va a llevarte más de unos minutos y para la que solo necesitas tener el DNI a mano y un dispositivo con cámara para hacerte una fotografía y verificar tu identidad. Una vez tengas dado de alta el número de teléfono en la base de datos de la Seguridad Social, puedes solicitar la vida laboral o hacer trámites en Import@ss en cuestión de minutos y a través de un mensaje de texto. El procedimiento que se detalla en esta guía sirve tanto para dar de alta por primera vez tu número de teléfono en la Seguridad Social, como para actualizar los datos si has cambiado de teléfono.

🗨️Registra tu número de móvil en la #SeguridadSocial y podrás hacer la mayoría de las gestiones que necesitas sde forma telemática,

📌Si tienes certificado electrónico, a través de la sede electrónica

📌Si no lo tienes, aquí: https://t.co/MWWcjZCuZ2 — Atención a la ciudadanía de @inclusiongob (@incluinfo) May 30, 2022

Cómo registrar tu móvil en la Seguridad Social

El procedimiento para registrar un teléfono móvil en la Seguridad Social es muy sencillo y puedes hacerlo en cualquier momento. Solamente necesitas tener a mano tu DNI y completar un formulario oficial. Para realizar esta petición solo necesitas enviar una solicitud a través de este enlace.

Al acceder a esta pantalla, aparece toda la información que necesitas saber sobre este proceso. Desde los documentos y otros datos que hay que incluir en el trámite hasta los modelos de solicitud oficial para cada petición. Por ello, antes de iniciar el procedimiento, ten en cuenta las siguientes pautas e información que debes tener a mano para completar la gestión.

En el proceso debes adjuntar tu documento de identidad, ya sea un DNI, NIE o pasaporte.

Detallar una dirección de correo electrónico

En la medida de lo posible, tienes que hacer la gestión desde un ordenador con cámara para hacerte una fotografía y verificar la identidad.

El modelo de solicitud oficial que hay que completar para dar de alta el número de teléfono en este base de datos es el TA1. Puedes descargarlo directamente desde este enlace.

Una vez tengas todo preparado, pulsa el botón que dice ‘Enviar‘.

Al hacerlo, se abre una nueva pestaña en la que tienes que completar un formulario. Lo primero que tienes que indicar es el correo electrónico. Tras añadir tu dirección de correo electrónico, el sistema envía al correo que has indicado un mensaje de verificación al que tienes que acceder para confirmar el correo. En el mensaje aparece un código numérico que es el que tienes que introducir en el siguiente campo para continuar con el envío de la solicitud.

A continuación tienes que indicar los datos personales, como el nombre y los apellidos, así como el documento de identidad. Después, el sistema solicita que te realices una fotografía desde la cámara del ordenador.

En el caso de que no tengas un ordenador con cámara, tras validar tu correo electrónico, el sistema genera un código QR que tienes que escanear desde tu teléfono si tiene cámara para hacerte la fotografía. Ten en cuenta que hasta que no confirmes el correo electrónico, el código QR no se genera.

Una vez subas la fotografía de tu cara, tienes que subir dos imágenes de tu DNI, una por la cara delantera y otra por la trasera y continuar con el procedimiento. Después, el sistema va a pedirte que subas el documento de modificación de datos personales que te hemos dejado enlazado antes y lo adjuntes en el proceso. Una vez hecho, puedes enviar la solicitud y finalizar el procedimiento. Por último, solo queda esperar a que el organismo atienda tu petición, valide tu número de teléfono y puedas realizar todas las gestiones sin moverte de casa y con un sencillo mensaje de texto.

