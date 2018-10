Trabajos

SEPE y Paro Pedir cita previa SEPE por teléfono

Existen dos formas de pedir cita previa en el SEPE: por Internet o por teléfono. A continuación, te mostramos paso a paso cómo solicitar cita previa SEPE por teléfono. ¡Toma nota!

Cita previa SEPE: teléfono

El SEPE pone a disposición de los ciudadanos dos tipos de teléfonos a través de los cuales se puede solicitar la cita previa. Por un lado, un número general con prefijo 901: 901 010 210.

Por otro, una lista de números fijos que se corresponden con las distintas oficinas provinciales del SEPE. A la hora de pedir cita previa por teléfono se recomienda llamar a uno de estos números, ya que el coste será mucho menor al estar incluidos en cualquier tarifa básica de teléfono. Los números con prefijo 901 tienen un coste superior.

La lista de números fijos provinciales para solicitar cita previa SEPE por teléfono es la siguiente:

Pasos para solicitar cita previa SEPE por teléfono

La llamada al número de teléfono elegido será respondida por un contestador automático. A través de dicho contestador se solicitará la cita previa aportando unos datos básicos.

1. Código postal: Hay que teclear el código postal para que el sistema derive la consulta a la oficina del SEPE correspondiente.

2. Tipo de gestión: Hay que elegir entre tramitación u otras gestiones, es decir, entre solicitar la prestación por desempleo u otro tipo de solicitud, como bajas o certificados.

3. DNI: El usuario tiene que indicar si dispone de NIF o NIE y teclear los 8 números del mismo.

4. Si el número del documento introducido es correcto, el sistema asignará un día y una hora, junto con el localizador de la misma.

5. Si el usuario ya tenía una cita concertada con anterioridad, se le informará de la fecha de su cita en lugar de ofrecerle una nueva.

Dónde dirigirse el día de la cita en el SEPE

Al llegar a la oficina correspondiente el día citado, habrá que observar en los paneles luminosos el turno de la letra asignada en el localizador. Por ejemplo, B31. Cuando llegue el turno, se podrá acceder directamente a una mesa para iniciar la gestión correspondiente.

En la oficina del SEPE se guarda una copia de los datos de las personas que han solicitado cita previa tanto por teléfono como por Internet. Por lo tanto, tendrán constancia de las personas citadas para ese día.

Cita previa SEPE por teléfono: aspectos a tener en cuenta

Como hemos comentado, pedir cita previa en el SEPE se puede hacer por teléfono o por Internet.

La ventaja que tiene hacerlo online es que se puede anular cita SEPE. Si se solicita la cita por teléfono, el sistema no ofrece ninguna opción para cancelar la cita. Algo que si está disponible en la página web del SEPE.

Además, independientemente de la forma en que se solicite la cita previa, hay que tener en cuenta que para pedir la prestación por desempleo hay que estar dado de alta previamente como demandante de empleo. Esto significa que hay que apuntarse al paro antes de iniciar cualquier trámite con el SEPE mediante cita previa.

Por último, es fundamental no pedir la cita previa antes de tiempo. Si el solicitante aún está dado de alta en la Seguridad Social, no podrá pedir cita. Hay que esperar a que se consolide la baja para solicitar la prestación, ya que el sistema toma como fecha de solicitud el día en que se pide la cita y no el de la fecha asignada por teléfono o Internet.

Si quieres leer más noticias como Pedir cita previa SEPE por teléfono, te recomendamos que entres en la categoría de SEPE y Paro.

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

(1 votos, con un promedio de 5,00 sobre 5)

votos, con un promedio desobre 5)