Cómo poner una queja al SEPE

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿No consigues terminar el trámite y conseguir cita previa en el SEPE porque se corta la llamada continuamente? ¿Intentas contactar con este organismo, pero nunca obtienes resultado? Si ya no sabes qué hacer para que te atiendan porque no lo consigues a través de los canales oficiales, puedes poner una queja al SEPE. Así, puedes dejar constancia de tu disconformidad y malestar respecto al servicio con la intención de que lo mejoren. Independientemente del resultado, desde que presentas la queja, la entidad dispone de un máximo de 20 días hábiles para dar una respuesta a los ciudadanos.



Por qué poner una queja en el SEPE

Antes de nada hay que diferenciar lo que supone la presentación de una queja frente a una reclamación. Las quejas sirven para informar al SEPE de que están prestando un mal servicio, como por ejemplo ocurre con la dificultad para conseguir una cita previa. Mientras que la reclamación es una vía a través de la que tienes que denunciar el retraso en un pago de una prestación, por ejemplo. Es decir, que lo que puedes manifestar con una queja es la disconformidad frente a los servicios, con el objetivo de que se mejoren las prestaciones y atención al ciudadano. También pueden denunciar por esta vía cualquier actuación que consideren que es irregular o el mal funcionamiento del SEPE.

En este sentido, a la redacción de Casacochecurro.com han llegado quejas sobre la imposibilidad de solicitar una cita en el SEPE porque la máquina cuelga la llamada en el último paso para conseguirlo. O, directamente, porque vas a las oficinas y, aunque el personal laboral no esté atendiendo a nadie, no te presta servicio porque no tienes la cita previa. En definitiva, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Pero, qué hacer en estas situaciones? Si no consigues que te ofrezcan un buen servicio en las oficinas del SEPE, puedes presentar una queja.

Esta es una comunicación que cualquier ciudadano puede hacer para mostrar la disconformidad o malestar. Tras la presentación de esta queja, hay que esperar a tener respuesta o a que se tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema. El plazo máximo que tiene la entidad para dar respuesta es de 20 días hábiles.

Cómo presentar una queja

Para presentar una queja en el SEPE los ciudadanos tienen diferentes vías:

De manera presencial en las oficinas. Los empleados tienen la obligación de dar a cualquier ciudadano los formularios de quejas y sugerencias en el caso de que se lo soliciten. También puedes enviar una queja por correo postal a la oficina del SEPE que te corresponda. En el documento tienes que indicar tus datos personales así como el domicilio y la queja. Otra opción es presentarla por Internet a través de la sede electrónica del SEPE. Aunque para tramitarla por esta vía tienes que tener un DNI electrónico o certificado digital.

En cualquiera de los casos, el SEPE tiene un plazo de 20 días hábiles para responder a la queja. En esta notificación se suele informar al ciudadano de las actuaciones que va a llevar a cabo para mejorar o solucionar el funcionamiento de ese servicio.

