El SEPE especifica cada uno de los casos por los que puedes perder el paro

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Me pueden quitar el paro? Sí, el SEPE puede suspender el cobro de la prestación por desempleo de forma temporal o definitiva a los ciudadanos que no cumplan con las obligaciones detalladas en la normativa de la prestación, así como en determinados supuestos que suponen la extinción definitiva de esta ayuda. Desde solicitar una baja por maternidad, hasta cometer determinadas infracciones. También por no sellar la demanda de empleo o incluso por no avisar a este organismo de cambios en la situación personal y económica. Estas son algunas de las causas que el SEPE explica que suponen la pérdida de la prestación por desempleo.

Principales causas por las que se puede perder el paro

Entre las causas por las que una persona puede dejar de cobrar el paro, el SEPE especifica los siguientes supuestos y casos concretos.

Paro agotado

Porque la prestación se haya agotado. En el caso de no haber encontrado un trabajo, hay una serie de ayudas que puedes pedir si se te ha acabado el paro para tener ingresos que te permitan cubrir las necesidades básicas hasta que se produzca el retorno al mercado laboral.

Por cobro indebido

Por compensación de un cobro indebido. El SEPE explica que en el caso de que existan deudas de un ciudadano con esta entidad, esto puede afectar directamente a la cantidad de paro recibida.

Por cometer una infracción

Por incumplir las obligaciones detalladas en la norma y cometer infracciones. En el caso de que la entidad inicie un proceso sancionador a un ciudadano que conlleve como propuesta la suspensión de la prestación, es otro de los motivos por los que puedes dejar de cobrar el paro.

Por incompatibilidad

¿Con qué es incompatible la prestación por desempleo? Con un trabajo por cuenta ajena o propia, y con el reconocimiento de alguna pensión o prestación de carácter económico, principalmente. Aunque el SEPE detalla que, en el caso de que se trate de una colocación a tiempo parcial, el ciudadano puede compatibilizar este trabajo con la prestación. Pero para ello, hay que comunicarlo a la entidad para que se efectúe la reducción correspondiente en la cuantía de la prestación y solamente si se dan las circunstancias concretas del único caso en el que es posible trabajar y cobrar el paro.

Por baja de maternidad o paternidad

¿Puedo pedir la baja por maternidad si estoy en paro? Sí, pero la prestación por desempleo queda suspendida. En concreto, la pérdida del paro se produce con el inicio de la baja de maternidad o paternidad. Una vez termine el periodo, es posible solicitar la reanudación de la prestación del SEPE.

Por irse de vacaciones sin comunicar

¿Me puedo ir de vacaciones fuera de España si estoy cobrando el paro? Si viajas al extranjero por un largo periodo de tiempo mientras recibes la prestación por desempleo, debes comunicarlo al SEPE, puesto que no es compatible trabajar fuera de España y cobrar el paro. La oficina de empleo debe autorizar el desplazamiento al extranjero por cuestiones laborales. Si ese periodo supera los 12 meses, es posible perder la prestación.

Por rechazar una oferta de trabajo

Rechazar una oferta de empleo estando en el paro es otro de los motivos que el SEPE incluye entre las causas que conllevan la extinción de la prestación.

Encontrar un trabajo

¿Si empiezo a trabajar pierdo el paro? Sí, no se puede seguir recibiendo la prestación cuando se comienza a recibir un sueldo mensual.

Falsear datos y ocultar ingresos

No esconder ningún ingreso es fundamental para no perder el paro y poder optar a otras ayudas económicas. Muchas de estas ayudas se basan en la carencia de rentas, por lo que, si el SEPE detecta ingresos ocultos, puede emitir sanciones, sancionarte y obligar a devolver todas las ayudas concedidas. Lo mismo ocurre si se descubren datos incorrectos o falsos, motivo por el que se puede suspender la prestación por desempleo durante un año.

No actualizar los datos

Es importantísimo que tus datos personales y económicos estén actualizados. Principalmente, acerca de los ingresos y situación personal. Aunque también es crucial notificar cambios en el domicilio, teléfono o correo electrónico. No facilitar estas vías de comunicación es motivo sancionador.

No revisar las notificaciones

La persona que recibe la prestación por desempleo debe estar a disposición del servicio de empleo cuando sea requerido, ya sea para una sesión de control, recibir formación, etc. Por eso, es imprescindible estar pendiente de las notificaciones que llegan vía SMS o por correo electrónico por si se trata de una citación. Hacer caso omiso a estas notificaciones puede conllevar sanciones por cometer una infracción leve.

Por condena

Si una persona que cobra el paro es condenada con privación de libertad, deja de cobrar el paro. A excepción de que la persona tenga cargas familiares y solicite continuar con el cobro para hacer frente a sus responsabilidades familiares.

Por fallecimiento

Si la persona beneficiaria de la prestación fallece, se retira el derecho a recibir la prestación.