¿Puedo rechazar una oferta de empleo estando en el paro?

NOTICIA de de Jessica Pascual

No, si rechazas una oferta de empleo del SEPE o de alguna agencia de colocación mientras estás cobrando el paro, la entidad te sanciona con una infracción grave y pierdes el derecho a recibir la prestación durante tres meses. Si reincides o cometes más infracciones, te quitan el paro de forma definitiva.

Cobrar el paro es un derecho, pero no está exento de obligaciones. Todas las personas que reciben esta ayuda tienen que cumplir con una serie de deberes porque de lo contrario, el SEPE impone sanciones mediante infracciones leves, graves y muy graves. Dependiendo del número de infracciones y de la gravedad de las mismas, la entidad puede la prestación por desempleo de forma temporal o definitiva.

En este artículo te explicamos todas las causas que pueden hacerte perder el paro, los tipos de infracciones y cuántos meses te quitan el paro en cada caso.

Consecuencias de rechazar una oferta de empleo mientras cobras el paro

Las personas beneficiarias de una prestación por desempleo deben cumplir con el compromiso de actividad y la colocación adecuada. O lo que es lo mismo, las personas que cobran el paro están obligadas a aceptar las ofertas de empleo (colocación adecuada) que puedan proponerles el SEPE o las agencias de colocación.

El SEPE considera que una oferta de empleo es adecuada en las siguientes circunstancias:

Profesión que ha demandado la persona beneficiaria ante el SEPE

La profesión que desempeñaba de forma habitual

Profesiones que se ajusten a sus aptitudes físicas y formativas

Profesión que desempeñó en último lugar si duró menos de tres meses

Hay una excepción: A las personas que han percibido la prestación durante un año de forma ininterrumpida, el concepto de colocación adecuada abarca cualquier profesión que el SEPE considere oportuna.

También se considera oferta de empleo adecuada si el lugar de trabajo está en el mismo lugar de residencia o como máximo a 30 kilómetros de distancia. Siempre y cuando el trayecto no suponga el 25% de la duración de la jornada de trabajo o el 20% del salario.

La colocación que se ofrece a una persona se entiende adecuada teniendo en cuenta la duración del trabajo y la jornada. También se tiene en cuenta si el salario equivale al puesto de trabajo ofrecido, independientemente de la cuantía de la prestación.

Si una persona rechaza la oferta de empleo que le propone el SEPE sin causa justificada, la entidad puede iniciar un procedimiento sancionador por infracción grave. Las consecuencias de cometer este tipo de infracciones son:

Si rechaza una oferta de empleo, puede perder tres meses la prestación .

. Si rechaza dos ofertas o comete otra infracción grave, puede perderla hasta seis meses .

. Si comete una tercera infracción grave o rechaza una tercera oferta, perderá todo el derecho a recibir la prestación.

Esta norma se aplica cuando entre las infracciones no transcurran más de 365 días.

Otras causas por las que puedes perder el paro

El paro es un derecho que tienen las personas que han cotizado a la Seguridad Social por un tiempo determinado antes de perder su empleo. Parece complicado pensar que alguien pueda llegar a perder la prestación por no estar atento a ciertos detalles, pero lo cierto es que a veces ocurre. Te explicamos todas las causas que pueden hacerte perder el paro de forma temporal y definitiva.

No sellar la tarjeta del paro

Sellar el paro por Internet es una de las obligaciones de todo desempleado que reciba una prestación. Consiste básicamente en renovar la demanda de empleo dentro de plazo. Este trámite puede realizarse presencialmente en las oficinas del SEPE o por Internet.

Por el contrario, no es posible renovar el paro por teléfono, así que no pierdas el tiempo intentándolo. Y, ojo, porque si se te olvida sellarlo, pueden sancionarte y retirarte la prestación, por lo que hay que tomárselo muy en serio.

Encontrar un trabajo

¿Si empiezo a trabajar pierdo el paro? Evidentemente, no se puede seguir recibiendo la prestación cuando se comienza a recibir un sueldo mensual. Sin embargo, sí que es posible compatibilizar el cobro de la prestación con un trabajo a tiempo parcial. Por eso, tanto si el trabajo es como autónomo o por cuenta ajena, debes comunicarlo al SEPE, que te asesorará en este sentido. De no hacerlo, puede aplicar sanciones, y, como consecuencia, retirarte el cobro de la prestación.

En cualquier caso, si te encuentras en alguna de las dos situaciones que detallamos a continuación, debes saber que el SEPE te va a retirar la prestación de forma definitiva:

Realizar un trabajo por cuenta ajena de 360 días como mínimo.

Realizar un trabajo por cuenta propia si es igual o superior a 60 meses. O hacer un trabajo por cuenta propia de entre 24 y 60 meses siempre y cuando no cause alta durante su desarrollo como trabajador por cuenta propia.

Falsear datos y ocultar ingresos

Suena obvio, pero no esconder ningún ingreso es fundamental para no perder el paro y poder optar a otras ayudas económicas. Muchas de estas ayudas se basan en la carencia de rentas por lo que, si el SEPE detecta ingresos ocultos, puede emitir sanciones, sancionarte y obligar a devolver todas las ayudas concedidas. Lo mismo ocurre si se descubren datos incorrectos o falsos, motivo por el que se puede suspender la prestación por desempleo durante un año.

No comunicar viajes al extranjero

Si viajas al extranjero por un largo periodo de tiempo mientras recibes la prestación por desempleo debes comunicarlo al SEPE, puesto que no es compatible trabajar fuera de España y cobrar el paro. La oficina de empleo debe autorizar el desplazamiento al extranjero por cuestiones laborales. Si ese periodo supera los 12 meses, es posible perder la prestación.

No actualizar los datos

Es importantísimo que tus datos personales y económicos estén actualizados. Principalmente, tus rentas y tu situación de incapacidad (en el caso de que la hubiera), puesto que de ello dependerá poder acceder a otro tipo de ayudas como los subsidios por desempleo. También es fundamental notificar cambios en el domicilio, teléfono o correo electrónico. No facilitar estas vías de comunicación es motivo sancionador.

No revisar las notificaciones

La persona que recibe la prestación por desempleo debe estar a disposición del servicio de empleo cuando sea requerido, ya sea para una sesión de control, recibir formación, etc. Por eso, es imprescindible estar pendiente de las notificaciones que llegan vía SMS o por correo electrónico por si se trata de una citación. Hacer caso omiso a estas notificaciones puede conllevar sanciones por cometer una infracción leve.

No respetar los plazos

Otro de los aspectos fundamentales para no perder el paro es respetar todos los plazos establecidos por el SEPE, no solo para inscribirse o renovar la demanda de empleo, sino también para pedir ayudas, entregar documentación o presentar alegaciones. No hacerlo puede provocar la pérdida de derechos y la imposición de sanciones.

Por renuncia voluntaria

Si las circunstancias personales del beneficiario de la prestación cambian, puede comunicar al SEPE esta modificación y solicitar la baja en la prestación. En este caso la entidad procede a retirar el pago del paro.

Edad de jubilación

Si la persona beneficiaria que está cobrando el paro pasa a ser pensionista de jubilación o de invalidez permanente (total, absoluta o de gran invalidez), deja de cobrar el paro. En este caso debe pedir la prestación correspondiente a su situación personal.

Maternidad o paternidad

Las personas beneficiarias de la prestación que se encuentren en situación de maternidad o paternidad pierden el paro de forma temporal. Los solicitantes podrán recuperar la prestación en los 15 días siguientes a finalizar esta situación.

Condena

Si una persona que cobra el paro es condenada con privación de libertad deja de cobrar el paro. A excepción de que la persona tenga cargas familiares y solicite continuar con el cobro para hacer frente a sus responsabilidades familiares.

Agotar la prestación

Si la persona beneficiaria agota la prestación, el SEPE te retira la ayuda de forma definitiva. Si te encuentras en esta situación, en este otro artículo te dejamos un listado con todos los subsidios por desempleo que puedes pedir.

Por fallecimiento

Si la persona beneficiaria de la prestación fallece, se retira el derecho a recibir la prestación.

Sanción

El SEPE puede retirarte la prestación tanto de forma temporal como definitiva por acumulación de infracciones. En el siguiente apartado te explicamos con detalle los diferentes tipos de infracciones y las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones con el SEPE.

Infracciones y sanciones

El SEPE contempla tres tipos de infracciones y una serie de sanciones en función al número y gravedad de las mismas.

Leves

Se consideran infracciones leves las siguientes circunstancias:

No presentarse ante el SEPE en la forma y fecha indicadas salvo causa justificada si ha sido citado.

No presentarse ante los servicios de empleo o agencias de colocación si ha sido citado sin causa justificada.

No devolver en plazo al SEPE o a las agencias de colocación el justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo. Salvo causa justificada.

No cumplir las exigencias del compromiso de actividad, salvo causa justificada.

No facilitar la información necesaria al SEPE para recibir comunicaciones y notificaciones.

No permanecer inscrito como demandante de empleo, salvo causa justificada.

A los beneficiarios que cometan una infracción leve, se les impondrán las siguientes sanciones:

Si comete una infracción leve, le retiran un mes la prestación. A la segunda infracción leve, pierde la prestación durante tres meses. La tercera infracción leve supone la pérdida de seis meses de prestación. La cuarta infracción leve supone la retirada total y definitiva de la prestación.

Se aplican estas normas a partir de la primera infracción y cuando entre una y otra no hayan pasado más de 365 días, con independencia de la infracción.

Graves

Son infracciones graves:

No comunicar al SEPE la baja de la prestación si cambian las circunstancias.

Rechazar una oferta de empleo adecuada, independientemente de si la ofrece el SEPE o una agencia de colocación. Salvo causa justificada.

Negarse a participar en los trabajos de colaboración social o en programas de empleo ofrecidos por el SEPE. Salvo causa justificada.

Las personas beneficiarias que cometan una infracción grave:

A la primera infracción le retiran la ayuda durante tres meses. La segunda infracción supone la retirada de la prestación durante seis meses. La tercera infracción grave supone la extinción definitiva del derecho a recibir el paro.

Independientemente de la norma, se sanciona con la retirada directa de la prestación a las personas que no comuniquen la baja en la prestación cuando no cumplan las condiciones para recibirlas.

Muy graves

Se consideran infracciones muy graves:

Actuar de forma fraudulenta para conseguir prestaciones indebidas o superiores a las que te corresponden

Compatibilizar la prestación por desempleo con el cese de actividad por autónomos o con el trabajo por cuenta propia o ajena, a excepción del trabajo temporal.

Ponerse de acuerdo con el empresario para obtener una prestación de forma fraudulenta.

No destinar las cantidades que se perciban a lo establecido en los programas de fomento de empleo.

A las personas beneficiarias que cometan infracciones muy graves, se les impondrán las siguientes sanciones:

Se sancionan con la extinción. Además, a las personas beneficiarias se les puede excluir del derecho a percibir cualquier ayuda durante un año o a participar en el periodo de formación profesional para el empleo.

