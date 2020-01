Trabajos

Seguro que alguna vez has pasado por ese embarazoso momento en el que debes comunicar a tus jefes que dejas la empresa voluntariamente porque has encontrado algo mejor. En estos casos, lo ideal es hacerlo mediante una carta de baja voluntaria, pero ¿qué debe incluir este documento? ¿Cómo se redacta? Te contamos todo lo que debes saber para elegir el mejor modelo de carta para la baja voluntaria en el trabajo.

Primer paso, el Preaviso

El primer concepto que hay que tener claro a la hora de redactar este tipo de carta es el preaviso, es decir, la antelación con la que se deja la empresa. El preaviso comúnmente estipulado es de 15 días, salvo que en el Convenio se especifique un plazo diferente.

Es muy importante poder cumplir dicho plazo porque, de lo contrario, la empresa estaría en su derecho de descontar del finiquito los días de salario que falten de ese plazo de 15 días.

Finiquito

Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con el finiquito. Cuando un trabajador deja una empresa de forma voluntaria no tiene derecho a paro ni a indemnización, pero sí a finiquito. Este será el importe correspondiente a los días que se han trabajado y no se han cobrado o no se han disfrutado en forma de vacaciones o pagas extras.

Requisitos del modelo de carta para la baja voluntaria

– Entregarla siempre por escrito

– Indicar fecha de presentación de la carta, datos personales y datos identificativos de la empresa

– Indicar de forma clara el último día de trabajo y señalar si se respetan los 15 días de preaviso

– Solicitar la documentación necesaria para recibir el finiquito

– No es necesario explicar la causa por la que se presenta la baja voluntaria

– Utilizar un lenguaje sencillo y directo

– Obviar agradecimientos y buenos deseos: centrarse únicamente en comunicar el último día de trabajo

Modelos de carta de baja voluntaria

Teniendo en cuenta los requisitos anteriores, se pueden elegir dos modelos diferentes de carta de baja voluntaria:

1. Modelo carta renuncia baja voluntaria del trabajo sin preaviso

Este modelo debe usarse cuando no se dan los 15 días de plazo para abandonar la empresa. Puedes descargar modelo de carta de baja voluntaria.

2. Modelo carta renuncia trabajo con 15 días de preaviso

Este modelo es recomendable cuando el trabajador ofrece los 15 días de preaviso estipulados. Descarga el modelo de plantilla de carta de renuncia con 15 días de preaviso.

Como ves, ambos son directos, cortos y sencillos y recogen todos los datos necesarios para que comunicar esta decisión se convierta en una situación más llevadera.

