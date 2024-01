Trabajos

Así tienes que hacer la carta para la renuncia voluntaria en el trabajo

NOTICIA de de Cristian Pinto

Seguro que alguna vez has pasado por ese embarazoso momento en el que debes comunicar a tus jefes que dejas la empresa voluntariamente porque has encontrado algo mejor. En estos casos, lo ideal es hacerlo mediante una carta baja voluntaria, pero ¿qué debe incluir este documento? ¿Cómo se redacta? Te contamos todo lo que debes saber para escribir el mejor modelo de carta de baja voluntaria en el trabajo.

Primer paso, el Preaviso

El primer concepto que hay que tener claro a la hora de redactar este tipo de carta de baja voluntaria es el preaviso, es decir, la antelación con la que se deja la empresa. El preaviso comúnmente estipulado en España es de 15 días, salvo que en el Convenio Colectivo o en el contrato de trabajo se especifique un plazo diferente.

Es muy importante poder cumplir dicho plazo porque, de lo contrario, la empresa estaría en su derecho de descontar del finiquito los días de salario que falten de ese plazo de 15 días. Por tanto, antes de proceder a dar el preaviso a la empresa, es necesario que consultes previamente dos documentos:

Convenio Colectivo

Contrato de trabajo

Aunque la generalidad es dar 15 días de preaviso, puede que en el convenio o en el contrato de trabajo se especifiquen otros tiempos. Para asegurarte de gestionar bien este trámite y no tener problemas con la empresa, tendrás que comprobar si en el contrato de trabajo hay alguna cláusula de permanencia y las posibles consecuencias de incumplirla, además de consultar el Convenio Colectivo y verificar la cantidad de días de preaviso estipulados.

El trabajador deberá avisar con 15 días de antelación en aquellos casos en los que en el Convenio Colectivo y en el contrato de trabajo no se especifique nada sobre el preaviso.

Finiquito

Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con el finiquito. Cuando un trabajador deja una empresa de forma voluntaria no tiene derecho a cobrar el paro ni a indemnización, pero sí a finiquito. Este finiquito será el importe correspondiente a los días que se han trabajado y no se han cobrado, o no se han disfrutado como vacaciones o pagas extras, y que están pendientes de cobrar antes de que finalice el periodo de pago mensual.

Cómo redactar una carta de dimisión

Indicar fecha de presentación de la carta, datos personales y datos identificativos de la empresa

Indicar de forma clara el último día de trabajo y señalar si se respetan los 15 días de preaviso

Solicitar la documentación necesaria para recibir el finiquito

No es necesario explicar la causa por la que se presenta la baja voluntaria

Utilizar un lenguaje sencillo y directo

Obviar agradecimientos y buenos deseos: centrarse únicamente en comunicar el último día de trabajo.

Entregarla siempre por escrito

¿Cómo la presento?

El modelo de baja de carta voluntaria debe presentarse por escrito y a título personal a la empresa. Aunque si el trabajador no quiere acudir a entregar personalmente el escrito a la empresa o esta no quiere aceptar el documento, el empleado debe presentar este modelo de carta de baja voluntaria por burofax.

