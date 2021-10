Ocio - Tecnología

¿Qué necesito para enviar un burofax en Correos u online?

¿Qué datos necesito para enviar un burofax? ¿Cómo se manda un burofax? En múltiples ocasiones, cuando necesitas realizar una reclamación o notificación a terceras personas, es habitual que recurras al envío de una carta certificada, creyendo que bastará como única prueba en caso de que, posteriormente, tengas que justificar su entrega. Sin embargo, no es el documento más adecuado. Por ello, te contamos para qué sirve y cómo enviar un burofax.

¿Para qué sirve?

El burofax es un servicio que permite enviar documentos de forma urgente y que acredita el contenido del envío, así como los datos correspondientes al remitente, el destinatario y la fecha de envío. Sobre todo, se utiliza para entregar documentos que requieran una prueba frente a terceros. ¿El motivo? Tiene carácter probatorio ante los Tribunales.

Entre los requisitos para enviar un burofax no se incluye el de tener un número de fax, sino una dirección postal. Se trata de un aviso que llega directamente al domicilio de la persona a la que se hace llegar el documento.

En cuanto a su utilidad, puedes enviar un burofax para reclamar a una empresa, para comunicar algo a los inquilinos de tu vivienda o por ejemplo, para rescindir un contrato , entre otras muchas funciones.

Enviar un burofax resulta idóneo sobre todo cuando tienes la certeza de que en el futuro necesitarás recurrir de nuevo al contenido de la documentación que has enviado, quedando constancia de ella para que tenga efectos jurídicos.

¿Qué datos necesito para enviar un burofax?

Si optas por la opción presencial, puedes ir a cualquier oficina de correos a poner un burofax. El proceso es muy sencillo. Tan solo tienes que acudir a la sucursal más cercana con el documento original que quieres enviar, por ejemplo, una carta.

Una vez allí, debes rellenar un formulario de envío de burofax que te entregarán en el puesto correspondiente de la oficina. No olvides que lo más recomendable para que el burofax sea fehaciente es que solicites que sea certificado y con acuse de recibo.

En cuanto a los datos y conceptos que se necesitan para mandar un burofax, son esenciales y básicos los siguientes:

Remitente de la comunicación, no es imprescindible aportar el DNI.

Destinatario de la comunicación.

Resultado de la entrega (acuse de recibo), indicando la identidad de la persona que ha recogido la documentación y su firma.

Fechas de cada uno de los pasos y plazos del proceso de envío de burofax.

Contenido literal íntegro de la comunicación.

¿Cuánto cuesta?

No existe un importe exacto a la hora de enviar un burofax, puesto que depende de varios aspectos, como por ejemplo el número de hojas, el acuse de recibo y el certificado de texto.

Sin embargo, el hecho en sí de mandar un burofax tiene un precio que ronda los 7 euros. A esa cantidad habría que sumar otros 4 euros del acuse de recibo y otros casi 11 euros de la certificación de texto. Por último, este servicio también incluye IVA, por lo que enviar un burofax puede costarte, en total, alrededor de los 30 euros.

Tiempo de entrega

El burofax se entrega el mismo día si se deposita en una oficina de Correos antes de las 13 horas del mediodía y va dirigido a un núcleo de población grande. Si no es así, se entregará en el transcurso de la mañana del siguiente día hábil.

Si necesitas enviar un burofax de carácter internacional, debes saber que su llegada al destino dependerá de las normas concretas de entrega que existan en el país de destino. Se distinguen dos zonas en el ámbito internacional:

Zona A: Europa, Turquía, Argelia, Libia, Marruecos y Túnez. Zona B: El resto de países que ofrecen este servicio.

Acuse de recibo y certificación de texto

El acuse de recibo y la certificación de contenido son los dos elementos que acompañan al burofax y marcan la diferencia principal en relación con otro tipo de notificaciones.

El primero de ellos, el acuse de recibo, acredita la tramitación de una documentación justificando quién y cuándo se ha recogido el burofax en su destino. Y el segundo, la característica de certificado, es una copia compulsada por Correos que incluye todo el contenido del burofax. La puedes solicitar hasta seis meses después de haber enviado el burofax, aportando el resguardo inicial para facilitar su localización.

Además, a la hora de enviar un burofax se puede solicitar el servicio de prueba de entrega electrónica, que es un justificante de entrega del certificado que se firma electrónicamente con sello y se envía mediante un archivo PDF.

Tipos de burofax

Hay diferentes tipos de Burofax:

Premium Nacional para envíos entre oficinas de Correos con entrega urgente al destinatario en la dirección indicada. Premium Plus Nacional que es igual que el anterior pero incluye servicios de copia certificada y prueba de entrega en el momento de la admisión. Estos dos primeros tipos de burofax si se envían antes de las 13:00 horas se entregan en el mismo día. Si se hace a partir de esa hora se entrega al día siguiente. Premium Online a través de la web de Correos. Básico Plus para clientes con contrato de Correos. Plazos de entrega en un día. Premium Internacional. En este caso no hay fecha de entrega establecida.

Todos los servicios de Burofax cuentan con dos intentos de entrega a domicilio.

¿Cómo se manda un burofax online?

Lo más habitual a la hora de enviar un burofax es acudir a una oficina de Correos, aunque también existe la posibilidad de hacerlo por Internet, a través de sus oficina virtuales. Al fin y al cabo, las características del burofax son las mismas. Para mandarlo online tienes que:

Regístrate de manera gratuita en el portal de Correos.

Prepara el burofax, formado por una carátula y el archivo que deseas enviar. En este apartado, debes verificar la validez del documento y confirmar su contenido.

Introduce los datos del destinatario y escoge una modalidad de entrega (domicilio, apartado postal u oficina de Correos). De este modo queda claro que se puede mandar un burofax a un apartado de correos.

Confirma y guarda el burofax para su envío a continuación.

Realiza el abono del servicio mediante tarjeta de crédito o utilizando el servicio de pago seguro PayPal.

Finalmente, puedes obtener de manera inmediata el justificante del pago y del envío, aunque también puedes descargarlo posteriormente a través de la oficina virtual de Correos, puesto que en ella quedan almacenados este tipo de documentos a disposición del remitente.

Diferencias entre fax y burofax

Los servicios de fax permiten el intercambio de documentos entre la oficina de Correos y un terminal concreto de un cliente. A través del burofax podemos intercambiar imágenes y documentos entre el aparato de una oficina de Correos y una unidad central que lo digitaliza y lo envía al destino. El burofax es un servicio de envío urgente y se realiza bajo firma de documentos relevantes. La principal diferencia con el fax es que el burofax tiene validez legal frente a terceros, mientras que un fax no.

