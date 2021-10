Vivienda

Hogar y Consumidores

Cómo enviar un correo certificado, precios y cuánto tarda

NOTICIA de de Jessica Pascual

Correos ofrece una amplia variedad de servicios para hacer tus envíos. Así, dependiendo de tus necesidades podrás optar por el que mejor se adapte a ti. Entre las opciones disponibles está la de mandar un correo certificado, ya sea una carta o un paquete. ¿Sabes lo que es? Con este servicio garantizas que tu paquete llegue a su destinatario y sabrás en todo momento en qué estado se encuentra el envío.

Qué es un correo certificado

El correo certificado es uno de los servicios que Correos pone a nuestra disposición y es válido para envíos de hasta 2 kilos a entregar en cualquier parte del territorio nacional o internacional. Su principal ventaja es que la recepción se realiza bajo firma, por lo que el remitente se asegurará de que el envío ha llegado al destinatario correcto. En todo caso, si se extravía, recibirás una indemnización de 30€ en los envíos nacionales. Por su parte, en los internacionales, te devolverán la tarifa abonada y en torno a 37€ extra. Y si lo que quieres es hacer el seguimiento de una carta certificada, te lo explicamos de forma detallada en el enlace anterior.

Además de este servicio, en esta otra información te explicamos las posibilidades que hay para enviar un paquete por Correos y cuánto cuesta.

¿Cuánto tarda?

Los plazos de entrega variarán dependiendo de la dirección de destino y si has contratado o no el carácter de urgencia para tu envío.

Envíos locales: 1 día hábil

Provinciales: 2 días hábiles

Nacionales: 3 días hábiles

Europeos: de 2 a 4 días hábiles

En cuanto al resto de destinos, el tiempo de entrega variará dependiendo del país. Puedes preguntar más información cuando vayas a realizar tu envío.

Por otra parte, debes saber que si lo vas a enviar con carácter urgente, estos tiempos se reducirán. Estos serán los siguientes:

Envíos nacionales: 1 día hábil

Europeos: de 1 a 3 días hábiles

Al igual que en el caso anterior, para el resto de países los tiempos variarán, por lo que tendrás que preguntar en las oficinas por tu caso concreto. Además, conviene añadir que para que todos estos plazos se cumplan, has de entregar tu paquete antes de las 16:00 en las oficinas que tengan horario de tarde o antes de las 14:30 en las que solo abran por las mañanas.

Paquete azul

En caso de que tengas que enviar un paquete por correo que pese más de 2kg, tienes a tu disposición el servicio de paquete certificado. Éste funcionará exactamente del mismo modo que el anterior, pero sus restricciones de peso y medidas se amplían considerablemente. Éstas son las siguientes:

Hasta 20 kg.

Medidas máximas para cajas: L+A+A = 200 cm. Además, la mayor no puede superar los 100 cm.

Mínimas para las cajas: 14×9 centímetros.

Medidas máximas para los rollos o tubos: L=100 centímetros, D=15 cm.

Mínimas para los rollos o tubos: L+2 veces el diámetro= 17 centímetros. En este caso, la mayor medida debe ser mayor de 10 cm.

Por otra parte, el paquete azul de la empresa te garantiza que en caso de pérdida o extravío, te indemnizarán con 23,44€. En el precio del envío de un paquete azul se incluye la devolución del paquete al remitente en caso de que no pueda ser entregado. No pueden ser considerados paquetes azules lotes o agrupaciones de cartas u otros tipos de correspondencia. Sin embargo sí pueden enviarse como paquete azul lotes de publicidad, libros o catálogos.

Los usuarios pueden hacer el seguimiento del envío del paquete azul a través de la web. Si la entrega no se produce el destinatario del envío dispone de 15 días para recogerlo en la oficina correspondiente. La persona que hace el envío puede solicitar que el servicio de correos realice un segundo intento de entrega del paquete llamando a las oficinas sin coste adicional.

El paquete azul es un servicio que se puede contratar para envíos en España y Andorra y los plazos de entre son de entre 3 y 5 días en la Península, Ceuta, Melilla y Baleares y de unos 8 días hábiles en Canarias. Los paquetes azules se entregan en embalaje completamente cerrado.

Si una persona recibe un paquete azul contrareembolso puede abrirlo antes de hacerse cargo del mismo para comprobar su contenido si se lo ha enviado una empresa y si existe autorización en la cubierta y quede reflejado en el contrato.

Precio

Cada año, la empresa de paquetería actualiza las tarifas de precios para todos sus productos. Es importante que tengas esto claro para que no haya lugar a sorpresas cuando acudas a tu oficina. A partir de aquí, debes saber que el precio de tu envío irá en función de distintos aspectos, como el origen, el destino o el peso de tu carta. A continuación resumimos los más importantes:

Desde la península ibérica y hacia cualquier lugar de Europa: 5,20€ para las cartas normalizadas

Desde la península y hacia el resto de países: 5,30€ para las cartas normalizadas

Por supuesto, el paquete azul tendrá un precio más elevado, partiendo de los 10,67€ sin impuestos.

Además, es importante destacar que en caso de querer añadir un servicio de urgencia, éste habrá que abonarlo aparte.

Por último, nuestra recomendación para descubrir el precio exacto de tu envío es entrar en la página web de la empresa y utilizar su “Calculadora de envíos”. Con ella, bastará con introducir los datos de tu paquete y podrás descubrir cuál es exactamente la tarifa que tendrás que abonar. Además, desde ahí podrás acceder al tarifario completo de Correos, en el que verás los precios de todos los servicios que tienes a tu disposición.

Cómo enviar un correo certificado

Una vez aclarados todos los conceptos básicos, conviene señalar cuál será el procedimiento para mandar una carta certificada. Este proceso es muy parecido al envío de un paquete por correo. Es muy sencillo y bastará con que acudas a tu oficina más cercana con tu DNI. Allí tendrás que solicitar el tipo de envío y cubrir un formulario.

Tras esto, pesarán tu carta certificada o paquete y te indicarán la tarifa correspondiente. Al abonarla, gestionarán el envío y te facilitarán tu código de seguimiento para que estés al tanto de dónde está tu paquete en todo momento.

Además, te informarán de que en caso de que la carta no pueda ser entregada, se depositará en una oficina de Correos a la espera de que el destinatario vaya a buscarla. Tendrá 15 días para hacerlo y de no ser así, te volverán a remitir la carta para que la tengas bajo tu custodia.

Valijas de Correos

Las valijas de Correos son un producto específico para clientes de Correos que incluye la recogida, transporte y entrega urgente en unos horarios fijos de documentos y mercancías bajo la realización de un contrato. Se trata de un producto que se adapta a los clientes y normalmente su mayor uso se produce para los envíos internos entre empresas que de forma periódica intercambien correspondencia entre sus sucursales.

Hay dos modalidades, las valijas unitoque y las bitoque. Las primeras se entregan y recogen a la vez y las segundas se producen en diferentes horas. El peso es el mismo que en el caso del paquete azul, máximo 20 kilos.

Este servicio se puede contratar en España y en Andorra y los plazos de entrega son de un día hábil en todo el territorio nacional. Tanto el horario como el destino se acuerdan con el cliente para adaptarse a sus necesidades.

Para el envío de estos productos se realiza un embalaje específico, siendo el autorizado bolsas con asas que incorporan el logotipo del cliente en un sitio visible y con cremallera que se puede cerrar. Los precintos son de color amarillo para los envíos que se realizan desde las sucursales o delegaciones a la central.

Para la realización de estos envíos se ha dividido el territorio en cuatro zonas, a nivel provincial, a nivel de península, en la tercera zona se encuentran Baleares, Ceuta y Melilla y en la cuarta tiene Origen en la Península y Baleares y destino en Canarias. La forma de pago es a través de un contrato y siempre después de la entrega del producto al destinatario.

Cómo enviar un correo certificado, precios y cuánto tarda was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo enviar un correo certificado, precios y cuánto tarda, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.