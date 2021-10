Cómo enviar un paquete por Correos y saber cuánto cuesta

Vivienda

¿Cuánto cuesta enviar un paquete por Correos? ¿Cómo lo tengo que hacer? Para enviar un paquete por correo postal tienes que seguir las recomendaciones sobre embalaje, peso y dimensiones que fija Correos. Así que antes de acercarte a la oficina, asegúrate de que cumples con todas las condiciones para tener que evitar pagar de más o tener que volver a casa con el paquete en las manos.

Te explicamos cómo enviar un paquete por Correos en función de sus características y el tipo de envío que selecciones y cuánto cuesta en cada caso.

Cómo enviar un paquete

Lo primero que tienes que hacer es embalarlo según las recomendaciones de la compañía que te explicamos en el siguiente apartado. Tienes que asegurarte de que el paquete que quieres enviar cumple las medidas máximas de peso y dimensiones para enviarlo.

Para proteger el envío debes escoger el embalaje adecuado. Intenta elegir una caja que se ajuste lo máximo posible a las dimensiones del objeto para evitar dejar huecos en el interior y que no se golpee.

Una vez tengas el objeto correctamente embalado, asegúrate de cerrar bien la caja. Tienes que sellarla lo mejor posible para evitar se pueda abrirse o romperse.

Con la caja ya lista, tienes que poner los datos del remitente y destinatario. Después puedes acercarte a una oficina para proceder al envío. Los trabajadores te indicarán el precio que tienes que pagar según el tipo de envío que escojas y los plazos de entrega.

Cómo preparar un paquete

El embalaje de un paquete debe cumplir los siguientes requisitos:

Ajustarse a las medidas fijadas por la compañía.

La caja debe ser capaz de soportar el peso que contiene .

. No dejes huecos en el interior para evitar que el objeto reciba golpes. Puedes rellenar los espacios con plástico de burbujas, papel de estraza o similar. Si tu envío contiene algún producto delicado y no está bien embalado, la empresa no se responsabiliza.

para evitar que el objeto reciba golpes. Puedes rellenar los espacios con plástico de burbujas, papel de estraza o similar. Si tu envío contiene algún producto delicado y no está bien embalado, la empresa no se responsabiliza. Asegúrate de sellar y cerrar bien el paquete con cinta adhesiva.

con cinta adhesiva. El embalaje no puede contener signos de franqueo no apropiados o utilizados. Tampoco pueden aparecer logos o marcas que confundan la dirección del remitente con el destinatario.

Cuando tengas el envío preparado, tan sólo tendrás que completar los datos de destinatario y remitente y entregarlo en tu oficina más cercana.

Dimensiones y peso

Las dimensiones estándar que marca Correos para el envío de los paquetes a nivel nacional es que la suma de alto, ancho y fondo no sea superior a 210 centímetros. Además, ninguna de las tres medidas puede ser superior a 120 centímetros.

Esto no quiere decir que no puedas enviar un paquete más grande. Puedes hacerlo, pero tienes que pagar por ello. Para paquetes de dimensiones superiores tienes que contratar el servicio ‘máximo extra‘. En este caso puedes enviar paquetes cuya suma de dimensiones sea de hasta 270 centímetros en total. Ninguna de las medidas puede ser superior a 170 centímetros.

Para envíos internacionales las medidas no pueden superar los 200 centímetros. Ninguna de las medidas puede ser superior a 105 centímetros.

En cuanto al peso del paquete, tanto para envíos nacionales como internacionales, el máximo son 30 kilos.

Tipos de envío

Correos ofrece distintos tipos de envío que varían en función de los plazos de entrega y del precio. Podemos distinguir cinco tipos de envíos a nivel nacional:

Paquete Premium. En este envío puedes elegir la fecha y hora exactas en las que quieres que entreguen el paquete. Puedes hacer envíos de hasta 30 kilos con entregas de entre 24 y 48 horas a nivel nacional, Andorra y Portugal. El coste del servicio es desde 13,60 euros. Paquete estándar – Envío responsable. Este servicio es un envío no urgente. En este caso los transportistas optimizan las rutas para reducir las emisiones. Permite enviar paquetes de hasta 30 kilos con entregas de entre 48 y 72 horas a nivel nacional, Andorra y Portugal. El coste del paquete estándar es desde 12,10 euros. Tarifa plana. Este envío tiene un precio fijo independientemente del peso del paquete. Y ofrece hasta dos intentos de entrega con comprobante digital. Este servicio es para envíos nacionales y Portugal. El coste es desde 12,90 euros. Además de estos tres servicios estándar, Correo ofrece otros dos tipos de envíos como el Paquete Azul y el correo certificado que te explicamos con detalle en esta otra información.

En caso de querer hacer un envío internacional, puedes elegir entre estos tres servicios:

Envío rápido, que es el paquete ‘Internacional Premium’. Con este servicio puedes enviar paquetes de hasta 30 kilos. El coste del servicio es desde 38,95 euros. Es el tipo de envío internacional más rápido en la entrega. Envío económico, que es el envío ‘Paquete internacional standard’, cuyo coste es desde 31,65 euros. Permite enviar paquetes de hasta 30 kilos. No es tan rápido en la entrega como el anterior. Envío ligero, es el envío paquete ‘Internacional light’ que es para envíos de hasta 2 kilos con plazos de entrega de entre 3 y 5 días. Desde 14,60 euros.

¿Cuánto cuesta enviar un paquete por Correos?

Como hemos detallado en el apartado anterior, los precios varían en función de la urgencia que tengas para que el paquete llegue a su destinatario. El precio de envío de un paquete a nivel nacional oscila entre los 12 y los 14 euros, mientras que para envíos internacionales el precio se encuentra entre los 15 y los 39 euros.

Objetos prohibidos

No es posible enviar cualquier paquete por Correos. Los siguientes objetos no están permitidos para envíos postales:

Los productos que no tengan autorización para circular por la red postal.

El opio, cocaína y demás estupefacientes así como sustancias psicotrópicas.

Envíos en los que la cubierta tenga textos o dibujos que vulneren los derechos fundamentales de la persona.

Envíos de armas.

Materias explosivas, inflamables o peligrosas.

Animales vivos

Objetos cuyo tráfico constituya un delito

No está permitido el envío de cualquier tipo de mercancía peligrosa. Es el caso de explosivos, gases comprimidos, líquidos inflamables, sustancias oxidantes, tóxicas, radiactivas o corrosivas.

