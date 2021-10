Ocio - Tecnología

Cómo hacer el seguimiento a un paquete de Correos con el localizador

¿Quieres saber dónde está un paquete de Correos que estás esperando? Si has hecho un pedido y estás pendiente de recibirlo, te explicamos cómo saber dónde está en tiempo real antes de que lo recibas en tu casa.

Con el servicio de localización que ofrece Correos puedes consultar todas las veces que quieras en qué fase está un envío y la fecha de entrega. A continuación detallamos paso a paso cómo hacer el seguimiento de un envío y cómo modificar el momento de entrega si sabes que no vas a estar en casa en la fecha prevista.

Vías para localizar un envío

Hay dos vías para hacer el seguimiento también conocido como tracking y localizar un envío en Correos:

De forma presencial en las oficinas

Por Internet

Internet

Para localizar un envío de Correos por Internet tienes que acceder a la web oficial de Correos. En la parte superior de la página principal aparece un buscador que dice ‘Localiza tus envíos, CP’. Este mismo buscador aparece también un poco más abajo, en un recuadro amarillo con el mismo nombre. Para hacer el seguimiento de un envío puedes utilizar cualquiera de los dos buscadores.

A través de la web de Correos es posible hacer el rastreo de un envío de una empresa y de los particulares. Pero para hacerlo es necesario tener el código de envío de la carta, postal o paquete que hemos enviado. Este número es el que hay que introducir en cualquiera de los dos buscadores.

¿Qué es el código de envío o localizador?

El localizador de envíos es una combinación de números y letras que Correos envía a los usuarios que realizan un envío a través de un correo electrónico o de un mensaje de texto. Así que lo primero que hay que hacer es revisar la bandeja de entrada de tu buzón o los últimos mensajes que hayas recibido en SMS para encontrar este código. Al introducir el número de seguimiento en el buscador, la web nos dirá con detalle en qué fase está el envío.

Si aparece este mensaje en la pantalla puede ser que nos hayamos equivocado al escribir el código. Esta combinación es larga y, por tanto, es fácil que nos equivoquemos en una letra o número.

Presencial

Otra vía para hacer el tracking de tu envío es acudiendo de forma presencial a las oficinas. En la página de Correos puedes localizar la oficina que tengas más cercana. Tan sólo tienes que introducir tu dirección.

Al igual que hemos explicado en el apartado anterior, para poder localizar un envío es necesario que tengas el código de envío. Si no dispones de esta combinación numérica, no puedes hacer el seguimiento.

Modificar la entrega

Si esperas recibir un paquete y no vas a estar en casa el día de entrega previsto, puedes modificarlo. El proceso para modificar la fecha de entrega es muy sencillo.

Para empezar tienes que acceder al buzón de entrada de los mensajes del teléfono o al correo electrónico para localizar el mensaje informativo de Correos en el que te indican la fecha de entrega. En este mensaje aparece también un enlace al que puedes acceder para cambiar la fecha de entrega.

A través de este enlace puedes cambiar la fecha de entrega y franja horaria del envío en los siguientes siete días naturales a partir de la recepción del SMS o correo. Sólo puede modificarse la fecha de entrega si la elección del nuevo día y horario es posterior.

