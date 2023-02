Sabías Que...

Cómo hacer para que tu vecino pueda recoger los paquetes cuando no estás en casa

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Es legal que un repartidor deje tu paquete a un vecino si no estás en casa? Depende. Que un trabajador de una empresa de reparto llame al timbre y no haya respuesta es una imagen más que habitual. Desde un domingo por la mañana hasta un jueves a última hora, los horarios de estas empresas son bastante amplios y los paquetes de las compras online pueden llegar en cualquier momento.

¿Qué hacer si el repartidor está en la puerta de tu vivienda, pero no hay nadie en casa? ¿Puede dejarle el paquete a un vecino? En esta guía puedes consultar si es legal que otra persona recoja el paquete por ti y qué hay que hacer en estos casos para agilizar el proceso de entrega del producto.

¿Es legal que un repartidor deje el paquete a un vecino?

De manera general, la legislación establece que un trabajador no puede, a priori, dejar un paquete a una persona distinta del destinatario que aparece reflejado en el documento de entrega. Es decir, que no, no es legal que entregue el paquete a tu vecino si no estás en casa. Así aparece detallado en la ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, donde se explica la importancia de garantizar la protección de datos de los destinatarios por parte de los empleados repartidores.

¿En qué casos un repartidor puede entregar un paquete a mi vecino?

La normativa cuenta con una excepción a la norma. En concreto, un repartidor puede dejar un paquete a un vecino o en otra vivienda distinta de la que aparece en el documento de entrega, siempre y cuando exista un consentimiento expreso por parte del destinatario.

En otras palabras, si te llama el repartidor de Amazon porque no estás en casa y le autorizas para que entregue el paquete en la vivienda de al lado o en la casa que se encuentra tres pisos por encima, puede hacerlo.

Cómo autorizar a un vecino para que pueda recoger un paquete

El proceso específico para autorizar a un vecino a que recoja un paquete depende de la empresa que te lo entregue. En algunos casos, la compañía llama por teléfono al destinatario y es este quien puede autorizar en ese mismo momento la entrega del paquete en otra vivienda. Mientras que en otros casos, desde la página web de las empresas de reparto, el destinatario puede indicar diferentes instrucciones de entrega del paquete. Entre ellas, qué hacer con él si no hay nadie en casa.

¿Por qué es ilegal que un repartidor deje un paquete a un vecino?

Puede parecer una simple gestión para agilizar los trámites, pero dejar un paquete a otra persona distinta del destinatario sin su consentimiento es una acción ilegal grave. El motivo es que la persona que recibe el paquete está en posesión de cierta información relativa a los datos personales que no le incumbe y, hasta, puede llegar a descubrir el contenido del paquete. De hecho, realizar esta acción sin el consentimiento expreso del destinatario del paquete puede acabar en reclamación o denuncia y en una multa por infringir la ley española de protección de datos.

¿El repartidor puede entregar un paquete al portero de un edificio?

La norma también se aplica en este tipo de situaciones. Por tanto, solamente estará autorizado a entregar el paquete al portero siempre y cuando haya autorización expresa del destinatario principal. O, en su defecto, si la dirección de entrega detallada en el paquete es la portería y no la vivienda en cuestión.

