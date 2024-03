Sabías Que...

Sociedad

¿Puede el repartidor entregar un paquete si no estoy en casa?

NOTICIA de de Cristian Pinto

Has comprado algo por internet y, ley de Murphy, cuando el repartidor va a entregarte el paquete no hay nadie en casa. Seguro que has vivido esta situación alguna vez. Lo más probable es que hayas solucionado este inconveniente ¿es esto legal? En ocasiones esto puede suponer un problema tanto para el cliente como para la empresa de reparto.

En esta información te contamos si es posible que el repartidor entregue un paquete sin que nadie autorice la recogida y las consecuencias que puede suponer esta acción. De igual forma, ya te adelantamos que la mejor solución es que tu vecino pueda recoger los paquetes cuando no estás en casa gracias a una autorización.

Consecuencias de dejar el paquete en la puerta

Una de las consecuencias más evidentes de que el repartidor tire el paquete a tu patio, terraza o lo dejen debajo del felpudo si no entra en el buzón es que alguien pueda robártelo. Cuando un paquete es recibido por el cliente, a este le llega un mensaje con la confirmación. Pero, si al llegar a casa, no está el paquete o está deteriorado, existe un gran problema. El repartidor solo puede entregar el paquete de esta forma si cuenta con la autorización del cliente.

Para certificar la entrega, algunos repartidores piden por teléfono el DNI al cliente si no se encuentra nadie en el domicilio. En este caso, si cuando el cliente llegue a casa no encuentra nada, la empresa tiene un problema. Una llamada por teléfono no es motivo suficiente para corroborar la entrega de un paquete porque no se puede confirmar que la persona que habla es el cliente verdadero.

En este caso, el cliente puede reclamar y tiene derecho a que le entreguen el paquete de nuevo.

Multa por entregar el paquete al vecino o conserje

Según la Ley 43/2010, del 30 de diciembre del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, la multa por dejar el paquete al vecino o al conserje asciende hasta los 140.000 euros en el momento de entregar el pedido. Esta sanción recae completamente sobre la empresa repartidora.

La mejor solución para evitar este tipo de sanciones económicas y entregas fallidas, es recurrir a las taquillas de recogidas de paquetes. La demanda de los llamados ‘Lockers’ en urbanizaciones ha aumentado notablemente. En España, por ejemplo, se han implementado activamente puntos de entrega y recogida automatizados, con diversas compañías logísticas y de comercio electrónico.

No vale enseñar una foto del DNI para acreditar la recogida

Quizás hayas podido pensar que para acreditar la entrega del paquete sea suficiente hacer una foto del DNI y mandársela al repartidor o a la empresa de reparto. Sin embargo, este acto resulta excesivo e intrusivo en la privacidad de las personas. Además, según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), “el tratamiento de la imagen del DNI en el momento de la entrega no solo no se considera lícito, sino que no es adecuado, ni pertinente, ni limitado a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados, pues el DNI contiene datos que exceden y nada tienen que ver con la finalidad perseguida”.

Y esto no es solo con el DNI, sino que es aplicable a cualquier otro documento oficial de identificación. El repartidor puede pedir el DNI para identificar que el receptor del paquete es el correcto, pero bajo ningún concepto se puede quedar una copia o una foto del mismo.

¿Qué pasa si llego a casa y no está el paquete o está deteriorado?

Según Neus Soler, profesora colaboradora de Economía y Empresa de la UOC, “la principal causa por la que los productos no llegan a su destinatario es, sin duda, que el cliente no se encuentre en casa en los dos intentos de entrega que hace el mensajero o que tampoco recoja el paquete en la oficina donde se le deja”.

En el caso de que el cliente haya sido avisado de que el paquete ha sido recibido en el domicilio y al llegar no haya nada, la empresa es totalmente responsable porque debe demostrar fehacientemente que ha entregado el paquete.

También puede suceder que al llegar sí esté el paquete, pero se encuentre dañado porque lo han intentado meter en el buzón a la fuerza o porque al tirarlo al patio o terraza el interior se ha roto a causa del golpe. En este caso, lo primero que debes hacer es fotos de cómo te has encontrado el paquete. De esta forma tendrás pruebas para presentar una reclamación.