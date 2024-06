Sabías Que...

Sociedad

¿Está obligado el transportista a dejar el paquete en la puerta de casa? Esto es lo que dice la ley

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Alguna vez el repartidor no te ha entregado un paquete en la misma puerta de casa y has tenido que bajar al portal? Si sueles realizar compras por internet, probablemente alguna vez hayas vivido esta situación. Ya sea porque el paquete es demasiado pesado y el edificio en el que vives no tiene ascensor o porque el paquete es demasiado grande y no entra por el mismo, es posible que hayas tenido que recogerlo tu mismo en el portal.

Pero, ¿están obligadas las empresas de reparto a entregar el pedido en la misma puerta del domicilio? La Ley del Servicio Postal Universal es muy flexible en estos casos, de modo que cada empresa de reparto puede establecer sus propias condiciones.

Y, ¿puede el repartidor entregar un paquete si no estoy en casa y dejárselo al vecino? En esta otra información te detallamos cómo hacer para que tu vecino pueda recoger un paquete tuyo.

Qué dice la ley

Al realizar un pedido a domicilio siempre esperamos que el repartidor nos lo entregue en la puerta de casa. Pero, ¿qué pasa si el paquete es demasiado grande o pesado y no es posible subirlo por el ascensor? Bien, según la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, los consumidores tienen una serie de derechos a la hora de recibir un pedido a domicilio. En el artículo 24 de esta ley, se establece que la entrega del paquete deberá realizarse en la dirección postal que refleje la etiqueta del pedido.

No obstante, en algunas situaciones Correos guarda los paquetes durante un tiempo en sus oficinas si no había nadie en el domicilio. Otra opción es que lo recoja un vecino, pero es necesaria una autorización previa. Y, en el caso de que no puedas acudir a Correos, también puedes hacer una autorización para recoger un paquete en Correos.

Por lo tanto, la ley del transporte de mercancías es muy flexible en estos casos. Entre la gran variedad de empresas de reparto que operan en España, cada una establece sus propias cláusulas y condiciones a la hora de realizar entregas a domicilio.

Condiciones de las empresas de reparto