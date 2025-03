Sabías Que...

Cada vez más solos: el auge de los servicios que prometen combatir la soledad

de Javi Navarro

La soledad no deseada se está convirtiendo en una fuente inagotable de negocio. Y no solo en personas adultas, porque también crece entre los más jóvenes. Empresas de actividades lúdicas, de bienestar, de citas o todo lo relacionado con las mascotas y animales de compañía, ya presentes en más de 160 millones de hogares europeos, frente a los 70 millones de 2010, no demuestran más que su continuo aumento. Porque, aunque los jóvenes cuentan con muchas más oportunidades para relacionarse que las generaciones anteriores, nunca antes se habían sentido tan solos. El móvil es su verdadero cordón umbilical con la realidad para hacer actividades o matching —emparejar, en inglés— en cientos de aplicaciones. ¿Y los mayores? En torno a ellos se disparan los negocios relacionados con el cuidado y la compañía, además de proliferar empresas turísticas que proponen auténticos tours en sus ‘listas de despedida’.

La soledad y los mayores

Europa y Estados Unidos son las regiones del mundo en las que, a pesar de su riqueza, está más presente la soledad indeseada. Tenemos una creciente población de mayores de 65 años que necesita cobertura económica y servicios sanitarios. “Muchas instituciones financieras hace tiempo que se movilizan para ofrecer planes de pensiones y carteras de inversión a los futuros jubilados, y crece el auge de los seguros médicos privados, cada vez más caros y con una demanda tan elevada que les permite concentrarse en los clientes de alta rentabilidad y dejar en segundo plano al resto en sus modelos de negocio”, indica Irastorza.

Esta parte de la población, cada vez más dependiente, necesita asistencia y compañía. En definitiva, cubrir la necesidad humana de sentirse atendido, cuidado y querido. Ante esta creciente necesidad están surgiendo empresas que ofrecen servicios de limpieza, catering, compañía, formación, gestión de compras, reformas, asistencia médica, o incluso todo ello integrado.

En algunas ocasiones este proceso se lleva a cabo en complejos residenciales que cubren todas las necesidades y deseos, desde la salud hasta el ocio, la socialización o las vacaciones en cualquier rincón del mundo. Se puede hablar de auténticas residencias 2.0 que no se limitan a alojar y a atender a sus clientes, sino a ofrecerles un auténtico estilo de vida al alcance de las rentas más elevadas bajo el modelo de cohousing porque ya no quieren ir a una residencia. “La Seguridad Social tiene ante sí el reto de estar a la altura de esa calidad de vida y ponerla al alcance de las rentas más bajas”, opina Eduardo Irastorza.

Un tema tan polémico como la eutanasia tendrá en el futuro un incremento sustancial y se convertirá en una de las primeras causas de muerte. Suiza, por ejemplo, ya cuenta con carísimas clínicas especializadas en ofrecer este servicio que supone a la vez un lucrativo negocio.

Jóvenes cada vez más solos

Pero la soledad indeseada no afecta solo a los más mayores: entre los adultos de entre 25 y 65 años la sensación de soledad ha crecido muchísimo en los últimos años y la industria del ocio lo ha sabido reconocer antes que otros, de ahí la enorme proliferación de actividades lúdicas, desde los cursos de cocina, de bordado, bricolaje o pintura como forma de relacionarse y conocer a otras personas.

“El motivo es que la estabilidad sentimental cada vez es menos sólida y está muy condicionada por los nuevos estilos de vida. Vivimos con la sensación de que algo especial nos espera en alguna parte, priorizamos la búsqueda de la propia felicidad, una vida profesional más nómada y global, lo que contribuye a que cada vez haya más personas solas en la sociedad”, explica Irastorza. España tiene el dudoso honor de ser el país de Europa con más hogares unipersonales.

El fitness y todo lo relacionado con el wealthness son hoy actividades que movilizan muchos millones; balnearios, centros de masaje y belleza, ashrams de yoga y meditación, clases de pilates o centros de danza que tratan de contribuir al equilibrio emocional. Y todo ello acompañado por lo que nos ofrece la industria farmacéutica: medicamentos relajantes, estimulantes y antidepresivos, que están dando más beneficios que nunca.

La depresión fomentada por una indeseada soledad es una de las enfermedades más extendidas en el primer mundo, de hecho, el número de horas de baja computado por este motivo no tiene parangón, y cada vez hay más gabinetes psicológicos y psiquiátricos. Pero también proliferan los nuevos y marquetinianos centros espirituales de las más diversas orientaciones: budismo tibetano o zen, hinduismo, new age o reiki. “Todos ellos te prometen alcanzar el equilibrio emocional a cambio, frecuentemente, de sustanciosos desembolsos y a su sombra surgen los gurús que aseguran poder devolverte al camino de la felicidad y la autoafirmación. Los resultados con frecuencia son más que cuestionables, pero las cifras que mueven son muy elevadas”, señala el autor del informe.

Para este segmento de edad también está en auge el negocio del matching, aquella actividad basada en acercar personas para establecer una relación más o menos seria o comprometida que está presente tanto en el mundo offline como en el entorno online. Lo vemos reflejado en viajes, estancias en resorts o cruceros que aseguran al viajero encontrar a su media naranja. Con Tinder a la cabeza, las apps más frívolas se denominan en el mercado latinoamericano de ‘choque y fuga’, y alcanzan increíbles cifras en el mercado. En España facturaron en 2021 la cantidad de 41 millones de dólares.

La paradoja de los jóvenes

Nunca habíamos tenido una juventud tan formada, tan preparada y conviviendo de cerca con otra tan desinteresada, manipulable, desmotivada y, muchas veces, frustrada. Es curioso, pero los menores de 25 años cuentan hoy con muchas más oportunidades para relacionarse que las generaciones anteriores, pero muchos casi únicamente se relacionan con sus amigos en el ciberespacio, e incluso con frecuencia no llegan a conocerlos en persona.

Su autoestima se basa en la capacidad para conseguir seguidores y, ante ello, los psicólogos y sociólogos alertan sobre las dificultades crecientes que tienen para establecer relaciones duraderas y profundas. Se trata de chicos vulnerables e incapaces de reaccionar frente a la adversidad o el esfuerzo, de ahí el incremento del consumo de ansiolíticos y antidepresivos en este segmento de la población.

Para ellos, la industria de los videojuegos en todas sus variables no para de crecer; desde los que alteran de forma evidente el ánimo y la conducta de quien los practica, hasta los que ensimisman al jugador hasta la completa abstracción del entorno. Estados Unidos y China son los grandes líderes de este mercado, que en 2024 ha movido 282.000 millones de dólares.

La transformación que ha experimentado el concepto de familia también tiene su reflejo en el modo en que se enfrenta la soledad no deseada. De las extensas familias tradicionales, que reúnen parientes de varias generaciones y grados, hemos pasado a familias nucleares que sólo incluyen a padres e hijos, y con frecuencia hermanos de diversos padres.

Animales de compañía

Para estas familias, la mascota se ha convertido en un miembro más. En España hay ya más mascotas que niños menores de 3 años, y lo cierto es que acompañan la soledad de muchas personas de todas las edades, clases sociales y géneros. Con frecuencia son una parte esencial de sus vidas y el vínculo emocional llega a ser más poderoso que el que se siente hacia algunas personas. El incremento en los últimos años es notable: en 2010 más de 70 millones de hogares europeos contaban con mascotas; en 2023 esta cifra ya alcanzaba los 166 millones.

Desde el punto de vista empresarial, supone un gran negocio que genera mucho volumen de empleo. En 2023 se produjeron en Europa más de 11 millones de toneladas de comida para mascotas, algo más que en EE. UU., y se generaron 2 millones de empleos entre directos e indirectos. La empresa puntera fue la belga United Petfood, pero en el top 10 se encuentran dos firmas españolas: Agroalimen y Affinity Petcare. El límite lo pone la creatividad empresarial. Estamos ante eso que los expertos en marketing llaman un verdadero ‘océano azul’.