Así será la nueva tarifa del taxi en Madrid en 2026: sube un 2,36 % y cambia el precio de trayectos cortos

NOTICIA de de Javi Navarro

Viajar en taxi en 2026 costará más. La Comunidad de Madrid ha anunciado una subida de tarifas del taxi del 2,36 % para el año 2026, en respuesta al crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se sitúa en el 3 % —un contexto económico que ha llevado a esta revisión—. La medida fue aprobada el 25 de noviembre por la Comisión de Precios del Consejo de Consumo, a propuesta del Ayuntamiento de Madrid.

Los cambios más relevantes incluyen el mantenimiento de los precios de inicio de las tarifas 1, 2, 3 y 4, que se aplica al servicio del aeropuerto, mientras que sí se incrementan ligeramente los precios por kilómetro y hora en las tarifas 1, 2, 3 y 7. En particular, el precio de inicio del servicio de la tarifa 7, que cubre las salidas de estaciones y de IFEMA, pasará de 7,50 a 8 euros, un aumento significativo, dado que esta cifra no se revisaba desde la creación de la tarifa en 2019.

Además, el suplemento de los viajes que se realicen los días 24 y 31 de diciembre pasará de 6,70 a 7 euros. Este ajuste se hacía necesario, ya que no se había actualizado en más de 15 años.

Detalles de las nuevas tarifas

La actualización de tarifas para 2026 queda estructurada de la siguiente manera:

Tarifa 1: Laborables de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas. Mantiene el precio de inicio y el precio kilométrico pasa de 1,35 a 1,40 euros. El precio horario aumenta de 26,50 a 27,00 euros.

Laborables de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas. Mantiene el precio de inicio y el precio kilométrico pasa de 1,35 a 1,40 euros. El precio horario aumenta de 26,50 a 27,00 euros. Tarifa 2: Aplicada todos los días de 21:00 a 7:00 h y en sábados, domingos y festivos de 7:00 a 21:00 h. Sin cambios en el precio de inicio; el precio kilométrico sube de 1,50 a 1,60 euros y el horario de 28,50 a 29,00 euros.

Aplicada todos los días de 21:00 a 7:00 h y en sábados, domingos y festivos de 7:00 a 21:00 h. Sin cambios en el precio de inicio; el precio kilométrico sube de 1,50 a 1,60 euros y el horario de 28,50 a 29,00 euros. Tarifa 3: Para los servicios con origen en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y destino en la M-30. Se mantiene el precio de inicio; los precios kilométrico y horario se actualizan conforme a tarifas 1 y 2.

Para los servicios con origen en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y destino en la M-30. Se mantiene el precio de inicio; los precios kilométrico y horario se actualizan conforme a tarifas 1 y 2. Tarifa 4: Tarifa fija del aeropuerto, válida las 24 horas. Mantiene su precio, sin sumas adicionales.

Tarifa fija del aeropuerto, válida las 24 horas. Mantiene su precio, sin sumas adicionales. Tarifa 7: Se aplicará a servicios con recorrido inferior a 1.450 metros. El precio de inicio pasa a ser de 8 euros y se ajustan los precios según tarifas 1 y 2.

Las tarifas interurbanas también recibirán un incremento correspondiente a las tarifas urbanas. Esta actualización de precios entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

La revisión de tarifas ha sido consultada con las asociaciones representativas del sector del taxi, incluyendo la Federación Profesional del Taxi, la Asociación Gremial de Autotaxi y la Asociación Madrileña del Taxi. Así lo expresó un portavoz del Ayuntamiento: “Es fundamental equilibrar el coste del servicio, teniendo en cuenta tanto la calidad como la sostenibilidad del sector”.