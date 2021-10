Vivienda

Cómo pedir cita previa para renovar el DNI

Renovar el DNI es uno de los trámites que más quebraderos de cabeza nos da. ¿Dónde lo hago? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hay que llevar para renovar el DNI? Éstas y otras preguntas se nos vienen inmediatamente a la mente a la hora de pensar en renovar un DNI caducado, robado o expedirlo por primera vez a nuestros hijos. Por ello, te damos toda la información necesaria para que renovar el DNI sea algo fácil y rápido.



En esta guía te explicamos con detalle cómo pedir cita previa, pero recuerda que el día que acudas a la oficina deberás acudir con puntualidad, llevar mascarilla y, preferiblemente, acudir solo salvo excepciones como en el caso de los menores o personas que necesiten acompañamiento. Y no olvidar llevar el importe de la tasa del DNIe, 12 euros, así como 30 euros si se trata del pasaporte.

¿Cuánto cuesta?

Uno de los trámites y requisitos para renovar el DNI imprescindibles es abonar la correspondiente tasa por expedición y/o renovación, según proceda. Ésta se actualiza cada año en base a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y actualmente está fijada en 12 euros, con carácter general, para la renovación de documentos caducados, extraviados, robados o deteriorados. El abono se puede realizar o bien en la oficina de expedición adjudicada o bien mediante pago telemático.

Renovación gratuita

Los únicos casos en los que el trámite de renovar el DNI es gratis es cuando se vaya a renovar el DNI y esté en vigor para actualizar los datos de filiación o cambio de domicilio; y cuando se acredite ser beneficiario por pertenecer a familia numerosa, es decir, miembros de familias con 3 o más hijos, que estarán exentas de las tasas DNI que se deben pagar por tener o renovar el carné de identidad.

Cita previa

La clave fundamental para renovar el DNI es solicitar cita previa. Podrás hacerlo siguiendo unos sencillos pasos, tras los cuales solo tendrás que dirigirte a la oficina de expedición que más te convenga para realizar el trámite.

Pedir cita online

La página web del Cuerpo Nacional de Policía te da la posibilidad de pedir cita para renovar el DNI a través de Internet. Con este sistema podrás pedirla para ti, para la primera inscripción de tu hijo o incluso para un tutelado que carezca de DNI. Asimismo, podrás adquirirla hasta para tres acompañantes si así lo solicitas.





Si quieres pedir cita previa para renovar el DNI, puedes hacerlo directamente desde este enlace. Antes de iniciar la solicitud de la cita previa por Internet, ten a mano el DNI en formato físico puesto que vas a tener que introducir datos que aparecen impresos en tu carnet. En concreto, para poder fijar una cita previa es necesario que indiques en la web de la Policía el número de documento, la fecha de expedición y la de validez.

En esta página de inicio se informa a todos los usuarios que es obligatorio pedir cita previa para obtener o renovar tanto el DNI como el pasaporte. Para iniciar la gestión hay que seleccionar el botón que aparece abajo a la derecha que dice ‘Continuar con la solicitud’.

Una vez seleccionamos esa pestaña se abre una nueva página en la que tenemos que especificar la vía por la que queremos pedir cita previa con nuestro número de identidad, sea el DNI o el NIE para extranjeros, puesto que la renovación y cita previa del NIE es exactamente igual que la del DNI. También podemos identificarnos, como tercera opción, a través del DNI electrónico.

En la web se informa de que si no dispones los datos por pérdida o por robo del DNI, selecciones el último enlace.

Si seleccionamos la opción de iniciar la solicitud con los datos del DNI o NIE, aparece una nueva pantalla en la que tenemos que introducir todos los datos relativos al DNI, tanto el número como la letra, el equipo de expedición, la fecha de validez y los caracteres de seguridad.

La fecha de expedición es un número que hace referencia a la fecha en la que se emitió ese documento. Dependiendo del tipo de DNI que tengas, tendrás que buscarlo en una cara u otra del DNI. En el caso del DNI 3.0, el de color salmón, aparece en la parte trasera, pegado al lateral izquierdo del documento. Está escrito en vertical. Mientras que en el DNI 2.0 el de color azul, aparece también en la parte trasera del carnet, pero en la zona derecha del documento y está escrito en horizontal.

Por último tenemos que seleccionar el botón que dice ‘Enviar datos’

La siguiente pantalla que aparece nos pide que seleccionemos el tipo de trámite a realizar entre los siguientes:

Renovar el DNI Renovar el pasaporte Primera expedición del DNI o citas múltiples

Si seleccionamos renovar el DNI, nos aparece un mapa de España con las distintas provincias en colores para que señalemos nuestro lugar de residencia y filtrar las oficinas. Primero seleccionamos la Comunidad Autónoma y después la provincia.

En la siguiente pantalla nos da la opción de seleccionar el botón que dice ‘Cita rápida’ en rojo para ver la primera cita disponible en la oficina de la provincia que hayamos seleccionado o seleccionar la oficina más abajo para concretar una hora y fecha distintas.

Si seleccionamos la opción de cita rápida nos aparecen los días de la semana y las franjas horarias para que selecciones el día y franja que mejor te venga. Una vez aplicas los filtros, te aparecen las fechas disponibles.

El último paso es seleccionar la fecha y hora que mejor te venga y te aparecerá una neuva página con un formulario que tienes que rellenar. Tras introducir tus datos de contacto, tu correo y tu teléfono, te llegará un correo de confirmación o un mensaje de texto con la fecha de la cita previa.

Una vez en ella, deberás introducir los datos solicitados y se te facilitará automáticamente.

Si no dispones de esta información porque has perdido el DNI o te lo han robado, solo tienes que pinchar en el enlace de la parte inferior de la pantalla y el sistema te enviará las credenciales necesarias para solicitar tu cita.

Teléfono

Internet no es el único modo de conseguir la cita para renovar el DNI. Si tú eres de los que prefieres descolgar el teléfono y resolver tu gestión, también puedes hacerlo marcando el 060. Al hacerlo te solicitarán tus datos personales y te darán día y hora para realizar el trámite. También es válido este teléfono para renovar el DNI.

Anular cita

La página oficial del DNI electrónico no solo te permite solicitar cita previa para renovar el DNI, sino que también te ofrece la posibilidad de modificar las ya fijadas o incluso anular las citas previas. Para ello, tendrás que acceder al sistema, pinchar en “Anulación de citas” y descartar la que no te interese.

¿Cada cuánto se renueva el DNI?

Por norma general para saber cuándo tienes que renovar el DNI tienes que mirar la fecha de caducidad que aparece en tu documento. Esta fecha aparece en la parte delantera del DNI justo debajo de la fecha de nacimiento. Hasta esa fecha tu DNI tendrá validez, pero tendrás que renovarlo antes de que se cumpla esa fecha. El periodo de renovación varía en función de tu edad:

Si tienes menos de 5 años se renueva cada 2 años.

Si tienes entre 5 y 30 años se renueva cada 5 años.

Si tienes entre 30 y 70 años se renueva cada 10 años.

A partir de 70 años el DNI tiene validez permanente.

Sin cita y caducado

Como norma general, es necesaria la solicitud de una cita previa para renovar el DNI, puesto que solo aquellos casos considerados de fuerza mayor serán atendidos en la oficina de expedición sin ella. ¿A qué casos nos estamos refiriendo? Españoles residentes en el extranjero que están en el país durante pocos días, por ejemplo. También ciudadanos que se encuentran en medio de algún tipo de trámite administrativo urgente. Ambas situaciones podrían llegar a ser consideradas de fuerza mayor por parte de la oficina de expedición y conseguir ser atendidas sin cita previa.

Por otra parte, existen algunas oficinas que disponen de un sistema de tickets que permite a los ciudadanos que se acercan hasta allí para coger uno de estos tickets y esperar a ser atendidos. Es importante puntualizar que no todas las oficinas de expedición cuentan con este sistema, por lo que en caso de estar interesado, sería aconsejable llamar primero a la oficina de interés para confirmar la existencia de este tipo de sistemas para guardar la vez.

Documentación necesaria

¿Qué se necesita para renovar el DNI? Si ya has solicitado tu cita previa, solo te falta tomar nota de la documentación y papeles necesarios que te pedirán en la oficina de expedición para saber qué llevar:

– Abono de la tasa.

– Fotografía en color.

– DNI anterior. En caso de robo o pérdida, será necesario presentar la denuncia o comunicación de la incidencia.

– Si el titular del DNI es menor de 14 años o se trata de una persona con capacidad judicialmente complementada, será necesaria la presencia del padre o tutor.

Si todavía tienes dudas sobre qué papeles llevar para presentar o renovar el DNI, puedes consultar todos los detalles en la página oficial del DNI electrónico.

Nuevo DNI en el teléfono

La versión del DNI 4.0 en la que se está trabajando va a poder estar integrada en el teléfono gracias a una aplicación específica. Por tanto con los nuevos DNI no tendrás que estar preocupándote si te has dejado la cartera en casa, puesto que si tienes el teléfono a mano estarás siempre identificado.

Se trata de un avance a favor de la digitalización como ya ha ocurrido con la app Mi DGT que permite llevar el carnet de conducir y los papeles del coche integrados en el teléfono. Recuerda la importancia de tener el DNI vigente puesto que es obligatorio para tareas muy sencillas de la vida diaria porque por ejemplo es uno de los requisitos necesarios para votar en las elecciones.

Para bebés y niños

Debido a que los cambios de fisonomía en los niños son muy rápidos, a partir de ahora los menores de cinco años que se hayan sacado el Documento Nacional de Identidad deberán renovar el DNI cada dos años. Antes este trámite se realizaba cada cinco años y, aunque no supone ampliar las cargas administrativas para los padres, puesto que se trata de expediciones voluntarias del documento de identidad, esta es una de las novedades en la tramitación del DNI que se acaban de publicar para los menores de edad.

Si vas a viajar en avión con menores de edad como niños o incluso bebés debes tener en cuenta que es obligatorio en muchas compañías aéreas disponer del DNI, sobre todo en viajes al extranjero. Por eso tus hijos deberán contar con el DNI en vigor, que deberá renovarse cada 2 años cuando sean menores de 5 años de edad.

El Consejo de Ministros así lo ha aprobado en un Real Decreto que modifica otro Real Decreto del 23 de diciembre de 2005 que regulaba la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.

La finalidad del Real Decreto aprobado es modificar, entre otros aspectos, la citada norma para conseguir una mayor protección de la infancia en el uso de Internet, permitiendo la acreditación de la identidad de los menores por medios telemáticos -DNIe-, pero no el uso de la firma electrónica.

A partir de qué edad es obligatorio el DNI para niños

Es necesario recordar que es obligatorio disponer de DNI a partir de los 14 años.

¿Cuánto cuesta el DNI para niños y bebés?

El precio de sacar el DNI a los menores es de 12 euros, tanto para la expedición del DNI por primera vez como para su renovación cada 2 años.

Novedades a la hora de renovar el DNI de menores

A partir de ahora, la activación de la identificación electrónica será para mayores y menores, pero, la activación de la firma electrónica será únicamente para mayores de edad. La entrega de un documento con el certificado de identificación electrónica activado permitirá proteger a los menores en las redes sociales, ya que son muchas las páginas que solicitan información sobre la edad del usuario.

Se simplifica la primera expedición del DNI, puesto que antes se exigía el certificado de empadronamiento y ahora servirá entregar el volante de empadronamiento, documento que es más fácil de obtener.

Modificaciones técnicas en la toma de impresiones dactilares: en los casos en que no puedan realizarse sobre los dedos índices, por mutilación o defecto físico, se sustituirán por otro.

Documentación para hacer el DNI por primera vez

Los menores deberán aportar los siguientes documentos:

Certificación literal de nacimiento del niño expedida por el Registro Civil. Deberá tener una fecha tope de 6 meses antes de la fecha de solicitud del DNI. Este documento sólo se expide cuando se solicita para obtener el DNI.

expedida por el Registro Civil. Deberá tener una fecha tope de 6 meses antes de la fecha de solicitud del DNI. Este documento sólo se expide cuando se solicita para obtener el DNI. Una foto reciente en color con fondo blanco . No es posible aparecer con ningún objeto en la cabeza, ni gorros, gafas de sol o cualquier otro complemento que impida la identificación de la persona.

. No es posible aparecer con ningún objeto en la cabeza, ni gorros, gafas de sol o cualquier otro complemento que impida la identificación de la persona. Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento donde reside el niño. Este certificado no debe tener más de tres meses de antigüedad en el momento de solicitar el DNI.

Es importante recordar que el niño o bebé debe acudir el día de la expedición del DNI puesto que se recogen las impresiones de las huellas dactilares de los dedos índices de ambas manos. En definitiva, debemos ir identificados en todo momento. Los niños, obligatoriamente desde que cumplen los 14 años y si se sale del país de viaje, o bien si quieres, por su tranquilidad y la tuya, que estén también identificados por la Ley.

No esperar a última hora para viajar al extranjero

Si te vas de viaje no esperes a última hora para renovar el DNI o pedir el pasaporte. La Policía Nacional pide a los ciudadanos que preparen con antelación los documentos de identidad necesarios para sus desplazamientos durante los periodos vacacionales y evitar así los trámites de última hora y las esperas innecesarias. Además, la Policía Nacional recuerda los siguientes aspectos a tener presente a la hora de planificar un viaje:

Es obligatorio que los mayores de 14 años posean el Documento Nacional de Identidad. Para viajar en avión, fuera de España, los niños, también los bebés, necesitan estar debidamente identificados. Para vuelos nacionales, es conveniente consultar con la compañía aérea correspondiente. No es necesario que el DNI caduque, puede pedir su cita desde 90 días antes de su caducidad. El pasaporte se puede renovar 180 días antes de la fecha de caducidad. El pasaporte es imprescindible para viajar al extranjero, excepto en países de la Unión Europea en los que sólo se exige el DNI. Algunos países, requieren que el pasaporte del viajero tenga un periodo de vigencia superior a los 6 meses.



La experiencia de años anteriores demuestra que durante los meses de junio y julio se registra una mayor demanda en la tramitación de documentos de identidad que va generalmente unida a la inmediata realización de un viaje. Si se planifica con la suficiente antelación la vigencia o posesión de los documentos necesarios para efectuar esos viajes se evitarían las indeseadas esperas y retrasos en la tramitación de los DNI y pasaportes.

