Coches Cómo llevar el carnet de conducir en el móvil con la app de la DGT

La dirección General de Tráfico lanza una aplicación para poder llevar el carnet de conducir en el móvil. Se trata de un servicio gratuito que pretende hacerle la vida más fácil a los ciudadanos puesto que este servicio tiene la misma validez legal que en formato físico, aunque sólo en territorio nacional.

Como con la mayoría de los servicios en España, la DGT también ha cerrado sus puertas por el Estado de Alarma. Por este motivo el lanzamiento de la App supone una nueva forma de comunicación de los ciudadanos con la Administración General del Estado para la realización de cualquier trámite relacionado con la DGT. En la actualidad las funciones que nos brinda esta herramienta son limitadas pero el objetivo es que con el tiempo aumente en prestaciones.

Pasos para dar de alta la App MiDGT

1. Lo primero que tenemos que hacer antes de poder darnos de alta en la aplicación es estar dados de alta en el sistema Cl@ve. Es una plataforma de identificación que nos permite de forma segura relacionarnos con la Administración General del Estado.

2. Una vez nos registremos en esta plataforma procedemos a descargarnos la aplicación. Dependiendo de si tenemos Android o iOS, buscaremos o en Play Store Android o en Apple Store la aplicación MiDGT.

3. Cuando el usuario esté asociado a la plataforma cl@ve, todos los pasos de identificación a partir de ese momento se realizarán mediante huella dactilar o patrón de seguridad del dispositivo.

Funciones de MiDGT

Una vez dados de alta, si entramos a la página principal de la aplicación, nos encontramos con las diferentes posibilidades:

1. Carnet de conducir digital.

2. Permiso de circulación y la ficha técnica electrónica del coche.

2. Consulta de datos de vehículos como la ITV, el seguro, el distintivo ambiental…

3. Consultar saldo de puntos.

4. Consultar y actualizar los datos de contacto y de dirección que tiene la DGT.

5. Recibir notificaciones sobre alertas o avisos de interés.

6. Informaciones relevantes de tráfico y seguridad vial.

Es una herramienta para evitar que los ciudadanos tengan que desplazarse porque a través de la App tienen todo lo necesario para poder relacionarse y tramitar gestiones con la Dirección General de Tráfico. Nos permite llevar toda la documentación necesaria y hacer los trámites administrativos pertinentes.

¿Por qué un MiDGT?

El principal objetivo de la creación de una aplicación como MiDGT es dotar a todos los ciudadanos de una gestión totalmente automatizada de los trámites necesarios y de los servicios que tengan que realizar con la Dirección General de Tráfico desde donde quieran y a cualquier hora.

Según Isabel Goicoechea, subsecretaria del Ministerio del interior, «esta aplicación demuestra el compromiso de la Administración por mejorar la interacción con los ciudadanos, con un trato más personalizado que le simplifique la vida y le aporte un buen servicio público».

Además de la MiDGT existen en la actualidad diferentes trámites que se realizan a través de la Sede Electrónica de la DGT como solicitar el duplicado del permiso de conducir, los papeles del coche, el cobro de denuncias, la petición del Permiso Internacional o la identificación del conductor del vehículo.

Funcionalidades que entrarán en vigor en un futuro

Algunas de las funciones que la aplicación MiDGT quiere incorporar son:

1. Pedir cita previa en oficinas cercanas.

2. Solicitar y obtener el informe del vehículo

3. Notificación y pago de sanciones.

4. Identificación del conductor en caso de denuncia.

5. Verificación de documentación oficial.

6. Comunicación de quién es el conductor habitual del vehículo.

7. Consultar notas de exámenes.

8. Matriculación de vehículos.

9. Transferencia de vehículos entre particulares.

MiDGT sólo en territorio nacional

Hay que tener en cuenta que si tienes pensado viajar o resides en el extranjero, la App MiDGT no es válida en estos territorios. De momento sólo tiene validez legal en territorio nacional, dentro de España.

MiDGT a prueba de fraudes

Si las autoridades nos paran en un control rutinario y les enseñamos la App MiDGT, los agentes pueden conocer en tiempo real toda la verificación de la información que aparece en la aplicación a través de un código QR. De esta forma pueden corroborar permisos y validez de los mismos puesto que llevan incorporados marcas visuales para evitar el fraude.

No te dejes el carnet físico en casa

La recomendación es que, de momento, además de descargarnos la App llevemos los documentos en formato físico. La verificación de los permisos de momento sólo está habilitada para agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil aunque el objetivo es que poco a poco se habilite la opción al resto de cuerpos.

La aplicación no incluye los trámites de la renovación del carnet de conducir así como pedir un duplicado del carnet de conducir.



