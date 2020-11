Coches

Cómo saber cuántos puntos tengo del carné de conducir

¿Cuántos puntos tienes en el carné de conducir? Existen diferentes vías para conocer cuántos puntos te quedan en el carnet de conducir. Te contamos cómo hacerlo paso a paso. Se trata de un trámite gratuito que puedes realizar de forma telemática o presencial.



Vías para consultar el saldo de puntos del carnet

Para conocer los puntos que te quedan del carnet de conducir puedes hacerlo a través de dos vías:

En la web de la DGT

A través de la aplicación MIDGT.

Pasos para consultar los puntos

Para consultar el saldo de puntos a través de la web de la DGT tienes que hacerlo a través del siguiente enlace.

Cuando abres esta página compruebas que hay diferentes vías para consultar tus puntos.

Puedes hacerlo con Clave, a través del registro de un usuario y contraseña, de forma presencial o con la Aplicación MiDGT.

>> Si quieres iniciar la solicitud con clave, pincha aquí

>> Si quieres hacerlo con usuario y contraseña inicia el proceso desde el siguiente enlace.

>> Si quieres hacerlo desde la aplicaicón MiDGT, descárgate la aplicación en el teléfono y consulta los puntos.

Para hacerlo de forma presencial tienes que solicitar cita previa para ir el día asignado a consultarlos en las Jefaturas u Oficinas de tráfico.

>> Si quieres pedir cita previa, puedes hacerlo desde este enlace

Es importante conocer que sólo puedes consultar tu saldo de puntos, no puede hacerlo otra persona por ti ni tu mirar los de otra consulta si se realiza por Internet.

Sin embargo si lo haces de forma presencial puedes enviar a otra persona a hacerlo en tu nombre con una previa autorización por escrito rellenando el modelo de representación que puedes descargar en este enlace.

Cómo saber los puntos que me quedan del carné de conducir

Los reincidentes, es decir, aquellos que han perdido el carné de conducir 2 o más veces, centran el foco de atención de la DGT, desde donde se realizan campañas con el envío de cartas a aquellos conductores que solo tienen 6 puntos o menos. De igual manera, Tráfico alerta del aumento en los dos últimos años de las sanciones por usar el móvil al volante, la más común solo por detrás del exceso de velocidad y por delante de conducir sin el cinturón de seguridad.

La responsabilidad al volante es una premisa básica para garantizar la seguridad en carretera. Responsabilidad con la que, como refleja su permiso de conducir, cumplen los conductores que no han perdido sus 15 puntos del carné. Prevención y responsabilidad en carretera para seguir reduciendo las cifras de siniestralidad.

Reincidentes y pérdida de puntos

Tráfico ha señalado estar muy preocupado por las cifras de conductores reincidentes, con infracciones que en muchos casos conllevan la pérdida de puntos.

La DGT es consciente de que las campañas y mensajes para mejorar la seguridad vial no llegan ni calan en estos conductores, lo que obliga a realizar acciones individualizadas. Cabe recordar lo que implica la pérdida de todos los puntos: prohibición de conducir durante 6 meses (3 meses en caso de conductor profesional), obligación de hacer un curso de seguridad vial y volver a presentar al examen para obtener el carné de conducir. Conducir sin carné es un delito, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 384.

¿Le quedan muy pocos puntos del permiso de conducir?

“Me dirijo a usted para informarle que según los datos obrantes en el Registro de Conductores de la Dirección General de Tráfico le quedan muy pocos puntos en su permiso de conducir. Debo informarle que si pierde estos puntos por la comisión de otra infracción perderá el permiso, no podrá conducir durante 6 meses y deberá realizar un curso de seguridad vial de 24 horas de duración en alguno de los centros especializados Además, deberá volverse a examinar para la obtención de un nuevo permiso. Le recuerdo que conducir sin permiso está tipificado como delito por el art. 384 del Código Penal”.

Así comienza la carta que Tráfico ha enviado a los conductores para informarles de que su saldo es inferior o igual a 3 puntos.

La Dirección General de Tráfico enviará en los próximos días una carta informativa a los conductores por la en la que se les avisa de que según consta en el Registro de Conductores su saldo de puntos es inferior o igual a tres y se les recuerda las dos alternativas legales de las que disponen para poder recuperar dichos puntos: realizar un curso de sensibilización en un centro autorizado, con el que pueden recuperar hasta un máximo de 6 puntos o dos años sin cometer ninguna infracción grave o muy grave, ya que transcurrido ese plazo vuelven a tener el saldo completo (12 puntos).

Los receptores de esta misiva son conductores que han cometido al menos dos infracciones graves o muy graves y que se encuentran próximos a perder el permiso de conducción, si cometen otra infracción grave o muy grave.

Con menos de 3 puntos

Situación crítica es la que tienen los conductores al tener un saldo de puntos igual o inferior a 3, ya que la comisión de una infracción grave o muy grave puede suponerle la pérdida del crédito total de puntos y por consiguiente el permiso para conducir.

Además de las cartas informativas que envía Tráfico a estos conductores, todas aquellas personas que quieran conocer su saldo de puntos, pueden hacerlo a través de la web de la DGT.

Vías para recuperar los puntos

La ley establece dos alternativas para que el conductor pueda recuperar puntos de su carné:

Tiempo sin cometer infracciones: Si transcurren dos años sin ser sancionado por cometer alguna infracción que lleve aparejada la pérdida de puntos, los titulares de los permisos afectados recuperarán el saldo completo (12 puntos). Desde la entrada en vigor del Permiso, 1.116.128 conductores han recuperado su saldo inicial de puntos por no haber vuelto a cometer infracciones graves o muy graves, relacionadas con la seguridad vial.

Curso de sensibilización: Realización de un curso de sensibilización y reeducación vial de 12 horas lectivas en un centro autorizado por la Administración, en el que se pueden recuperar hasta un máximo de 6 puntos.

Cómo saber cuántos puntos tengo del carné de conducir

Si quieres leer más noticias como Cómo saber cuántos puntos tengo del carné de conducir, te recomendamos que entres en la categoría de Coches.

