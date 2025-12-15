La media de aparcamiento en España alcanza las 2 horas: un estudio revela las cifras

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Cuánto tiempo estamos con el coche en un parking? Un reciente informe elaborado por EasyPark revela que los españoles dedican un promedio de 2 horas a estacionar sus vehículos, situando a España como el sexto país de Europa donde menos tiempo se aparca. Encabeza el ranking Eslovaquia, donde el promedio de aparcamiento no supera la hora y media. En contraste, Alemania ocupa el último puesto del Top10 europeo, con casi 3 horas dedicadas al estacionamiento.

¿Cuánto tiempo aparcan los españoles en diferentes ciudades?

Los datos del informe revelan que la duración del aparcamiento en España varía significativamente según la ubicación. El municipio con menos tiempo destinado al aparcamiento es Sant Feliu de Guíxols, donde los conductores dejan su vehículo durante apenas 30 minutos. En las capitales de provincia, las estadísticas muestran las siguientes cifras:

Barcelona: poco más de 1 hora

poco más de Albacete: aproximadamente 1 hora y media

aproximadamente Madrid: cerca de 1 hora y 45 minutos

Por su parte, la ciudad de Valencia se distingue como la que reporta las estancias más prolongadas en aparcamiento, seguida de Bilbao y Palencia.

Tiempos de estacionamiento en aparcamientos

El informe también señala que el tiempo de estacionamiento en aparcamientos asciende a una media de 5 horas a nivel nacional, con Toledo (13 horas y media), Tarragona (13 horas) y Bilbao (10 horas y media) ocupando las primeras posiciones en este aspecto. En el caso de Madrid, las estancias se sitúan en 6 horas de media.

Estos tiempos de estacionamiento no solo reflejan las costumbres de los conductores, sino que también ejercen presión sobre la movilidad en los centros urbanos. Especialmente durante épocas de alta afluencia, como la Navidad, donde se incrementan las visitas a zonas comerciales, o durante el mes de agosto, cuando el tráfico en las grandes ciudades tiende a disminuir.

“Cada ciudad adapta su oferta de aparcamiento acorde con sus ciudadanos y sus visitantes. En ciudades como Madrid y Barcelona, por ejemplo, el flujo de tráfico en el centro es mucho mayor, pero también es más habitual que las personas estacionen durante periodos más cortos” —explica Jennifer Amador, directora de EasyPark España—. “Las particularidades de cada municipio hacen necesario desarrollar soluciones de movilidad específicas. El análisis de estos datos permite crear soluciones que contribuyan de forma efectiva a unas ciudades más habitables”.

Los datos presentados en esta información han sido obtenidos a través de una recopilación sistemática de datos dentro del ecosistema de EasyPark y las ciudades que lo integran, excluyendo los estacionamientos de larga duración.