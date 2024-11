Coches

Multas

Saltarse un semáforo, la infracción que más puntos quita al carnet de conducir de los españoles

NOTICIA de de Javi Navarro

Cada año se retiran más de 1,6 millones de puntos en sanciones de tráfico, y el 35 % corresponde a la multa por saltarse un semáforo en rojo. “Son más de 630.000 multas al año”, advierte Antonio Macedo, presidente de Formaster, quien señala que “saltarse un semáforo no solo lidera las sanciones con pérdida de puntos en España, sino que pone en peligro directo la vida de conductores, pasajeros y peatones”.

En España, la Dirección General de Tráfico (DGT) registra anualmente más de 5,6 millones de sanciones, de las cuales un preocupante 8 % incluye la retirada de puntos debido a su gravedad. Esto se traduce en una pérdida superior a los 1,6 millones de puntos al año, con una media de 3,7 puntos por multa. “Estamos hablando de cifras alarmantes que deben hacernos reflexionar como sociedad y que la formación en seguridad vial no puede ser opcional; es una necesidad que afecta a todos, no solo para aquellos que se sacan el carnet de conducir o que quieren recuperar los puntos“, enfatiza Macedo.

Velocidad, alcohol y el móvil: el trío peligroso

Tras saltarse un semáforo, las infracciones más comunes con pérdida de puntos son el exceso de velocidad (27 % de las sanciones) y la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas (12 %). Esta última, aunque menos frecuente, es especialmente grave: “Cerca del 40 % de las sanciones con retirada de 6 puntos están relacionadas con el consumo de sustancias, lo que demuestra una falta total de percepción del riesgo entre muchos conductores”, lamenta el presidente de Formaster.

Otras conductas peligrosas incluyen conducir sin cinturón, casco o sillitas infantiles, que representan el 6,25 % de las multas con puntos, y el uso del móvil al volante, responsable del 5,45 % de estas sanciones.

Un compromiso colectivo por la seguridad vial

Más allá de las cifras, desde Formaster se subraya que las infracciones de tráfico no solo afectan a los conductores sancionados, sino que muchas veces comprometen la seguridad de terceros. “La sociedad debe comprender que estas conductas no son solo números. Son riesgos reales que cuestan vidas. Necesitamos fomentar una verdadera cultura de seguridad vial basada en la educación continua, no solo para quienes obtienen el carné, sino para conductores de todas las edades”, concluye Macedo.

Desde la asociación se hace un llamamiento a promover una mayor percepción del riesgo en aspectos clave como la velocidad, el uso de elementos de seguridad y las distracciones tecnológicas.

Y en esta otra información tienes las principales multas que quitan más puntos del carnet de conducir.