Cómo solicitar el duplicado del carnet de conducir con el móvil

¿Necesitas una copia o duplicado del carnet de conducir? Si lo has perdido, te lo han robado, está roto quieres cambiar tus datos, como por ejemplo el cambio de nombre a la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma o por razón de sexo o porque necesitas una autorización de transporte de mercancías peligrosas, puedes solicitar un duplicado.

Ya es posible, desde enero de 2020, obtener a través de Internet el duplicado del permiso de circulación desde la web de Tráfico sin necesidad de tener que solicitar cita previa ni trasladarse tampoco a la Jefatura de Tráfico de tu provincia para conseguir este trámite. También es posible desde el teléfono 060. Te explicamos a continuación cómo puedes pedir el duplicado del permiso de circulación.

Solicitud duplicado carnet de conducir

Para solicitar el duplicado del Permiso de Conducir por extravío, deterioro o sustracción, el conductor interesado debe rellenar la solicitud del duplicado y pagar la tasa. Hay que tener en cuenta que esta expedición de duplicado no varía las fechas de validez de tu carné de conducir.

Para realizar el trámite a través de Internet, es necesario disponer del DNI electrónico, certificado Digital o @Clave y consignar el número de tasa, con posibilidad de adquirirla y abonarla telemáticamente dentro del propio proceso de solicitud de dicho permiso de circulación.

Cómo rellenar la solicitud

En primer lugar hay que entrar en la sección ‘Permisos de conducir’ de la web de Tráfico. Y recuerda que cuando solicites el duplicado, tu permiso de conducir debe estar en vigor y, si no lo está, deberás solicitar una renovación del permiso de conducir.

Descargar la solicitud para el duplicado del carné de conducir

Si quieres ir presencialmente, aquí puedes descargar el impreso de solicitud.

El impreso que te puedes descargar de arriba te vale para un único trámite, por lo que rellena con tus datos y marca la opción ‘Duplicado’.

Hay que tener en cuenta que la Sede Electrónica de Tráfico dispone de un asistente virtual que explica qué se puede encontrar en cada apartado y como acceder a ello. Además, el usuario puede seleccionar el idioma con el que quiere interactuar (alemán, inglés y francés) además de las lenguas co-oficiales (catalán, eusquera y gallego), todos ellos con un lenguaje sencillo, claro, directo.

Cómo pagar la tasa 4.4 de Tráfico por importe de 20,40 euros

Para solicitar un duplicado del permiso o licencia, incluido el caso de sustracción, deberás abonar:

– La tasa 4.4 que tiene un coste de 20,40 euros

Si se trata de un duplicado de la autorización de mercancías peligrosas deberás abonar:

– La tasa 4.5 que tiene un coste de 10,30 euros

El trámite es gratuito si se trata de modificación de los datos de filiación que consten en los documentos de identidad: Por cambio de nombre a la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma o por razón de sexo no se exige tasa. También será gratuito si se trata de modificación de los datos que consten en los documentos de identidad de las personas físicas.

Este trámite de pago online se realiza con el objetivo de minimizar las posibles incidencias que pudieran impedir la expedición del duplicado del carnet de conducir, como por ejemplo precintos, incidencias denegatorias, vehículos en situación de baja…., previa al envío de la solicitud por parte del interesado.

Descargar el modelo 791 para pagar la tasa en el banco

El modelo 791 puedes conseguirlo en la Jefatura de Tráfico o por Internet, a través de la misma aplicación de pago electrónico de tasas y descarga de modelo 791, sin necesidad de certificado electrónico.

Una vez te lo descargues, debes imprimir los 3 ejemplares: uno para ti, otro para la Administración y uno para la entidad financiera colaboradora. Luego tienes que seguir estos pasos:

– Consignar en la parte inferior la cuenta bancaria en la que desees que se realice el cargo correspondiente. Recuerda que esta forma de pago es exclusiva para el pago de tasas y con cargo en cuenta y en efectivo.

– Tras el pago u abono en tu banco, la entidad financiera se quedará con la hoja «Ejemplar para la Entidad colaboradora» y te entregará las otras dos con la firma o sello autorizado, o validación mecánica de la entidad.

– Posteriormente, deberás presentar en las ventanillas de las oficinas de Tráfico, el «Ejemplar para la Administración» debidamente validado.

En ese momento, el gestor de la oficina de Tráfico te entregará las tasas correspondientes pagadas en la Entidad por el Banco, para poder aplicarse en los trámites oportunos. El «Ejemplar para el interesado» sirve de justificante de pago realizado ante la entidad financiera.

Una vez hechos estos dos trámites, cumplimentar la solicitud y haber abonado la tasa, ya se puede imprimir el permiso o guardar el permiso provisional que le permitirá conducir desde ese momento. El permiso definitivo se enviará por correo postal al solicitante y se recibirá unos días después.

Cambiar los datos del carnet de conducir

En caso de querer variar tus datos personales, deberás acreditar tu identidad con tu DNI o Pasaporte originales y en vigor, así como el documento original que acredite la variación de dicho cambio de datos.

También deberás aportar una fotografía original actual de 32 x 26 mm. en color y con fondo liso, tomada de frente con la cabeza descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar tu identificación.

Si por tu religión llevas el cabello cubierto, se admiten las fotografías con velo, pero el óvalo del rostro debe aparecer totalmente descubierto desde el nacimiento del pelo hasta el mentón, de forma que no impida o dificulte la identificación de tu cara.

Incidencias al solicitar el duplicado

En caso de incidencia durante la tramitación del duplicado, el departamento de la DGT encargado de realizar el trámite (Centro Estrada CTDA) se pondrá directamente en contacto con el interesado a través del teléfono o del correo electrónico indicado en la solicitud, de modo que ninguna incidencia se atenderá en las jefaturas provinciales de tráfico.

Pedir duplicado del carnet de conducir por teléfono

Además de poder hacer trámites en la Sede Electrónica o acudir a las jefaturas provinciales de tráfico de forma presencial o en persona, los conductores también puede realizar determinadas gestiones administrativas a través del teléfono 060.

A través de este canal puedes solicitar un duplicado del permiso de conducir o cambiar el domicilio del permiso de conducir de forma segura y veraz.

La idea es que el ciudadano pueda tener varios canales para comunicarse con Tráfico y la información y gestión telefónica tiene que ser uno más de ellos.

En los casos en los que el país de expedición del carnet de conducir sea de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Andorra, Suiza o Japón y tu carnet de conducir haya sido robado o lo has extraviado deberás solicitar una sustitución de tu permiso en las oficinas de Tráfico.

Trámites en Tráfico más fáciles

Con esta idea de seguir facilitando la vida al ciudadano, la DGT está renovando su Sede Electrónica para hacerla más segura, fácil y personalizada. En esta dirección, se encuentran todos los trámites y servicios que se ofrecen al ciudadano: renovaciones, carnés, matriculaciones, saldo de puntos, pago de tasas, multas… pero de una forma mucho más intuitiva, ya que todos los trámites se han agrupado en torno a cinco grandes bloques:

Este último trámite de solicitud del duplicado del Permiso de Conducir que ya se puede hacer desde la web de Tráfico se une también al de la solicitud del Permiso Internacional.

