Coches Cómo solicitar el carné de conducir internacional

Tenemos nuestro carné de conducir y queremos trasladarnos a otro país, pero… ¿qué sucede con nuestro permiso? ¿Es válido? ¿No lo es? Para estar seguros, un trámite posible es solicitar el carné de conducir internacional. Es cierto que con nuestro carné de conducir podemos circular como turistas por un período de seis meses, pero no cuesta nada hacer los trámites burocráticos correspondientes y solicitar este permiso especial para poder conducir vehículos en cualquier parte del mundo sin miedo a tener ningún tipo de problemas.

1.- En primer lugar, debes acudir a la Dirección General de Tráfico y solicitarás el impreso correspondiente; también lo puedes conseguir en la Jefatura Provincial o en la página de la DGT en internet.

y solicitarás el impreso correspondiente; también lo puedes conseguir en la Jefatura Provincial o en la página de la DGT en internet. 2.- Con ese impreso rellenado y firmado y previo pago de una tasa de unos 10 euros, te dirigirás a la Jefatura Provincial de Tráfico a realizar el trámite. Puedes delegar en otra persona que aporte una autorización firmada por ti.

y previo pago de una tasa de unos 10 euros, te dirigirás a la Jefatura Provincial de Tráfico a realizar el trámite. Puedes delegar en otra persona que aporte una autorización firmada por ti. 3.- Deberás adjuntar asimismo una fotocopia de tu permiso de conducir vigente para justificar y demostrar que estás en posesión de dicho documento. Si tu carné no lo obtuviste en España, sino en otro país de la Unión europea, antes de realizar el trámite, debes inscribirlo.

para justificar y demostrar que estás en posesión de dicho documento. Si tu carné no lo obtuviste en España, sino en otro país de la Unión europea, antes de realizar el trámite, debes inscribirlo. 4.- Para que no te pille desprevenido y no tengas que hacer un montón de viajes a la DGT, anota el resto de los documentos que debes aportar:

DNI o pasaporte original en vigor. Si eres ciudadano de la Unión Europea, presentarás tu permiso de residencia, tu acreditación o pasaporte y el documento que justifique la inscripción en el registro central de extranjería. o pasaporte original en vigor. Si eres ciudadano de la Unión Europea, presentarás tu permiso de residencia, tu acreditación o pasaporte y el documento que justifique la inscripción en el registro central de extranjería. – El resto de ciudadanos, su permiso de residencia. – Y una fotografía de 32×26 mm, en color, sobre fondo liso. La cara debe estar despejada sin flequillo ni gafas de sol. Se permite el velo en caso de que la religión de la mujer así lo exija, siempre que la cara quede visible.

Una vez que hayas recopilado todos estos documentos, y presentados en la DGT, tan sólo tienes que esperar a que te concedan tu permiso de conducir internacional. Tras los trámites de rellenar el cuestionario y pagar la tasa correspondiente se podrá recoger el permiso en la Jefatura Provincial dos días laborables más tarde, sin solicitar cita previa.

Nunca sabemos por qué derroteros nos va a llevar la vida y ya sea por motivos de trabajo, sentimentales o de otra índole, el trámite de obtención del carné de conducir internacional es rápido, sencillo y no requiere un gran desembolso económico frente a todas las ventajas que ofrece.

Cómo solicitar el carné de conducir internacional was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo solicitar el carné de conducir internacional, te recomendamos que entres en la categoría de Coches.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES