Recambios y Mantenimiento Precios y tasas de Tráfico para 2020

La DGT ha actualizado con la llegada del nuevo año los precios o tasas de muchas de nuestras obligaciones tributarias. La DGT es uno de los organismos que realizan estas revisiones, normalmente al alza. En todo caso, si realizas tú mismo estos trámites te ahorrarás unos euros porque si acudes a gestorías o centros de reconocimientos médicos te aplicarán una comisión por su trabajo.

Precios y Tasas Tráfico 2020

A continuación recogemos las nuevas tasas de Tráfico entre las que se encuentran los trámites más habituales relacionados con el automóvil, como la matriculación de un coche nuevo, transferencias, renovación del permiso de conducir, etc. Las tasas que se detallan a continuación se abonan bien en la Jefatura de Tráfico, cuando se presentarla documentación necesaria para realizar cada trámite, o a través de Internet tal y como explicamos un poco más abajo.

Tasa Tipo tasa Precio Expedición de permisos de circulación 1.1 97.80 € Expedición de licencias de circulación de ciclomotores 1.2 27.30 € Autorización especial de circulación 1.3 130.10 € Permisos de caracter Temporal 1.4 20.20 € Cambios de titularidad de permisos de circulación 1.5 54.60 € Cambios de titularidad de permisos de circulación de Entidades 1.6 9.70 € Obtención del permiso de conducción 2.1 92.20 € Obtención de licencias de conducción 2.2 43.70 € Obtención del permisos o licencias por perdida de Puntos 2.3 28.30 € Autorización de Autoescuelas o Centros 3.1 433.20 € Modificación de Autorización de funcionamiento 3.2 43.70 € Expedición de certificados de aptitud o duplicados 3.3 98.00 € Anotaciones de cualquier clase 4.1 8.50 € Inspección practicada en virtud del precepto reglamentario 4.2 78.40 € Prórroga de vigencia de los permisos y licencias de conducción 4.3 24.10 € Prórroga de vigencia hasta 1 año 4.31 4.90 € Prórroga de vigencia hasta 2 años 4.32 9.70 € Prórroga de vigencia hasta 3 años 4.33 14.50 € Prórroga de vigencia hasta 4 años 4.34 19.30 € Duplicados de permisos y licencias 4.4 20.40 € Otras autorizaciones 4.5 10.30 € Prestación servicios de escolta, control y regulación de circulación 4.7 33.00 € / hora-agente Derechos de examen profesores formación vial y directores escuelas conductores. 5.1 45.77 €

Lo bueno es que, gracias a la modernización de Tráfico, ya se pueden realizar muchos de estos pagos de manera online sin necesidad de acudir a la Jefatura Provincial, como por ejemplo solicitar un duplicado del carnet de conducir gracias a una identificación digital y una tarjeta bancaria.

Si, aun así, quieres acudir a la Jefatura, puedes hacerlo y pagar con tarjeta (ya no se admite efectivo). Una tercera opción es hacerlo en el banco acudiendo con el impreso 791 cumplimentado y realizar el pago correspondiente.

Ya se puede pagar las tasas de Tráfico online

Un nuevo servicio está disponible en la web de la DGT, puesto que ya se puede pagar las tasas de Tráfico online a través de la Sede Electrónica. Es necesario el DNI electrónico o un certificado digital en vigor y se puede pagar con tarjeta de crédito o débito o con cargo en cuenta corriente. Su uso es opcional puesto que el interesado puede seguir acudiendo a la Jefatura Provincial o a la entidad financiera a realizar el pago.

El acceso a este servicio se realizará desde la Sede Electrónica-> Pago electrónico de tasas de la página web de la DGT y los requisitos para que cualquier persona o empresa pueda hacer uso de este servicio son:

Requisitos para pagar online las tasas de Tráfico

– Disponer de un DNI electrónico o certificado electrónico en vigor emitido por cualquier entidad reconocida.

– Ser titular o autorizado de una tarjeta de crédito o de débito o de una cuenta corriente con fondos suficientes para realizar la transacción.

Este servicio que es gratuito ya que no supone comisiones ni cargos financieros, lleva aparejado además, otra serie de ventajas entre las que destacan:

Comodidad: El ciudadano o empresa no tiene que desplazarse a la oficina de Tráfico, ya que puede adquirir sus tasas a través de Internet para posteriormente aplicarla en cualquiera de los trámites a realizar.

Voluntario: Su uso es opcional, ya que los ciudadanos y empresas que lo quieran pueden acudir a Tráfico o a una entidad financiera a realizar el pago.

Múltiples formas de cobro: Se admiten dos formas, en cuenta corriente o con tarjeta de crédito o de débito, y entre las admitidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Seguridad: Sólo el titular de la cuenta está autorizado a realizar los pagos electrónicos y siempre se requiere la firma electrónica.

Pagar las tasas de Tráfico online es rápido y sencillo

Lo primero que debe de hacer la persona interesada en pagar las tasas por Internet es entrar en www.dgt.es y acceder a Sede Electrónica –Pago electrónico de tasas.

A continuación debe seleccionar de la lista de tasas que aparecen en la pantalla, cual es la tasa del trámite que desea pagar y la cantidad (hasta 200 tasas en una sola compra).

Posteriormente se le solicita el pago, donde la persona o empresa debe elegir la forma del mismo (tarjeta o con cargo a la cuenta corriente).

El servicio de pago electrónico de tasas realiza una conexión directa a la entidad del titular de la cuenta o tarjeta y en el momento de finalizar el proceso de pago, se realiza el cargo correspondiente en su cuenta.

Confirmado el pago, el interesado puede elegir entre tres opciones para descargarse el comprobante de pago de tasas:

– En formato texto, fichero XML o en Pdf preparado para imprimir en etiquetas adhesivas que vienen provistas de códigos de barras con el número de cada tasa.

– Justificante de pago con el Número de Referencia Completo (NRC) correspondiente.

– El envío a una cuenta de correo electrónico, suministrada por el interesado, a la que se le remite las etiquetas de las tasas adquiridas correspondientes.

Una vez que se ha finalizado el pago de las tasas y se dispone de las etiquetas, el interesado puede realizar el correspondiente trámite en cualquier Jefatura Provincial recordando, que en las Jefaturas de Madrid, Alcorcón, Barcelona, Sabadell, Tarragona, Lleida, Girona y Málaga, es necesario pedir cita previa para realizar cualquier gestión.

Consultar los pagos realizados

Este servicio de pago de tasas por Internet también ofrece la posibilidad de volver a consultar o reimprimir las tasas pagadas anteriormente de forma telemática. Simplemente se tiene que clickear en Consulta de pagos de tasas realizado, identificarse mediante el DNI electrónico o el certificado digital e introducir el Número de Referencia Completo (NRC) del pago.

Sólo tienes que entrar en la web de la Dirección de Tráfico y seguir las instrucciones: https://sedeapl.dgt.gob.es:7443/WEB_Tasas6b/jsp/profesionales/index.jspx

Bancos y cajas donde pagar las tasas

Las siguientes entidades financieras (bancos, cajas y cooperativas de crédito) están adheridas al pago de tasas mediante tarjeta bancaria:

Banco Cooperativo Español

BBK Bank CajaSur, S.A.U

EVO Banco

TRIODOS BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA

Bankia

COLONYA, CAIXA D´ESTALVIS DE POLLENÇA

ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Kutxabank

Caja de Ahorros de Vitoria y Alava (Vital Kutxa)

CaixaBank

Unicaja

España Duero

Caja Rural Central, S.C.C.

Caja Rural de Gijón, C.C.

Caja Rural de Navarra, S.C.C.

Caja Rural de Extremadura, S.C.C.L.

Caja Rural de Salamanca, S.C.C.

Caja Rural de Soria, S.C.C.

Caja Rural Regional San Agustín Fuente Álamo Murcia, S.C.C.

Caja Rural de Utrera, S.C.A.L.C.

Caja Rural de Granada, S.C.C.

Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural C.C.V.

Caixa Rural de Altea, C.C.V.

Cajamar.

Caja Rural de Asturias, S.C.C.

Caja Rural de Burgos, S.C.C.

Caja Rural de Jaén, S.C.C.

Caixa Rural Galega, S.C.C.L.G.

Caja Rural de Tenerife, S.C.C.

Caja Rural Segovia

Caja Rural de Teruel, S.C.C.

Caja Rural de Toledo, S.C.C.

Caja Rural de Zamora, C.C.

Caja Rural de Baena, Ntra Sra. de Guadalupe, S.C.A.C.

Caja Rural San Roque de Almenara, S.C.C.V.

Caixa Rural de l’Alcudia, S.C.V.C.

Caja Rural Ntra. Sra del Rosario de Nueva Carteya, S.C.A.C

Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de la Vall d’Uixó. Coop. de Créd.

Caja Rural de Cañete de las Torres Ntra. Sra del Campo, S.C.A.

Caixa Rural de Callosa d’en Sarriá, C.C.V.

Caja Rural Católico-Agraria de Vila-Real, S.C.C.V.

Caixa Rural la Vall «San Isidro», Coop. de Crédito V.

Caixa Rural San José de Burriana, S.C.C.V.

Caja Rural San José de Alcora, S.C.C.V.

Caixa Rural Ntra. Madre del Sol de Adamuz, S.C.A.C.

Caja Rural de Mota del Cuervo, S.C.L.C.A.

Caixa Rural d’Algemesí, S.C.V.C.

Caixa Rural Torrent, C.C.V.

Caja Rural San Jaime de Alquerías del Niño Perdido

Caja Rural de Cheste, S.C.C.

Caixa Rural de Turis, C.C.V.

Caja Rural de Casas Ibáñez, S.C.C.A.

Caja Rural San José de Almassora, S.C.C.V.

Caja Rural Ntra. Sra. de la Esperanza de Onda, S.C.C.V.

Caja Rural San José de Nules, S.C.C.V.

Caja Rural de Betxí, S.C.C.V.

Caja Rural de Villamalea, S.C.C.A.

Caja Rural de Albal, Coop. de Crédito V.

Caja Rural de Villar, C.C.V.

Caja Rural la Junquera de Chilches, S.C.C.V.

Caixa Popular – Caixa Rural, S.C.C.V.

Caixa Rural Sant Josep de Vilavella, S.C.C.V.

Caixa Rural de Benicarló, S.C.C.V.

Caja Rural San Isidri de Vilafamés, S.C.C.V.

Caixa Rural les Coves de Vinromá, S Coop. de Crédit V.

Caixa Rural de Vinarós, S.C.C.V.

Caja Rural de Alginet, S.C.C.V.

Caixa Rural Albalat dels Sorells, C.C.V.

Caja Rural del Sur, S.C.C.

Globalcaja

Bantierra

Precios y tasas de Tráfico para 2020 was last modified: by

