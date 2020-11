Coches

Cómo pedir cita previa a Tráfico por Internet

Para poder realizar los diferentes trámites con la Dirección General de Tráfico de forma presencial, hay que solicitar cita previa a través de su página web.

A continuación te contamos paso a paso cómo solicitar una cita previa a tráfico por Internet en las Jefaturas Provinciales de cada comunidad.

Pedir cita previa

Para poder realizar cualquier trámite en tráfico en las oficinas de Tráfico es necesario tener una cita previa reservada.

La fecha de la cita previa se produce en los 15 días siguientes a la solicitud.

Cada persona a título personal puede reservar un máximo de dos citas en un día concreto pero sólo una cita en el mismo área para un mismo día.

Cómo pedir una cita previa en Tráfico

Existen diferentes canales para solicitar una cita previa en las diferentes oficinas de las Jefaturas Provinciales de Tráfico.

Por Internet

Puedes solicitar cita previa por Internet. Si realizas la gestión a través de esta vía se mostrarán en pantalla los días y horas disponibles para que selecciones la que mejor se ajuste a tus necesidades y hacerlo en la oficina más cercana.

Por tanto si realizas la gestión por Internet puedes seleccionar dos campos:

Fecha y hora

Oficina de la Jefatura Provincial

Por teléfono: 060

>> NOVIEMBRE 2020: Por la crisis sanitaria debido a la pandemia no está disponible esta vía para solicitar cita previa.

Cuando se normalice la situación y vuelva a estar activo este servicio, la forma de pedir cita por teléfono es la siguiente:

Al igual que en Internet te informarán de los días y las horas disponibles para que selecciones la que mejor te venga.

Te preguntarán cuál es la oficina de Jefatura Provincial que más cerca se encuentra de ti para derivarte a ella.

Horarios del teléfono de atención al cliente: 060

Atención automática ininterrumpida.

Atención por agentes especializados de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 excepto festivos nacionales.

Si resides en el extranjero y tienes que contactar con Tráfico debes llamar al: +34 902 887 060

Presencial

>> NOVIEMBRE 2020: Por la crisis sanitaria actualmente no está permitida la solicitud de cita previa en oficinas.

En una situación normal, la forma de proceder sería la siguiente:

Para hacerlo por esta vía deberás comprobar en la oficina de Tráfico que tengas más cercana si tiene puestos de información en el que puedes pedir cita previa por Internet.

Pasos para solicitar cita previa por Internet

A continuación explicamos paso a paso cómo solicitar cita previa en las diferentes Oficinas de la Jefatura de Tráfico. Lo primero que tienes que hacer es acceder a este enlace para poder iniciar la solicitud de cita previa, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Antes de elegir una de las vías para solicitar cita previa en Tráfico tienes que tener claro dos aspectos:

El área del trámite que tienes que realizar, puesto que en cada área se muestran unos horarios diferentes.

que tienes que realizar, puesto que en cada área se muestran unos horarios diferentes. La oficina de Jefatura Provincial donde quieres realizarlo.

>> Si no sabes cuál es la oficina de la Jefatura Provincial que está más cerca de ti, puedes consultar el listado de oficinas en el siguiente enlace

Puesto que es lo primero que se pide a todas las personas que quieran solicitar cita previa tal y como aparece en la imagen:

A la hora de seleccionar el área del trámite, debes saber que hay tres diferentes:

Trámites de oficina de forma general

Renovación de permisos de conducir

Canjes de permisos de conducción para países comunitarios y no comunitarios con Convenio con Tráfico, excepto Andorra, Suiza, Mónaco, Japón y Corea que se incluyen en el área de trámites de oficina.

Una vez selecciones el área, tendrás que comunicar el motivo o concepto de la gestión que tienes que realizar.

Hecho esto, te van a pedir datos personales (de la persona que solicita el trámite), datos del representante autorizado para hacer el trámite si lo necesitaras y una serie de datos adicionales como teléfono de contacto, matrícula del coche o expediente sancionador.

Por último, te comunicarán los horarios y fechas disponibles para que selecciones la fecha exacta de la cita previa en función de la disponibilidad de la oficina de Jefatura Provincial que hayas elegido.

Si haces la gestión por Internet asegúrate de que pinchas en el botón Confirmar para que tu cita quede reservada y descargarte el justificante de la cita seleccionando el botón Obtener recordatorio.

Cambiar cita

Si lo que quieres es cambiar o anular una cita, tienes que hacerlo desde este enlace. En esta página te piden la oficina en la que tienes el trámite, la fecha, el DNI del interesado y el del representante.

Quien puede realizar el trámite

Puede hacerlo la propia persona a título personal aunque también puede hacerlo otra persona en tu representación.

Para que sea válido, además de indicarlo en el momento de hacer la solicitud, tienes que descargarte el documento de Otorgamiento de representación, rellenarlo y que la persona representante lo presente el día de la cita.

El trámite para solicitar una cita previa es gratuito pero el resto de trámites que se suelen realizar en estas dependencias suelen implicar un pago de tasas.

Trámites que no requieren cita previa

Hay algunos trámites que no requieren cita previa y por tanto los interesados pueden ir directamente a las oficinas y que te deriven a una ventanilla de atención. Son las siguientes gestiones:

Pagar multas

Presentar algún tipo de alegaciones, escritos o recursos

Compulsa de documentación emitida por la DGT

Presentar una queja o una sugerencia

Gestionar incidencias en los trámites ciudadanos

¿Cómo ir a las oficinas con la pandemia?

>> NOVIEMBRE 2020: Debido a la crisis sanitaria es de tráfico avisan de que puede haber restricciones para atender a los ciudadanos sin cita para garantizar las medidas de seguridad.

Además desde Tráfico se imponen una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad para que los ciudadanos acudan a las oficinas con el objetivo de mantener la seguridad.

Ir a la Jefatura Provincial 5 minutos ante de la cita.

Llevar el DNI y el justificante de la cita.

Es obligatoria la mascarilla en el interior de la oficina.

Seguir los consejos de higiene y salud en el interior (gel y distancia de seguridad).

No pueden entrar acompañantes excepto una causa justificada.

