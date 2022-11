Coches

Tráfico

Cómo recuperar los puntos del carnet de conducir

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te han puesto una multa y te han quitado puntos del carnet? Coger el móvil mientras conduces, superar la tasa de alcohol permitida al volante, por exceso de velocidad y otras imprudencias al volante llevan asociadas, además de una sanción económica, la pérdida de varios puntos del carnet de conducir.

Ante estas situaciones, para los conductores que no tienen todos los puntos, la Dirección General de Tráfico establece varias vías para recuperarlos. En cuanto al proceso, este variará dependiendo de la cantidad de puntos que haya que recuperar y de si el conductor es reincidente o es la primera vez que va a iniciar los trámites para recuperar sus puntos. Para saber con exactitud cuál es el proceso de recuperación, la primera pregunta que debes hacerte es cuántos puntos me quedan del carnet de conducir. Una vez aclarado este dato, puedes iniciar las gestiones específicas y preparar la cartera para abonar el precio que cuesta hacer el curso de recuperación del carné.

Vías para recuperar los puntos del carnet de conducir

Dependiendo de si todavía te quedan algunos puntos en el carnet de conducir o, directamente no te queda ninguno, el procedimiento para recuperarlos varía. Aunque en cualquier caso, si sigues las pautas de Tráfico, es posible recuperar tanto los puntos, como la licencia y permiso para conducir.

Recuperar puntos del carnet si todavía te queda saldo

Para iniciar el proceso de recuperación de puntos del carnet por esta vía es suficiente con que tengas un punto en el carnet. En estos casos, hay dos posibilidades para recuperar los puntos:

No cometer más infracciones

Si transcurren dos años sin ser sancionado por cometer alguna infracción que lleve aparejada la pérdida de entre 2 y 4 puntos, los titulares de los permisos afectados recuperarán el saldo completo (12 puntos). Siempre se recuperan 12 puntos aunque partieras de 8 por ser novel.

Sin embargo, en el caso de que la infracción cometida fuera muy grave y el conductor perdiera 6 puntos o más, tendrá que esperar 3 años sin cometer ninguna infracción para recuperar los puntos del carnet.

Realizar un curso de recuperación de puntos

Es otra opción, hacer un curso de sensibilización y reeducación vial para recuperar hasta un máximo de 6 puntos del carnet. En ningún caso es posible conseguir puntos por un saldo superior al inicial de los que se incluyen en el carnet. Estos cursos son de doce horas de duración y se distribuyen en dos grandes bloques:

Formación general sobre materias relacionadas con la cultura de la seguridad vial, de unas 7 horas de duración, más otra de reflexión y debate en grupo.

Otra parte específica individual de cada persona de una duración de 4 horas en las que se incide sobre las áreas en las que el individuo tiene una mayor carencia.

Todos los conductores pueden realizar un curso cada dos años. Los conductores profesionales pueden inscribirse una vez al año.

Las clases se distribuyen en dos jornadas seguidas, un viernes por la tarde y un sábado por la mañana y cada una de ellas consta de seis horas lectivas. La asistencia a todas las horas de la formación es obligatoria

De manera adicional, los conductores que quieran pueden iniciar un curso de conducción segura. Esta es una vía que han incorporado en la nueva Ley de Tráfico y que puede efectuarse siempre y cuando en el carnet quede, al menos, un punto. Esta formación puede sumar dos puntos en el carnet y puede realizarse una vez cada dos años.

Recuperar los puntos si te han quitado el carnet

En estas situaciones el procedimiento es distinto. Si has perdido todos los puntos del carnet de conducir o has sido condenado por una sentencia judicial y no puedes ponerte al volante de ningún vehículo, el procedimiento a seguir pasa por sacarse de nuevo el carnet de conducir. Los conductores que, como consecuencia de la reincidencia de infracciones con pérdida de puntos o por sentencia judicial, han perdido el carné, tienen que realizar un curso específico, un examen y un test de aptitud psicofísica para volver a conducir.

Realizar un curso de sensibilización y reeducación vial

Este es un curso distinto al específico para recuperar puntos del carnet si todavía te queda saldo y que tiene una duración de 24 horas. Es una formación que se compone de dos grandes bloques, uno general y otro de manera individualizada.

Se distribuye en dos jornadas seguidas de seis horas cada una. Se imparten un viernes por la tarde y un sábado por la mañana y tienen lugar durante dos fines de semana consecutivos.

Esperar el tiempo de inhabilitación

Sin embargo, y aunque el curso es posible realizarlo nada más perder el carnet, no es posible recuperarlo hasta que transcurra un periodo mínimo de penalización. Esto significa que antes de volver a examinarte para recuperar el carnet, debe transcurrir un periodo mínimo de 6 meses desde la pérdida de la licencia. Es una penalización que deben respetar todos los conductores privados de su carnet y que, en el caso de ser reincidente, aumenta a 12 meses.

Hacer el psicotécnico

Una vez transcurrido este tiempo, el conductor debe acudir a un centro especializado para obtener un informe de aptitud psicofísica en cualquiera de los Centros de Reconocimiento de Conductores autorizados.

Examen final

El último paso consiste en solicitar una prueba teórica del curso realizado que tiene un coste de 28,87 euros. El examen debe hacerse en la Jefatura y Oficinas de Tráfico. Si el resultado es positivo, el conductor recibe nuevamente el carnet de conducir, con un nuevo periodo de vigencia que tendrá un saldo inicial de 8 puntos.

Si quieres leer más noticias como Cómo recuperar los puntos del carnet de conducir, te recomendamos que entres en la categoría de Tráfico.