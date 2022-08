Vivienda

Trámites

Cómo tengo que renovar el DNI si cambio de domicilio

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Hay que renovar el DNI al cambiar de casa? No es obligatorio, pero sí es recomendable renovarlo para que los datos que figuren en este documento estén actualizados. Por el contrario, si la dirección que aparece es la de tu antigua vivienda, las notificaciones que tengan que realizar los organismos seguirán llegando a ese domicilio. Como resultado, puede que encuentres dificultades y problemas legales con la Administración Pública.

Junto con esta actualización de los datos, al cambiar de casa, recuerda que uno de los trámites más importantes es empadronarse en este nuevo domicilio. Porque no es posible estar empadronado en un sitio y vivir en otro.

¿Qué ocurre si no tengo actualizada la dirección del DNI?

Si no actualizas la nueva dirección en el documento de identidad, no recibirás en casa las notificaciones que pueda enviarte la Administración, como una multa de tráfico o la convocatoria para participar en una mesa electoral. Aunque no son las únicas. De hecho, la lista es bastante amplia y también se incluyen las cartas oficiales, un burofax o citaciones judiciales.

En estos casos, a ojos de los distintos organismos, la dirección habitual sigue siendo la que aparece en el DNI y, por tanto, todas las notificaciones van a seguir enviándose a la anterior vivienda. Motivo por el que, además, no es posible alegar no haber recibido la comunicación si esta ha llegado correctamente a la dirección que figura en tu DNI.

Como consecuencia, no podrás beneficiarte del prontopago en una multa, incumplirás la ley y te expondrás a sanciones por no acudir a una mesa electoral o por no acudir al juzgado en la fecha y hora indicadas, entre otros.

Cómo renovar el DNI para actualizar el dato del domicilio

Actualizar los datos de la dirección en el DNI es un trámite muy sencillo en el que solo hay que hacer dos gestiones:

La primera es acudir al ayuntamiento de la localidad en la que resides y solicitar el certificado de empadronamiento. En este papel deben figurar los datos personales, así como la nueva dirección de la residencia habitual .

. Una vez tengas este volante, tienes que acudir a las dependencias policiales para renovar el DNI por actualización de datos personales. Recuerda que para que te atiendan en las oficinas es obligatorio solicitar cita previa para renovar el DNI.

El tiempo que transcurre entre la solicitud y expedición del certificado de empadronamiento y la cita para renovar el DNI tiene que ajustarse a unos límites determinados. Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, el periodo de tiempo no puede ser superior a 3 meses. Aunque el plazo exacto puede variar en función de la localidad en la que residas.

Cuánto cuesta actualizar los datos

Renovar el DNI para actualizar los datos de domicilio no tiene ningún coste, es gratuito. Sin embargo, si al actualizar los datos tienes que renovar el DNI porque está caducado o va a estarlo en poco tiempo, entonces debes abonar la tasa correspondiente.

¿Y el pasaporte?

Lo mismo se aplica con el pasaporte. Puedes solicitar cita previa para renovar el pasaporte y seguir el mismo procedimiento para actualizar los datos.

En qué organismos hay que actualizar los datos de domicilio

Además de en el DNI, dejar constancia a las autoridades de cuál es el nuevo domicilio es un trámite importante que debe hacerse en distintos organismos. Los principales son en Hacienda, en el Ayuntamiento de la localidad de la nueva residencia, en la Seguridad Social y en la DGT.

Si quieres leer más noticias como Cómo tengo que renovar el DNI si cambio de domicilio, te recomendamos que entres en la categoría de Trámites.