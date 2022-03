¿Es obligatorio empadronarse en la ciudad en la que vives?

Vivienda

Sí, es obligatorio empadronarse en la ciudad en la que resides habitualmente. Esto significa que no es legal que un ciudadano se mude a vivir a otra localidad y no se empadrone en este nuevo lugar a sabiendas por intereses particulares. ¿Pero, qué ocurre con las personas que viven de manera simultánea en dos localidades distintas? En estos casos, la Ley de Empadronamiento señala que los ciudadanos deben darse de Alta en el Padrón en el municipio en el que pasen más tiempo.

Dónde me tengo que empadronar

La Ley de Empadronamiento señala que todos los ciudadanos españoles tienen la obligación de empadronarse en su ciudad de residencia para poder tributar en ella.

¿Pero, y tengo casa en dos ciudades y paso tiempo en las dos? Si vives a caballo entre dos localidades, tendrás que escoger entre una de las dos para formalizar el alta en el padrón. La norma señala que la que finalmente decidas debe ser aquella en la que más tiempo pases, es decir, tu residencia habitual. Así, llegado el momento podrías llegar a desgravar por ella y aprovechar ciertos beneficios, como la asignación de determinados colegios para tus hijos, por ejemplo.

Sin embargo, esto no siempre ocurre y hay muchas personas que están empadronadas todavía en una residencia en la que no viven la mayor parte del año. En este sentido, la ley no marca una obligatoriedad exacta, sino que ésta y su modo de definir el concepto de “residencia habitual” se basará en interpretaciones. Por supuesto, la que valdrá será la que realice Hacienda, por lo que te recomendamos que vayas sobre seguro y te empadrones en la ciudad en la que residas la mayor parte del año.

Por qué hay que empadronarse en la ciudad donde vivo

Empadronarse es un trámite obligatorio que tienen que hacer todas las personas cada vez que cambien su vivienda de localidad o desde su nacimiento. Este registro es el que otorga a los ciudadanos una serie de derechos así como deberes. De hecho, esta inscripción es la que permite a los ciudadanos ejercer el derecho a voto en una localidad y a ser elegido. Aunque también permite disfrutar de otros beneficios, como por ejemplo:

Para tramitar algunas ayudas y prestaciones públicas.

Conseguir plaza en un colegio para los niños.

Beneficios fiscales.

Posibilidad de aparcar en determinadas zonas.

Derecho a la atención en los centros de salud de esa localidad.

En estos casos las entidades suelen pedir el documento que acredite el registro de los ciudadanos en cada localidad. Es el certificado o volante de empadronamiento y en esta otra información te explicamos cómo puedes solicitarlo. Y si te has mudado recientemente, pero no recuerdes si has actualizado los datos, aquí te explicamos cómo saber dónde estás empadronado para evitar posibles problemas legales o sanciones administrativas.

¿Me puedo empadronar en dos ciudades?

Por todos los motivos descritos en el apartado anterior, una persona solamente puede empadronarse en un único municipio. Por tanto, si vives entre dos ciudades por el motivo que sea y te planteas la duda sobre si puedes empadronarte en dos sitios, la respuesta es que no. De hecho, el doble empadronamiento es una práctica ilegal y que está sancionada por la ley.

¿Me puedo empadronar en un sitio en el que no vivo?

Al igual que en el supuesto anterior, no es legal empadronarse en una ciudad en la que no vives. Este registro se considera fraudulento y está igualmente sancionado por la ley. En cuanto a las multas, son de carácter económico. Por otra parte, el Código Penal recoge en sus artículos la sanción por cometer delitos de falsedad de documentos públicos con penas de prisión, aunque este tipo de actos no suelen acabar condenados por esta norma. Por el contrario, a los infractores se les impone una sanción económica.

En cualquiera de los casos, la multa depende de la finalidad, de si es un mero descuido y se ha realizado intencionadamente por intereses particulares.

¿Me tengo que empadronar si estoy de alquiler?

Si quieres empadronarte en un piso que no te pertenece y en el que vives de alquiler, debes tener claro que para ello necesitas el permiso de tu casero. Una vez lo tengas, existirán dos formas fundamentales de acreditarlo. Aunque como hemos explicado en esta guía, si decides empadronarte en esta vivienda es porque se trata de tu residencia habitual y en la que pasas la mayor parte del tiempo.

Incluyéndolo en el contrato

Puedes mencionarlo cuando estés negociando el alquiler del piso y solicitar que lo incluya explícitamente en las cláusulas del contrato de alquiler. Así no tendrás que volver a quedar con él cuando vayas a hacer la gestión.

Solicitar que lo autorice a posteriori

Otra opción es que, pasado un tiempo desde la firma del contrato, lo contactes para pedirle autorización. Si te la da, será necesario llevarle el formulario de inscripción en el padrón para que lo firme. Además, dependiendo del ayuntamiento en el que vayas a empadronarte es posible que te pidan una fotocopia de su DNI.

