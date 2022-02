Vivienda

Cómo saber dónde estoy empadronado (Guía en 2 pasos)

¿Te has cambiado de ciudad, pero no recuerdas si te has empadronado en tu nueva casa? Si no sabes en qué padrón municipal estás inscrito, si en el de tu casa antigua o en el de la nueva, en esta guía te explicamos cómo saber dónde estás empadronado en 2 pasos por internet. Sencillo, rápido y gratis.

Recuerda que estar dado de alta en el padrón y tener el certificado de empadronamiento es un trámite imprescindible y obligatorio que tienes que hacer si te cambias de ciudad. De lo contrario, no podrás realizar otros muchos trámites del día a día, como por ejemplo renovar el DNI.

Cómo consultar en qué ciudad estoy empadronado por internet

Tanto si te has mudado recientemente, como si tienes varias viviendas, pero no recuerdas en cuál de ellas estás empadronado, hay una manera muy sencilla con la que puedes averiguarlo. En el caso de estar empadronado en una vivienda que no te corresponde porque has cambiado tu lugar de residencia, también te explicamos cómo puedes hacer el cambio y actualización de datos en el padrón municipal.

Paso 1, accede a la sede electrónica del INE

Lo primero que tienes que hacer para averiguar en qué municipio estás empadronado es acceder a la sede electrónica del portal del Instituto Nacional de Estadística (INE). Puedes acceder directamente desde aquí. En esta nueva pantalla tienes que seleccionar el botón que aparece en la parte superior de la pantalla que dice ‘Trámites’.

Después, buscar en el índice que aparece en la pantalla el epígrafe ‘Padrón de residentes en España’ y a continuación seleccionar la pestaña ‘Consulta de datos de inscripción en la base padronal’.

Paso 2, identifícate con Cl@ve y consulta tus datos

Por último, tan solo tienes que pulsar el enlace que aparece en la parte derecha de la página que dice ‘Consulta de datos padronales’. Ten en cuenta que para hacer esta gestión es necesario que tengas sistema Cl@ve.

Los datos que puedes ver en pantalla son los relativos al lugar de residencia o fecha de inscripción en el padrón. Por otra parte, con este trámite solamente puedes consultar los datos personales relacionados con la identidad que has utilizado para acceder a esta gestión. Por el contrario, una persona no puede consultar los datos del resto de miembros inscritos en la misma vivienda ni el historial.

Ten en cuenta que la información que aparece detallada en la base de datos del INE no es inmediatamente actual. De hecho, en la propia página señalan que, a día 18 de febrero, los datos que aparecen son los actualizados a día 1 de este mismo mes. Y que existe un desfase de dos meses desde que el Ayuntamiento remite los datos del padrón hasta que se incorporan al INE. Esto quiere decir que si has realizado la gestión en un periodo inferior a 60 días, puede que tus datos no aparezcan en el INE, pero sí estés empadronado en el municipio correspondiente.

En estos casos, tienes dos opciones:

Acudir de manera presencial a las oficinas del padrón municipal para consultar la información

Esperar unos días y volver a consultarlo en la página del INE.

Por otra parte, si no te manejas muy bien con los trámites por internet o no tienes identificación digital, siempre puedes acudir de manera presencial a la oficina del padrón municipal de tu localidad y preguntar a los empleados si tus datos constan en el fichero. Antes de acudir, asegúrate de llamar y solicitar una cita previa para que te atiendan en las oficinas.

Cómo cambiar y actualizar los datos del padrón

Si no apareces empadronado en la vivienda habitual, debes ponerte en contacto con el ayuntamiento de tu localidad para comprobar los datos de la inscripción en el padrón. Y, si son erróneos solicitar las correcciones oportunas. Debes acudir a la cita con tu DNI y un documento que acredite tu lugar de residencia, como por ejemplo el contrato de alquiler o de compra de una vivienda.

