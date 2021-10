Vivienda

Documentación para renovar el NIE (Cita Previa Extranjería)

En la siguiente información te contamos todo lo relativo a los trámites necesarios para solicitar el número de Identidad Extranjero (NIE) si es la primera vez y lo necesitas. Este número es el registro que queda cuando solicitas la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Porque debes tener claro que cuando se habla de renovar el NIE o el TIE, en realidad, lo que se está renovando es la propia autorización o permiso para permanecer en el país. Esta tarjeta TIE tiene que ser solicitada en una comisaría de Policía. En resumen, el NIE es únicamente un número de identidad que perdura en el tiempo, sin caducar ni extinguirse, que da validez a la tarjeta TIE para poder justificar que estás legalmente en España, que es la que sí que hay que renovar cada cierto tiempo.

Diferencias entre NIE y TIE

La Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) es el requisito necesario para residentes de larga duración. Se entiende por larga duración un periodo superior a 3 meses cuando se trata de ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea. Los ciudadanos comunitarios tan solo necesitan estar en posesión de su pasaporte o documento de identidad en vigor para estar libremente en España.

Así que si eres de fuera de la Unión Europea y vienes de vacaciones a España durante menos de 3 meses, entonces no será necesario que prepares ningún docuemnto.

En la tarjeta TIE aparecen reflejados los datos de identificación, una fotografía y el número NIE, así como el tipo de autorización de estancia o residencia en España. De este modo, queda autorizada la permanencia legal del solicitante en el país y además, según el tipo de régimen, también tendrá la posibilidad de trabajar en territorio nacional.

Documentación para el TIE

Para renovar el TIE tendrás que adjuntar la siguiente documentación:

Pasaporte completo o en vigor.

Justificante del abono de la tasa del procedimiento.

Una fotografía de tamaño carnet.

Tasas del TIE

Las tasas que hay que pagar por el TIE son:

El documento de autorización para permanecer o hacer trabajos transfronterizos en España más de seis meses:

– Si es la primera concesión son 15,76 euros

– Si es la renovación son 18,92 euros

– El TIE que documenta la autorización de residencia y trabajo de mujeres víctimas de violencia de género y de la trata de seres humanos es de 15,76 euros

– El TIE que documenta la autorización de una residencia de larga duración es de 21,44 euros.

Documentación para el NIE

Este trámite es muy importante y debe ser llevado a cabo dentro de los plazos estipulados, a pesar de que el número de identidad de extranjero no cambie. Para la renovación del NIE, debes iniciar el proceso tan solo una vez se encuentre caducado.

En cuanto a los pasos a seguir, lo primero que debes hacer es pedir tu cita previa online y además, presentar la siguiente documentación:

El documento EX15 que puedes ver a continuación tendrás que entregarlo con todos los campos correctamente completados y firmado.



Puedes descargar el documento original en formato PDF desde aquí.

Original y fotocopia del DNI o pasaporte en vigor del solicitante, según su nacionalidad. Motivos por escrito en los que se justifique la renovación del NIE. No sirve cualquier documento, sino que tiene que tener carácter oficial, es decir, creado por un notario (solicitar poder notarial), empresario empleador o gerente bancario, por ejemplo. Fotografía tamaño carnet con fondo blanco. Número de afiliación o alta en el Régimen de la Seguridad Social. Justificante del pago de la tasa correspondiente.

Además, es muy importante que los menores de edad que quieran su tarjeta de Extranjero acudan acompañados por alguno de sus padres o tutores legales, puesto que también necesitarán presentar su documento de identidad (original y fotocopia).

Es importante que conozcas que para solicitar la renovación del NIE no es necesario aportar junto con la documentación el certificado de nacimiento.

Los documentos que se presenten tienen que legalizarse para que tengan validez a no ser que existe un convenio, acuerdo o tratado con ese país que lo exima.

Requisitos para solicitar el NIE

Que el interesado no se encuentre en situación irregular en España. Que se comuniquen los motivos de la solicitud del NIE. El abono de la tasa, que para el NIE es de 9,64 euros.

Cita previa en Extranjería

Si lo que quieres es hacerte el NIE por primera vez, te contamos lo que tienes que hacer para pedir cita para solicitar tu tarjeta de Identidad de Extranjero.

Lo primero que hay que saber es que sólo puedes renovar el NIE caducado. No podrás solicitarlo antes.

Tienes que acudir a las oficinas o de extranjería o del Cuerpo Nacional de Policía para presentar la solicitud de renovación del NIE de extranjeros y llevar ya relleno el formulario de solicitud EX15 que puedes descargarte en este enlace.

Para poder solicitar el NIE tienes que pedir cita previa a través de esta página.

Aquí tienes que seleccionar la provincia donde deseas solicitar cita previa. Una vez selecciones la provincia te indican los tipos de trámites para los que puedes solicitar cita previa y recomendaciones para desplazamientos innecesarios por la pandemia.

Dónde renovar el NIE

Existen ciertos matices, puesto que el organismo encargado de emitir el NIE es la Dirección General de la Policía (DGP), aunque quien se encarga de otorgarlo es la Administración General del Estado.

Puedes renovar el NIE de forma presencial tienes que dirigirte a la Sede de Extranjería u Oficina de Extranjeros de tu ciudad, siempre tras haber solicitado cita previa y siguiendo los pasos que se te indiquen para realizar correctamente todo el proceso. El procedimiento para solicitar cita previa por Internet para renovar el NIE es el mismo que el que se realiza si quieres pedir cita previa online para renovar el DNI.

Por otro lado, también existe la posibilidad de que realices este trámite por correo postal, aunque es bastante más lento y requiere los mismos pasos que la opción anterior. La única diferencia es que todos los documentos que debes adjuntar tienen que estar entregados en formato físico.

O si lo prefieres, te puedes decantar por la renovación de tu NIE a través de Internet, puesto que es la vía más rápida y ágil mediante las diferentes plataformas digitales. Se realiza íntegramente a través del ordenador y no es necesario enviar ninguna documentación en soporte físico.

Qué hacer si se me pierde el NIE

En primer lugar si has perdido el NIE o te lo han robado tienes que poner una denuncia a la policía o en la guardia civil. Este paso es indispensable porque a la hora de solicitar una copia de tu NIE te van a pedir el papel de la denuncia.

El segundo paso una vez hayas puesto la denuncia es acudir a la oficina de extranjería o a la sede del Cuerpo Nacional de Policía y solicitar la copia de tu NIE y presentar la hoja de denuncia. Junto con este documento debes presentar el pasaporte original actualizado.

Si no lo tienes actualizado entonces tendrás que dirigirte primero al consulado de tu país para solicitar un pasaporte con urgencia.

En el momento de solicitud de la copia del NIE tendrás que adjuntar tres fotos de carnet y un modelo de solicitud.

Para solicitar el NIE, tras solicitar cita previa, el modelo que debes adjuntar es el EX15. En esta página puedes encontrar todos los modelos relacionados con trámites de extranjería.

Tiempo para renovar el NIE

90 días. En el caso de que se te haya caducado el NIE y no hayas solicitado su renovación, estarás cometiendo una infracción, por lo que lo importante es que hayas pedido cita previa antes de la caducidad de tu NIE para justificar tu situación.

Que no te importe si pides cita cuando faltan 60 días para que tu NIE caduque y te dan cita para mucho tiempo después. Porque en el caso de que no llegues a renovar el NIE antes de los 90 días de que haya caducado, estarás exento de hacer una solicitud nuevo siempre que lleves contigo una copia de la cita previa. Así, en caso de que la policía te pida el NIE por la calle o similar y esté caducado, entonces podrás justificar su caducidad gracias a tu petición de cita previa.

Si tu NIE ya ha caducado y no lo vas a renovar porque te vas a ir de España, dispones de un plazo de 90 días con el NIE caducado para salir de España. Después de estos 90 días, habrás debido regresar ya a tu país de origen.

Así, puedes renovar tu NIE hasta 90 días después de que haya caducado tras pedir cita previa. Pero si pasan más de 90 días deberás solicitar de nuevo que inicies una solicitud de NIE desde el principio, situación que provocará que debas regresar a tu país de origen.

Paso a paso

Por último, una de las alternativas más cómodas es que decidas renovar el NIE a través de Internet, de forma telemática. Este proceso se realiza al completo a través del Sistema Mercurio de la web del Ministerio de Administraciones Públicas.

Como en los casos anteriores, tienes que seguir las siguientes indicaciones para llevar a cabo el trámite de manera correcta:

Entra en la web con un equipo dotado de acceso a Internet e impresora (es necesario imprimir el justificante de haber finalizado todo el proceso).

Disponer del DNI electrónico, o en su defecto, un certificado digital válido en cualquiera de las entidades oficiales de certificación nacionales.

Escoge la opción ‘Renovación Telemática de Autorizaciones de Extranjería’ y rellena todos los datos del formulario junto a la documentación solicitada.

Firma el formulario con tu certificado digital y obtén el resguardo en PDF. Este documento es muy importante puesto que te servirá como justificante.

Finalmente, junto a la solicitud y la documentación adjunta, debes incluir el justificante de pago de las tasas obligatorias, que se abonan mediante la pasarela de pago del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o a través de una entidad bancaria, siempre previa descarga e impresión del importe exacto de la tasa.

El proceso de solicitud de cita previa para renovar el NIE es bastante sencillo, aunque debes seguir los siguientes pasos:

Marcar la provincia disponible más cercana a tu ubicación. Una vez te encuentres en la pestaña que lleva por nombre ‘Trámites disponibles para la provincia seleccionada’, escoge el apartado ‘Certificados EU’. En este apartado, encontrarás los documentos necesarios para llevar a cabo el trámite. Elige la opción ‘Pasaporte’ e introduce tu número de pasaporte. Posteriormente, pincha sobre ‘Solicitar cita’ y aparecerá el nombre de la oficina asignada. Si la fecha y la hora que aparecen en pantalla no te vienen, puedes cambiarlas sin problema. Finalmente, debes solicitar que se te envíe toda la información a un correo electrónico de contacto para poder imprimirla.

Cambio del NIE al DNI, el Certificado de Concordancia

Tras realizar todos los trámites legales, haber superado los exámenes y llevar residiendo en España los tiempos mínimos establecidos que se exigen para conseguir la nacionalidad española, un extranjero adquiere un DNI y un Pasaporte nuevo que no van a coincidir con los datos que tenía en su NIE anterior o tarjeta de residencia.

Cuando una persona extranjera recibe la nacionalidad española es obligatorio que comunique a extranjería que se ha producido este cambio y que está en posesión de la nacionalidad española. Ante esta notificación la Oficina de Extranjeros emite un certificado que acredita que la identidad anterior con nacionalidad extranjera que tienes en el NIE y la que aparece en tu nuevo DNI son la misma. Es lo que se conoce como ‘Certificado de Concordancia‘.

Para solicitarlo hay que presentar en la Comisaría de Policía el modelo de solicitud EX-15 y pagar la tasa del modelo 790 señalando el concepto de ‘Certificados o informes emitidos a instancia del interesado’. Este certificado se suele pedir para realizar algunos trámites en la Seguridad Social, en Tráfico o en Hacienda cuando aparezcan los datos anteriores del NIE.

