Cómo conseguir el permiso de residencia en España, tipos y renovación

¿Eres de fuera de España y quieres vivir en este país? Si ése es tu caso, tal vez debas plantearte solicitar el permiso de residencia en España. En ocasiones los trámites pueden llegar a ser algo tediosos pero el resultado te permitirá obtener el famoso NIE y pasar a ser ciudadano legal español. Así, se abrirán ante ti puertas que hasta el momento permanecían cerradas, como abrir un negocio, cumplimentar formularios, declarar impuestos o hasta abrir una cuenta bancaria.

¿Permiso de residencia o nacionalidad española?

Antes de adentrarnos en términos y circunstancias específicas es necesario aclarar las diferencias que hay entre un permiso de residencia para vivir en España y la solicitud de nacionalidad española.

El permiso de residencia en España es válido para todas las personas que quieren residir en España durante más de tres meses.

Si se trata de permiso de residencia temporal, el tiempo máximo que pueden vivir en España los solicitantes es cinco años. Si se trata de residencia de larga duración, no hay límite de tiempo.

Por otra parte, la nacionalidad española sólo pueden conseguirla aquellas personas que lleven viviendo en España durante al menos 10 años. Es decir, que para poder conseguir la nacionalidad es necesario tener previamente el permiso de residencia de larga duración y llevar viviendo en España al menos diez años.

Las personas que vengan a España en un periodo inferior a tres meses no necesitan ninguno de los dos documentos, tan sólo tener su documento de identidad en regla.

Tipos de permiso de residencias

Cada persona tiene una situación y necesidades diferentes a la anterior. Así, no todo el mundo va a estar en nuestro país el mismo tiempo y, por tanto, no todos tendrán que realizar los mismos trámites. Por ello, antes de nada, conviene detallar los distintos tipos de residencias en España.

Permisos de estancias

Este término se usa para permanencias de no más de 90 días en nuestro país. Suelen estar relacionadas con vacaciones o incluso cuestiones laborales. En cualquier caso, en estas situaciones no suele ser necesario obtener ningún tipo de permiso concreto, más allá de los documentos solicitados para personas provenientes de determinados países.

Cualquier ciudadano de la Unión Europea o de algún Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, puede permanecer en España durante un periodo de hasta tres meses con tan sólo el pasaporte o DNI en vigor independiente del motivo o finalidad del viaje.

Permisos de residencia

Hace referencia a cuando vamos a estar en España más de 90 días. Dentro de ellas, existen a su vez muy distintas situaciones y, por tanto, permisos. Sin embargo, podríamos reducirlas a las dos siguientes:

– Residencia temporal. Normalmente en estos casos se da un permiso por un periodo de tiempo limitado. El tipo de público al que va dirigido son personas que no acostumbran a estar en nuestro país más de cinco años.

– Residencia de larga duración. Se refiere a los casos en los que se quiere quedar a vivir en España para siempre. Ante eso, te interesará obtener el permiso de residencia permanente. Éste no tiene fecha de caducidad y bastará con renovar el NIE cada X tiempo, al igual que hacen los ciudadanos españoles con su DNI.

¿En qué circunstancias se puede residir en España durante más de tres meses?

Los ciudadanos europeos o de un Estado perteneciente al Acuerdo del Espacio Económico Europeo y Suiza pueden permanecer en España más de tres meses en alguno de los siguientes supuestos:

Trabajadores por cuenta ajena o propia en España.

Ciudadanos que dispongan para ellos y su familia recursos suficientes para vivir y un seguro de enfermedad público o privado.

Estudiantes matriculados en un centro en España, ya sea público o privado. Necesitan tener seguro de enfermedad público o privado y tener recursos suficientes.

Miembros de la familia que acompañan o que van a reunirse con un ciudadano del Espacio Económico Europeo o Suiza.

Los interesados en residir en España deben solicitar en la Oficina de Extranjeros de la provincia donde pretendan quedarse la inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Esta solicitud debe presentarse en los tres meses desde la fecha de entrada en España. Se les expide un certificado de registro.

¿Cuánto cuesta el permiso de residencia?

Tramitar el permiso de residencia conlleva el coste del pago de las tasas, que a rasgos generales, son las siguientes:

Prórroga en estancia de corta duración sin visado, 17,32 euros.

Prórroga de estancia de corta duración con visado, 30,91 euros.

Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, 37,90 euros.

Autorización de residencia y trabajo de victimas de violencia de género o trata de seres humanos, 10,83 euros.

Primera concesión del TIE, 15,92 euros.

Renovación del TIE, 19,11 euros.

TIE de autorización de residencia y trabajo a víctimas violencia de género, 15,92 euros.

TIE para autorización de residencia de larga duración, 21,65 euros.

Certificado de registro de residencia comunitario, 12 euros.

Por otra parte, si prefieres no tener que gestionar el proceso y que una empresa de abogados lo haga en tu lugar, además del pago de tasas, los precios oscilan entre los 500 o 1.000 euros por realizar el trámite de principio a fin.

Solicitud

Si ya tienes todo listo y quieres empezar a preparar los trámites para pedir el permiso residencia España, debes saber a qué sitio dirigirte. Hay tres posibles opciones para realizar el trámite:

– Oficinas para extranjeros.

– Comisarías de Policía Nacional.

– Brigadas de Extranjería.

Eso sí, escojas cual escojas, no olvides que para realizar este trámite será necesario haber pedido cita con antelación.

Para renovar estos permisos que te permiten vivir de forma legal en España, tienes que hacerlo a través del Portal de Inmigración, ya sea desde la web o pidiendo cita previa para que te atiendan.

Documentación

La documentación requerida para llevar a cabo la solicitud del permiso residencia España puede variar enormemente en función de cada caso o incluso de la comunidad en la que se solicite. De todos modos, existen algunos documentos comunes a todos ellos. Estos son los siguientes:

– Copia y original del pasaporte.

– 3 fotografías tipo carnet.

– Solicitud oficial cumplimentada. Tendrá que adjuntarse el original y tres copias.

A estos tres se podrán sumar muchos otros en función del procedimiento al que te acojas. Así, tal vez tengas que adjuntar un certificado médico, documentos identificativos de tus familiares, ofertas de trabajo, matrícula de estudios etc.

Además, es necesario presentar la solicitud de inscripción EX18, el DNI y, en función de cada situación específica, los siguientes documentos:

Trabajadores por cuenta ajena: Declaración de contratación del empleador o un certificado de empleo.

Por cuenta propia: Prueba de que trabajan por cuenta propia. Pueden presentar la inscripción en el censo de actividades económicas o la inscripción en el registro mercantil.

Las personas que no trabajen en España deben poseer un seguro de enfermedad público o privado y recursos suficientes para no convertirse en una carga de la asistencia social en España.

En el caso de los estudiantes, deben presentar la matrícula, un seguro de enfermedad público o privado y la declaración responsable de tenencia de recursos suficientes.

¿Puedo estar en España más de tres meses sin trabajar ni estudiar?

Si decide residir en España de forma temporal sin hacer actividad laboral o profesional, es decir, con una residencia no lucrativa, antes de entrar en territorio español es necesario solicitar el visado en la oficina consular española de su lugar de residencia.

La delegación o subdelegación del Gobierno en un plazo de un mes debe resolver la concesión de la autorización de residencia. Una vez aprobada y con el visado, puede acceder a España.

Una vez entre, debe solicitar la Tarjeta de Identidad del Extranjero en la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía.

Si quiere renovar esta residencia tiene que hacerlo en un plazo de 60 días desde que llegó y a través del modelo EX01, el pasaporte, el seguro medico, la acreditación de tener recursos económicos suficientes y demostrar un esfuerzo de integración.

La renovación de este visado puede hacerse por un máximo de dos años.

¿Cómo obtener el permiso de residencia en España?

Si quieres conseguir el permiso de residencia en España para extranjeros no comunitarios o incluso para los comunitarios debes saber que existen muy distintos tipos de procedimientos para conseguirlo. A continuación, explicamos los más comunes.

Por arraigo familiar

El arraigo familiar es uno de los tres tipos de arraigos a través de los que podemos pedir el permiso de residencia en España. Los otros dos son el arraigo social y el laboral. Conviene establecer las diferencias que existen entre ellos para que conozcas los distintos requisitos para residencia española y trabajo por arraigo:

Este tipo de arraigo sólo exige demostrar que vives en España, independientemente del tiempo que lleves. A cambio tendrás que acreditar que eres el progenitor de un menor que pueda tener nacionalidad española o hijo de un padre o madre española. Con todo ello podrás acogerte a este procedimiento y conseguir un permiso de residencia sin trabajo.

Para solicitar el permiso de residencia por arraigo familiar no puedes ser ciudadano de la UE, ni de Suiza ni de ningún Estado que pertenezca al Espacio Económico Europeo ni tampoco ser familiar de un ciudadano perteneciente a estos países. Tampoco puedes tener antecedentes penales en España.

Para solicitar este tipo de arraigo es necesario rellenar y cumplimentar el modelo EX-10, una fotocopia completa del pasaporte, el certificado de antecedentes penales y documentos que acrediten el vínculo familiar.

El trámite se tiene que gestionar a través de la Oficina de Extranjería y el plazo de resolución puede tardar hasta 3 meses. Este permiso es válido durante un año.

Arraigo social

Está pensado para personas que lleven viviendo en España tres años como mínimo de forma continuada. Eso sí, durante ese tiempo no se permite haber estado fuera más de 120 días. Además, para acogerte a este procedimiento tendrás que presentar un informe de inserción social, un contrato de trabajo firmado y un certificado de antecedentes penales del país de origen.

Arraigo laboral

En este caso deberás haber vivido de forma continuada en España dos años en lugar de tres. Además, en este caso el tiempo permitido para estar fuera durante ese periodo no podrá superar los 90 días. En cuanto a la documentación a aportar, tendrás que adjuntar algún documento que acredite la existencia de relaciones laborales en España y un certificado de antecedentes penales del país de origen.

Por matrimonio

Otra opción para conseguir permiso residencia España es casarte con un ciudadano español o de otro Estado de la Unión Europea. En ese caso, podrías solicitar una tarjeta de familiar de comunitario con una vigencia de 5 años. Con ella podrías residir y trabajar en igualdad de condiciones en este país.

Por pareja de hecho

Al igual que con el matrimonio, si te haces pareja de hecho de un ciudadano español o de un Estado miembro de la UE, también podrás acceder a este tipo de tarjeta. Las condiciones y ventajas serían exactamente las mismas que en el caso anterior.

Otros permisos

La ley de extranjería contempla muy distintos procedimientos para conseguir el permiso residencia España. Si bien los anteriormente mencionados son los más comunes, hay otros que también conviene destacar. Son los siguientes:

Por protección internacional

Está enfocado a aquellas personas que necesitan asilo en España y están amparados por acuerdos internacionales.

Por razones humanitarias

Engloba a víctimas de ciertos delitos, discriminaciones o incluso de enfermedades que necesiten ser atendidas en España por no ser accesibles en su país.

Víctimas de violencia de género

Este caso se dirige a víctimas de violencia de género, tráfico de seres humanos u otros delitos de la misma naturaleza. En estos casos, podrás pedir una residencia temporal que te permitirá vivir y trabajar en España por un periodo limitado.

