Sabías Que...

Viaje

Requisitos para estudiar en España siendo extranjero

NOTICIA de de Jessica Pascual

Cada vez son más los estudiantes extranjeros que deciden estudiar en España, motivados por la amplia oferta educativa existente en nuestro país y sus respectivas salidas profesionales. Aunque, para ello, deben seguir una serie de trámites y requisitos con el objetivo de formalizar todo el proceso y ser admitidos en un centro español de estudios superiores. Si te encuentras en esta situación y buscas las posibilidades académicas de estudiar en España para extranjeros, esta información te interesa.

Requisitos

Si has decidido que España sea tu destino para estudiar, además de contar con la correspondiente admisión en una universidad concreta, debes tener en cuenta algunas cuestiones esenciales.

En primer lugar, lo más recomendable es que formules en el Consulado o Embajada de España de tu país todas las preguntas y dudas que tengas, informándote así de todo lo que tienes que hacer y los trámites necesarios para que luego no tengas ningún problema.

Por otro lado, debes saber qué tipo de documentación es necesaria a la hora de ingresar en el país elegido para estudiar, así como todo lo referente a tu equipaje, el alojamiento, que se prolongará durante varios meses, la cobertura médica y los servicios financieros disponibles.

Además, controlar otras cuestiones más simples, aunque no por ello menos importantes, como por ejemplo, las combinaciones de transporte existentes en la ciudad española en la que vas a residir o en qué lugar puedes hacer uso de ayuda y recursos legales, en caso de ser necesarios, entre otras.

Los requisitos para entrar en España con el objetivo de estudiar, varían en función de la nacionalidad del futuro estudiante y la duración de su estancia. Sin embargo, los fundamental es tener un pasaporte o acreditación de viaje en vigor, un visado válido y la documentación en la que se acrediten los motivos de tu viaje (en este caso, una carta de admisión en un centro de estudios) y las condiciones del traslado temporal. Tal vez te interese también contar con un permiso de residencia temporal.

No olvides que es muy importante que tu pasaporte permanezca en buen estado y vigente, puesto que será uno de los documentos que más te solicitarán para formalizar todos los trámites en España, especialmente, durante la obtención del visado.

Visado para estudiar en España: extranjeros

Existen diferentes tipos de visado según la actividad que pretendas llevar a cabo en España. En este sentido, los requisitos para su solicitud también son diferentes respecto a cada una de las categorías, por lo que es imprescindible que acudas a las oficinas habilitadas para este fin, asegurándote así de que reúnes todo lo necesario para entrar en España.

Para solicitar el visado, debes dirigirte a la oficina consular española de tu país de origen. Este trámite solo se puede realizar en tu país, nunca a tu llegada en España. Si esto no es así, tu acceso será denegado y deberás regresar a tu punto de partida inicial.

Además, como hemos mencionado anteriormente, para estudiar en España y obtener el visado, previamente, necesitas la admisión en el centro educativo escogido.

Debes tener en cuenta que algunos países no te pedirán el visado si pretendes cursar estudios con una duración inferior a los 3 meses. Sin embargo, sí será necesario para estancias educativas superiores a los 6 meses, así como la posesión de una tarjeta de residencia para estudiantes que podrás obtener en las oficinas de extranjería de la Policía Nacional, una vez te encuentres en España.

Cómo estudiar en España si eres de Latinoamérica

En los últimos años, España se ha convertido en un destino muy atractivo para los estudiantes latinoamericanos, sobre todo, a la hora de comenzar sus estudios de postgrado.

España cuenta con un total de 81 universidades y una variada oferta de estudios universitarios y doctorados de una alta calidad académica. Además, los precios de las matrículas en las universidades españolas suelen ser más económicos que los de otros países europeos de referencia.

Si decides estudiar un postgrado en España, es muy importante que tengas claros dos elementos del sistema educativo español. Son los siguientes:

– En España existen dos tipos de títulos: oficiales y propios.

– Estos dos tipos de títulos están formados por créditos ECTS (European Credit Transfer System). Cada crédito equivale a unas 30 horas de estudio a la semana, incluyendo asistencia presencial a clase y trabajo personal fuera del aula.

Requisitos para estudiar en España siendo peruano: títulos oficiales

Si quieres saber cómo estudiar en España siendo peruano debes saber que Perú y Ecuador son dos de los países de América Latina que más interés muestran en los títulos oficiales de las universidades españolas. Estos programas educativos son creados directamente por el Gobierno de España y reconocidos automáticamente en cualquier país perteneciente a la Unión Europea y en otros existentes fuera del famoso Espacio Europeo, con en Latinoamérica.

Los Másters Oficiales en España suelen requerir entre 60 y 120 créditos ECTS, repartidos, generalmente, en uno o dos cursos académicos. Generalmente, el curso se inicia a finales de septiembre o principios de octubre y concluye en el mes de junio. Este tipo de estudios capacitan para la práctica profesional y para la investigación.

Por otro lado, en España también existen los doctorados, que cuentan con una duración aproximada de tres años. Estos itinerarios educativos se dividen en dos partes principalmente: un primer ciclo en el que los estudiantes deben acudir a clase y un segundo, en el que se realizan tareas de investigación totalmente orientadas a la elaboración y redacción de su tesis doctoral.

Requisitos para estudiar en España siendo ecuatoriano: títulos propios

En lo que respecta a los títulos propios, son diferentes a los anteriores, puesto que son diseñados exclusivamente por la universidad que los imparte y por tanto, validados únicamente por esa institución en concreto, sin necesidad de que lo haga el Gobierno de España.

Estos títulos son creados según las necesidades de la sociedad y la demanda existente en el mercado laboral. Por ello, antes de decantarte por esta opción, debes valorar cuál es el mejor camino académico en relación con su salida profesional. Si eres amante de la investigación, sin ninguna duda, esta vía será la más adecuada para trabajar, sobre todo, en el sector privado, sin excluir las alternativas públicas.

Cómo estudiar en España siendo colombiano: precio de los postgrados

Si tu país de origen es Colombia, así como otros destinos de referencia en América Latina y Europa, también debes saber que en España existen diferentes universidades públicas y privadas. En este sentido, el importe total de la matrícula varía según dos factores principales: si el título es oficial o propio y el régimen de la universidad (público o privado).

En las universidades públicas, el valor de cada crédito está marcado por el Gobierno. En los últimos años, se encuentra en un rango de entre 22€ y 34€ aproximadamente. Por tanto, el coste de tu curso académico dependerá del número total de créditos que tenga, pudiendo situarse entre los 1200€ y los 4000€ anuales.

En cuanto a los títulos propios, su importe es muy relativo, ya que varía mucho en función de la universidad que lo imparte, que es la encargada de establecer estos parámetros. Sin embargo, sí que puedes calcular el gasto promedio de un estudiante en España según estas características, que actualmente se encuentra entre los 600 y los 1.100 euros mensuales, dependiendo de la ciudad escogida y el nivel de vida.

Requisitos para estudiar en España siendo extranjero was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Requisitos para estudiar en España siendo extranjero, te recomendamos que entres en la categoría de Viaje.