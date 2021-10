Requisitos para estudiar un máster

Trabajos

Hoy en día, una de las cosas que más se valora en un buen profesional es que se mantenga al tanto de las novedades en su sector. Para ello, resulta fundamental no dejar de formarse nunca, estudiar máster o cursos profesionales, entre otros. Así conseguiremos diferenciarnos de la competencia y mostrar una actitud activa ante el cambio. Por ello, si estás pensando en empezar estudios de postgrado con 30 años o incluso más, no lo dudes. Te contamos todo lo que necesitas saber para dar respuesta a la principal pregunta de muchos universitarios, ¿qué necesito para hacer un máster?.

Qué es un máster

Antes de nada, debes saber que un máster es un tipo de estudios superiores que se realizan tras haber obtenido el título de graduado o licenciado. Con él te especializarás en un área profesional en concreto y adquirirás unos conocimientos enfocados al mundo laboral real.

Sin embargo, antes de realizarlo conviene hacerse una pregunta fundamental: ¿es necesario cursarlo después del grado? La respuesta a esta cuestión es que depende, tanto de tu situación particular como de los objetivos profesionales que tengas. Además, en este sentido debes tener claro que existen dos tipos de máster diferentes y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Así pues, conviene informarse sobre ambos para saber cuál satisfará mejor tus necesidades formativas.

¿Y un máster universitario?

El máster universitario u oficial y su principal característica es que están regulados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Esta entidad depende del Ministerio de Educación y ofrece al alumno obtener un título homologado en los 47 países miembros del Espacio Europeo de Educación Superior.

Siempre y cuando el profesorado sea personal universitario, el centro en el que se imparte puede ser público o privado. Además, conviene destacar que este tipo de máster es el único que te permite acceder a la realización de un doctorado posterior.

Estos cursos suponen una especialización superior en el área concreta de tu formación. Por ejemplo, si has decidido estudiar derecho, un máster en abogacía complementa tu formación.

¿Qué es un título propio?

La otra variante de máster es el llamado título propio. A diferencia del anterior, estos no se someten a los criterios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, con lo que se pueden empezar a cursar más rápidamente. Además, el profesorado no tiene por qué ser universitario, sino que pueden ser profesionales del sector los que impartan las clases.

A diferencia del anterior, un título propio no te da acceso a un doctorado, pero a cambio te ofrece una posibilidad de networking mucho mayor. Esto se debe al tipo de público que acostumbra a ir a este tipo de postgrado, así como el profesorado seleccionado, que suele ser de renombre.

Razones para cursarlo

Los motivos para cursar máster son innumerables y muy diversos, dependiendo de la situación en la que te encuentres. Así, por ejemplo, si quieres hacer un doctorado, sabrás que tendrás que recurrir a uno universitario. Mientras tanto, si lo que buscas es tener una formación de prestigio para trabajar en la empresa privada, tu opción ideal es el título propio. En todo caso, sea cual sea tu opción, estudiar un máster ofrece toda una serie de ventajas comunes en todos los casos.

Ventajas

Entre las ventajas que ofrece la opción de formarse con estos estudios de postgrado podemos destacar las siguientes:

– Diferenciarte de la competencia. El hecho de estar especializado en un área concreta de tu profesión hará, sin duda, que marques la diferencia frente al resto de profesionales. Además, en los últimos años la tendencia a realizar estos estudios ha crecido notablemente, con lo que si tú no lo haces, puedes convertirte en uno de los pocos que no lo tienen y ser descartado por ello.

– Reciclaje continuo. Una de las principales ventajas del máster es que está enfocado al mercado laboral real. Así, al realizarlo estarás en contacto con las últimas tendencias en tu profesión y no quedarás desfasado.

– Networking. Otra de las maravillosas ventajas que te ofrece estudiar un máster es ampliar tu red de contactos. Allí todo el mundo está interesado en establecer nuevas relaciones profesionales, por lo que te resultará muy sencillo fomentar las tuyas.

– Posibilidad de intercambios. Algunos programas te ofrecen la posibilidad de realizar un intercambio con otros países con los que el centro tenga convenio. Esto, sin duda, dará un plus de prestigio a tu currículum.

En conclusión, cursar un máster ofrecerá una imagen de ti ambiciosa, siempre alerta y con ganas de aprender. Algo que será muy bien valorado por cualquier equipo de selección.

Requisitos para estudiarlo

Los requisitos pueden variar dependiendo del centro en el que quieras cursarlos. El único que acostumbra a ser común es el de haber realizado unos estudios de grado o licenciatura previos. En todo caso, es importante puntualizar que esto empieza a cambiar con algunos centros que preparan másteres para personas sin titulación previa.

Por otra parte, es importante puntualizar que muchos centros universitarios exigen a sus alumnos superar alguna prueba de acceso o acreditar un nivel de inglés concreto. De hecho, éste es uno de los aspectos que más prestigio dan al programa, dado que si lo superas se da por entendido que tu nivel profesional es muy alto.

Así pues, conviene extraer como conclusión que la opción de matricularse un máster siempre dará un plus de prestigio y nivel a tu currículum vitae. La clave está en escoger aquel que mejor se adapte a tus necesidades laborales para que puedas sacarle el máximo partido.

Esta formación universitaria de postgrado tiene cursos en prácticamente todas las especialidades. Podemos encontrar cursos de máster en auxiliar de veterinaria por ejemplo.

