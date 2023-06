Trabajos

Cómo saber las notas de corte 2023 de todas las carreras en las universidades de España

¿Cuándo se saben las notas de corte para entrar a la universidad? Este indicador, que varía cada año, es el que marca la nota mínima que hay que tener para acceder a una determinada carrera o doble grado. Pero se trata de un dato que se conoce de forma definitiva a posteriori, solo después de la matriculación de todos los alumnos. Hasta entonces, es posible conocer la nota de corte fijada para el curso anterior, 2022-2023, que sirve de guía para saber si has sacado suficiente nota o no en la EBAU para empezar el grado en la universidad que quieres.

Cuándo pueden saberse las notas de corte

Las notas de corte se definen de manera anual en función de las puntuaciones obtenidas por los alumnos que se presentan a la EBAU y la disponibilidad de las plazas. Por tanto, en función del nivel de notas que saquen los alumnos que quieren acceder a la carrera y las plazas, la nota de corte puede subir o bajar de un curso para otro.

En la práctica, todavía no pueden conocerse las notas de corte para entrar a la universidad en el curso 2023-2024. Lo que sí puede saberse es la nota de corte correspondiente al curso anterior, 2022-2023. A no ser que se produzca alguna situación excepcional, las notas suelen variar pocas décimas de un año para otro, por lo que este es un indicador a tener en cuenta para saber si un alumno tiene bastantes posibilidades de entrar a la carrera que le gustaría o no.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que las notas de corte varían en función de cada grado y cada universidad. De tal manera que, para entrar en Medicina en la Universidad Complutense, la nota es distinta que para entrar a la misma carrera en la Universidad de Sevilla. Por ejemplo, si quieres estudiar el Grado en Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, debes saber que en 2022 esta fue la carrera con la nota de corte más alta con nada menos que un 13,48 sobre 14. Seguida por la misma carrera en la Facultad de Sevilla con un 13,44. En el caso de los dobles grados, la nota de corte más alta en el curso 2022 – 2023 la ostenta el Grado en Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid.

