El último paso obligatorio que debes hacer para recibir la Beca MEC: cuándo hay que confirmar

NOTICIA de de Cristian Pinto

Si ya pediste la Beca MEC 2024-2025 para estudiar Bachillerato, una carrera en la Universidad o un Grado de FP, debes saber que aún tienes que realizar un paso más. Estas becas de postgrado las otorga el Ministerio de Educación y, aunque el plazo para pedirlas ya se haya terminado, tendrás que revisar que la solicitud que presentaste tiene todos los datos correctos.

Para ello, te llegará una notificación en el mes de septiembre. En esta información te detallamos los pasos que debes realizar para hacer este último paso obligatorio y no perder la Beca MEC.

Cuándo hay que modificar los datos

Al igual que todos los años, en el mes de septiembre se abrirá un nuevo plazo especial para que puedas modificar aquellos datos incorrectos en la solicitud de la beca. Este plazo se notificará por correo electrónico y, a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, deberás revisar las notificaciones pendientes.

Además de comprobar el estado de la solicitud, aparecerá un mensaje en el que deberás pinchar. Al abrirlo, verás un plazo disponible de unos 7 días para revisar que todos los datos que pusiste en la solicitud de la beca están bien.

Qué datos se pueden modificar

A esas alturas, el Ministerio de Educación ya habrá comprobado si los datos económicos son ciertos y si cumples con los requisitos mínimos para obtener la Beca MEC. Los únicos datos que podrás modificar son aquellos que no podías saber con exactitud en el momento que presentaste la beca, como la residencia durante la que estarás en el curso o los estudios que vayas a cursar.

¿Es obligatorio este paso?

Sí, todos los solicitantes deberán revisar que los datos aportados en la solicitud presentada son correctos. El plazo establecido es para corregir los datos incorrectos.

Si ya has comprobado que los datos son correctos, no tendrás que modificar nada. Simplemente pulsa en el botón ‘Confirmar datos’ dentro de la notificación. Ojo, al realizar esto, no podrás volver a cambiar ningún dato hasta que resuelva la solicitud. En el caso de que algún dato sea erróneo, la unidad de becas del ministerio lo detectará y te denegará la beca. Más tarde podrás presentar una reclamación.

Ojo, si no confirmas los datos, aunque estén correctos, te pueden denegar la Beca igualmente.

Actualización del estado de la solicitud

Durante los meses de verano, el Ministerio de Educación se encarga de revisar que todos los solicitantes de la Beca MEC cumplen con los requisitos económicos. Si entras ahora a revisar el estado de la solicitud, podrás comprobar que se encuentra ‘Presentada’. Esto significa que la unidad de becas está verificando la solicitud.

Más adelante, una vez comience el curso, te informarán de la cuantía fija y variable que te darán en la Beca. Para recibir el dinero en la cuenta será necesario esperar hasta finales de año.