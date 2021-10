Vivienda

Ayudas

Guía para pedir las becas MEC 2021-2022

NOTICIA de de Jessica Pascual

Cada año, el Ministerio de Educación convoca distintos tipos de becas de estudios para ayudar a los españoles en su financiación. Una iniciativa que, sin duda, abre las puertas profesionales a muchas personas que no pueden hacer frente a estos gastos. Si estás interesado en solicitar alguna de las becas MEC, toma nota de la siguiente información. No confundir con la beca 6000 o las becas Erasmus.

ACTUALIZACIÓN: Ya está abierto el plazo de solicitud para pedir las becas MEC para el curso 2021-2022. Te explicamos con detalle cómo solicitar las becas en esta guía así como las cuantías que te corresponden según tu situación personal.

Oferta de becas MEC

En la oferta de becas MEC convocadas para el curso 2021-2022 existen distintos tipos en base al nivel de estudios y su naturaleza. Si bien éstas acostumbran a repetirse a lo largo de los años, conviene puntualizar que becas MEC 2021-22 abarcan una naturaleza amplísima, cubriendo desde los estudios infantiles hasta las enseñanzas artísticas, por ejemplo.

Además, si no puedes acceder a la Universidad pero quieres seguir formándote, el Gobierno te ayudará a hacerlo con las becas destinadas a estudios no universitarios. Como veremos a continuación esto te dará la posibilidad de especializarte en lo que más deseas sin que eso suponga un esfuerzo económico que no puedes permitirte.

En Bachillerato

La primera gran categoría de las becas MEC es la destinada a la enseñanza de Bachillerato. Actualmente, estos estudios postobligatorios pueden llegar a ser costosos, en función del material requerido por el centro o incluso los gastos de transporte. Por ello, con esta ayuda se pretende motivar este tipo de formación minimizando los inconvenientes que pueda suponer para los alumnos.

Dentro de la categoría de las becas MEC de bachillerato también se incluye apersonas que quieran estudiar formación profesional u otros estudios no universitarios.

Plazos de solicitud

Los plazos para solicitar beca MEC pueden variar ligeramente de un año a otro. En todo caso, suele empezar en agosto y terminar a principios de octubre. Para el curso 2021-2022 el plazo para solicitar estas becas destinadas a bachillerato, formación profesional o estudios no universitarios comienza el 3 de agosto y finaliza el 30 de septiembre de 2021.

Cuantía

La cantidad fija para las becas MEC en esta rama es la suma de los siguientes componentes:

Por renta familiar un importe de hasta 1.700 euros

Por cambio de residencia durante curso escolar un importe de hasta 1.600 euros.

Por excelencia académica entre 50 y 125 euros.

Además se incluye la beca básica que son 300 euros. Para cursos de formación profesional de grado básico, la cuantía asciende a 350 euros. Sobre este importe cabe destacar que si recibes la beca ligada a la renta no tienes derecho a cobrarlo.

Es importante tener en cuenta que esta cifra puede variar ligeramente en función del año, aunque siempre suele encontrarse en la misma horquilla.

Por otra parte, la cuantía variable se reparte en caso de haber sobrado inversión del presupuesto inicial. Esta cantidad será la mínima, 60 euros, al solicitar una beca para estudiar idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas, una formación profesional de grado básico o el acceso a la universidad para mayores de 25 años.

En cualquier caso, tal y como hemos detallado, la cifra final de la beca que te corresponda variará en función de cada caso concreto.

Requisitos generales

Los requisitos para pedir las becas MEC en Bachillerato son los siguientes:

Ser español, o en su defecto tener la nacionalidad de un Estado miembro de la UE. No tener un título del mismo o mayor nivel de los estudios para los que se pide la ayuda en el momento de su solicitud. Cumplir el resto de requisitos especificados en la convocatoria, de carácter académico y económico. Matricularse en al menos la mitad de las asignaturas. No estar repitiendo curso.

Requisitos específicos

Los requisitos académicos para poder solicitar una beca de esta rama son los siguientes:

Para solicitarla en el primer curso:

En Bachillerato tienes que tener una nota media de al menos 5 puntos en 4º de la ESO. Matricularte de un curso completo y no repetir el curso actual.

En Ciclo formativo de grado medio hay que matricularse del curso completo y no repetir curso actual.

En Ciclo formativo de grado superior tienes que tener una nota media de al menos 5 puntos en 2º de Bachillerato. Matricularse del curso completo y no repetir el curso actual.

En Enseñanza profesionales de música y danza tienes que matricularte del curso completo y

no repetir el curso actual.

no repetir el curso actual. En Enseñanzas en escuelas oficiales de idiomas hay que matricularse del curso completo y no repetir curso actual.

En Enseñanzas artísticas superiores y otros estudios superiores no universitarios tienes que matricularte de 60 créditos y tener cinco puntos en la prueba de acceso. Estos requisitos hay que cumplirlos en este curso y en el anterior que estudiaras.

Para solicitarla en el segundo curso y posteriores:

En Bachillerato no repetir curso, matricularte del curso completo y haber aprobado todas las asignaturas del curso anterior salvo una. Si has repetido tienes que aprobarlas todas.

En Ciclo formativo grado medio no repetir curso, matricularse del curso completo y haber aprobado el 85% al menos de las horas totales del curso. Si has repetido tienes que aprobar todo.

En Ciclo formativo grado superior no repetir el curso actual, matricularse del curso completo y haber aprobado el 85% al menos de las horas totales del curso. Si has repetido tienes que aprobar todo.

En enseñanzas profesionales de música y danza no repetir el curso actual, matricularse de curso completo y haber aprobado las asignaturas del curso excepto una. Si has repetido el año anterior debes aprobar todas.

En Enseñanzas en escuelas oficiales de idiomas no repetir el curso actual y matricularte en el curso completo.

Enseñanzas artísticas superiores no universitarios matricularte de 60 créditos y aprobar el mínimo de créditos que estableced la convocatoria que es el 90%.

Concesión

Los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de decidir si se otorga o no una beca MEC se centran fundamentalmente en los ingresos familiares. Eso sí, has de tener en cuenta que en esta cifra se incluyen los valores inmobiliarios pero también se aplicarán deducciones, si proceden. Por ejemplo, si el estudiante tiene hermanos menores de 25 años que no generen ingresos o incluso con algún tipo de discapacidad.

Los requisitos económicos varían en función de los límites de renta y de los valores catastrales de las propiedades inmobiliarias distintas de la vivienda habitual que superen los límites establecidos.

Por otra parte, y tal y como se adelantó previamente, se valorarán otros aspectos como el expediente académico del alumno, si ha tenido que trasladarse, necesidades de apoyo educativo específicas etc.

Los umbrales de renta dependen de las personas de la unidad familiar. Hay 3 umbrales.

El umbral 1 con 1 persona es de 8.422 euros al año. El umbral 1 con 8 personas es de 34.529 euros al año. El umbral 2 con una persona es de 13.236 euros al año. El umbral 2 con 8 personas es de 50.333 euros al año. El umbral 3 con una persona es de 14.112 euros año y con 8 personas es de 53.665 euros al año.

En algunos supuestos la concesión de la beca puede tener limitaciones, lo que provoca que no se otorgue al estudiante la totalidad de la cuantía. Es el caso de estudiantes con matrículas parciales, estudios no presenciales, estudios de idiomas, estudios específicos para adultos y ciclos formativos de grado básico.

Miembros computables en la unidad familiar Umbral 1 (euros/año) Umbral 2 (euros/año) Umbral 3 (euros/año) 1 persona 8.422,00 13.236,00 14.112,00 2 personas 12.632,00 22.594,00 24.089,00 3 personas 16.843,00 30.668,00 32.697,00 4 personas 21.054,00 36.421,00 38.831,00 5 personas 24.423,00 40.708,00 43.402,00 6 personas 27.791,00 43.945,00 46.853,00 7 personas 31.160,00 47.146,00 50.267,00 8 personas 34.529,00 50.333,00 53.665,00

Resumen de cuantías

1. Si tu renta familiar se encuentra en el Umbral 1 o es inferior, la cuantía que te corresponde es:

1.700 euros en función de la renta

1.600 euros si necesitas cambiar de residencia durante el curso

Entre 50 y 125 si has obtenido notas excelentes, un 8 o más

Importe relativo a la cuantía variable en función de tus circunstancias personales

Es decir, que como mínimo, un estudiante cuya familia se encuentre en este umbral recibirá 1.700 de beca para estudiar en Bachillerato.

2. Las familias que se encuentren en el Umbral 2 recibirán:

300 euros de beca básica. O 350 para estudiar Formación profesional de Grado Básico.

1.600 si necesitas cambiar de residencia durante el curso

Entre 50 y 125 si has obtenido notas superiores a un 8

Importe de la cuantía variable

Es decir, que la cantidad mínima que recibe el estudiante en este caso es de 300 euros de beca.

3. Las familias que se encuentren en el Umbral 3 de renta, recibirán:

300 euros de beca básica. O 350 par FP

Entre 50 y 125 por notas excelentes

Es decir, que los estudiantes recibirán, como mínimo, 300 euros de beca.

Trámites

Los trámites para solicitar las becas MEC serán siempre telemáticos y se realizarán a través de la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en concreto, a través de esta página puedes iniciar la solicitud de la beca. Por este motivo, será necesario que estés dado de alta en su sede electrónica. Si ya lo estás del año anterior, solo tendrás que acceder con los mismos datos de registro. Por otra parte, si ésta es tu primera vez y tampoco estás dado de alta en el Sistema Clave, deberás registrarte en su web oficial. Lo único que has de tener en cuenta para ello es que los datos facilitados han de ser los del alumno que solicita la ayuda.

A partir de ahí, solo tendrás que seguir los pasos indicados en la web del Ministerio, cumplimentando la información que te soliciten. De todos modos, este organismo pone a tu disposición toda una serie de vídeos de ayuda que te aclararán cualquier duda.

Para finalizar, ten en cuenta que todas las comunicaciones que te enviará el Ministerio serán por correo electrónico, así que presta atención a él por si hubiera cualquier incidencia durante el proceso de solicitud.

Resolución

Los plazos para la publicación del listado final de beneficiarios suelen estar entre los meses de marzo y abril. En el caso de las becas MEC 2021-2022 así está establecido, pero es posible que estos tiempos varíen en los próximos años. Por ello, resulta interesante analizar los datos facilitados en la convocatoria a la que vayas a presentarte.

En Universidad

Si ya has finalizado los estudios de Bachillerato y quieres empezar a cursar una carrera universitaria, probablemente te enfrentes a un gasto económico importante. Para intentar minimizarlo, el Ministerio de Educación pone a tu disposición la concesión de esta beca para estudios superiores. En ella se engloban todos los grados y másters oficiales, así como los cursos de acceso a la Universidad para mayores de 25 impartidos por Universidades públicas.

Plazos de solicitud

Los plazos para solicitar las becas MEC para universitarios son muy similares a las de los estudios de Bachillerato. De hecho, suelen empezar en el mismo mes, en agosto, y finalizar un poco más entrado el mes de octubre. Para el curso 2021-2022 el plazo para solicitar estas becas comienza el 3 de agosto y finaliza el 14 de octubre de 2021.

Cuantía

La cantidad fija para las becas MEC en esta rama es la suma de los siguientes componentes:

La beca de la matrícula, es decir, el importe de todos los créditos de los que te matricules por primera vez. Hay que tener en cuenta que el precio por crédito es el fijado para los servicios académicos en función de las distintas titulaciones y universidades

Por renta familiar un importe de hasta 1.700 euros

Por cambio de residencia durante curso escolar un importe de hasta 1.600 euros.

Por excelencia académica entre 50 y 125 euros.

La beca no cubre ni segundas ni posteriores matrículas.

La cuantía variable se reparte en caso de haber sobrado inversión del presupuesto inicial. Esta cantidad será la mínima, 60 euros, en los siguientes casos:

Si te matriculas en un número de créditos comprendidos entre 30 y 59

Si sólo cursas un Trabajo de Fin de Grado o Trabajo de Fin de Máster que no sean una asignatura más del Plan de Estudios

Si estudias el acceso a la universidad para mayores de 25 años

En cualquier caso, el porcentaje que te corresponderá irá en función del umbral de renta de tu unidad familiar, así como de tu expediente académico. Así pues, en función de estos elementos podrás acceder a uno u otro importe total.

Requisitos

Los requisitos principales son:

Ser español o miembro de algún Estado de la UE. No tener un título del mismo o mayor nivel al de los estudios cursados en el momento de solicitud de la beca. Estar matriculado en 60 créditos. También puedes recibir una beca si te matriculas en 30 créditos, pero tendrás limitaciones. Cumplir el resto de requisitos especificados en la convocatoria, de carácter académico y económico. No superar el número máximo de años en condición de becario.

Requisitos académicos

En primer curso matricularte de 60 créditos y tener una nota mínima de 5 puntos en la prueba de acceso a la universidad.

Para los estudiantes que hayan accedido a la Universidad por EBAU, no se tendrá en cuenta la fase específica. En estos casos se contemplará la siguiente fórmula: 0,6 de la nota media de Bachillerato más el 0,4 de la prueba EBAU.

Para el segundo curso y posteriores de grado:

1. Ingenierías y arquitecturas:

Los estudiantes tienen que matricularse en un mínimo de 60 créditos. Aunque también pueden recibir beca los que se matriculen en 30 créditos, pero con limitaciones.

Tienen que matricularse en el mismo número de créditos que el curso anterior

Aprobar, como mínimo, el 65% delos créditos de los que se matriculó el curso anterior

2. Ciencias

Matricularse de 60 créditos. O de 30 como mínimo, aunque en este último caso recibirán la beca con limitaciones.

Matricularse en el mismo número de créditos que el curso anterior

Aprobar, como mínimo, el 65% de los créditos de los que se matriculó el curso anterior

3. Ciencias de la salud

Matricularse en 60 créditos. En el caso de matricularse sólo en 30 créditos también podrás recibir la beca, aunque con limitaciones.

Matricularse en el mismo número de créditos que el curso anterior

Aprobar, como mínimo, el 80% de los créditos de los que se matriculó el curso anterior

4. Ciencias sociales y jurídicas y artes y humanidades

Matricularte en 60 créditos. O en 30, pero recibirás la beca con limitaciones.

Aprobar, como mínimo, el 90% de los créditos de los que te matriculaste el curso anterior

5. Másteres

Matricularse de 60 créditos. También podrás tener derecho a beca si te matriculas de, al menos, 30 créditos.

Tener una nota media de 7 puntos en los estudios que te dan acceso al máster o de 5 si es habilitante. Si la carrera fue ingeniería o arquitectura debes multiplicar la nota media de la carrera por 1,17

Para el segundo curso del máster debes matricularte entre 30 y 60 créditos. Aprobar el 100% de los créditos de los que te matriculaste el curso anterior y tener una nota media de 7 puntos en el primer curso o de 5 si es un máster habilitante.

Concesión

Al igual que en el caso de las becas MEC en Bachillerato, los aspectos fundamentales a analizar para otorgar una beca son los económicos. Así pues, no podrás superar el umbral de renta máxima familiar establecida en tu convocatoria.

Además, también igual que en el caso anterior, se valorarán otros aspectos como la excelencia académica, por ejemplo. Los umbrales de renta son los mismos que para la concesión de la beca de Bachillerato.

En algunos casos concretos la concesión de la beca puede tener limitaciones. Es el caso de estudiantes con matrículas parciales, estudios no presenciales, complementos de formación, Trabajos de Fin de Grado o Trabajos de Fin de Máster y cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Trámites

El modo de solicitud es exactamente el mismo que para las ayudas de Bachillerato. Así pues, tendrás que acceder a la página de la sede electrónica del Ministerio de Educación y cumplimentar todos los datos que allí te soliciten. Puedes iniciar desde aquí la solicitud de tu beca. Como único detalle, cabe puntualizar que en algunos casos puede llegar a ser necesaria la presentación de alguna documentación extra. De ser así se pondrán en contacto contigo mediante correo electrónico para que acredites la información correspondiente en la unidad de becas de tu Universidad.

Resolución

A nivel estricto, en la convocatoria de las becas MEC se establece que el Ministerio dispone de un plazo de seis meses desde que reciban toda la información para publicar la lista de beneficiarios. En todo caso, ésta suele llegar en torno al mes de marzo.

Alumnos con necesidades

Para el año 2021-2022 el Ministerio ha publicado una serie de ayudas a alumnos con necesidades específicas, cuyo plazo de solicitud comienza el 3 de agosto y finaliza el 30 de septiembre. En estas ayudas se incluyen personas con discapacidad, trastornos graves de conducta, trastorno del espectro autista o altas capacidades. Puedes iniciar la solicitud de estas becas a través de este enlace.

Cuantía

Las ayudas para alumnos con necesidad específicas son las siguientes:

Enseñanza hasta 862 euros si estudias en centros privados no concertados. Es una ayuda compatible con las demás. Transporte interurbano hasta 617 euros. Esta ayuda se otorga a estudiantes que tengan que ir al centro de estudios ubicado en una localidad distinta a la de su residencia. Comedor escolar hasta 574 euros. Residencia escolar hasta 1.795 euros si acreditas que haces uso de este servicio. Esta ayuda es incompatible con la del comedor y el transporte interurbano, pero sí se puede compatibilizar con la de transporte de fin de semana. Transporte fin de semana hasta 442 euros para alumnos que estén internados en centros especiales. Transporte urbano hasta 308 euros si acreditas que lo necesitas por el tipo de discapacidad y la distancia entre el centro escolar y tu vivienda. Es incompatible con la ayuda del transporte interurbano y del transporte de fin de semana. Libros y material didáctico entre 105 y 204 euros. Reeducación pedagógica hasta 913 euros. Es una ayuda que se otorga si justificas que la necesitas y que tu centro no puede ofrecértela. Reeducación de lenguaje hasta 913 euros si justificas que la necesitas y tu centro no puede ofrecértela.

Por otra parte, tienen derecho a recibir un subsidio, las familias numerosas aunque no cumplan los requisitos económicos. En estos casos no pueden recibir ninguna de las ayudas anteriores mencionadas, pero sí los siguientes subsidios:

Ayudas para el comedor escolar si acreditas que utilizas el servicio. Hasta 574 euros.

Hasta 617 euros para transporte interurbano si el centro en el que estudias está en una localidad distinta a la de tu residencia.

Hasta 308 euros por transporte urbano si justificas que lo necesitas por el tipo de discapacidad y la distancia entre tu vivienda y el centro. Este subsidio es incompatible con el de transporte interurbano.

Por otra parte, hay una ayuda específica para el alumnado con altas capacidades, para apoyarles en la educación. La cuantía es de hasta 913 euros, pero sólo se ofrecerá si el alumno no puede asistir a un programa similar que se imparta gratis en las administraciones educativas.

Otras

Si bien las becas MEC más famosas son las destinadas a alumnos de Bachillerato y Universidad, existen otros tipos de ayudas dadas por este Ministerio. Entre ellas podremos destacar las siguientes:

– Infantiles.

– Enseñanzas deportivas.

– Estudios religiosos y militares.

– Primaria y Secundaria.

– Formación Profesional.

– Enseñanzas artísticas.

– Idiomas.

Si estás interesado en alguna de estas en concreto puedes ir a la página web oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para obtener más información sobre ellas.

Dudas

Sabemos que el proceso de solicitud de las becas MEC puede llegar a ser confuso, ya que existen infinidad de particularidades en cada caso. Por ello, a continuación recogemos algunas de las dudas MEC más frecuentes que suelen surgir:

¿Puedo pedir varias becas?

No, solo se concederá una beca por solicitante. Así pues, si vas a realizar varios estudios, lo mejor será que analices cuál te interesa pedir.

¿Y si me he equivocado?

En este caso habrá que distinguir entre si ya has formalizado tu solicitud o no. Si no lo has hecho podrás modificarla desde tu menú de la sede electrónica del Ministerio. Por el contrario, si ya la has enviado, tendrás que volver a generar otra. Al hacerlo, se tendrá en cuenta la última que hayas presentado.

Notificación

Cuando esté publicado el listado definitivo recibirás un correo electrónico informándote de su publicación.

Mi solicitud de beca lleva mucho tiempo en el mismo estado, ¿es normal?

Normalmente sí es normal, ya que las unidades de becas trabajan por lotes. Además, el sistema de seguimiento del Ministerio suele fallar. En todo caso, si tienes dudas consulta en el apartado de “Mis notificaciones” por si tienes alguna incidencia abierta. Si no la tienes y tu estado no varía, te recomendamos ponerte en contacto con tu unidad de becas.

Por supuesto, si después de esto sigues con incógnitas, te recomendamos dos cosas. La primera de ellas, que acudas a la web oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Allí tendrás a tu disposición las convocatorias publicadas en las que vendrá toda la información sobre ellas. Si aun así tienes preguntas sobre tu situación particular, lo mejor será que acudas a tu unidad de becas. Los especialistas que trabajan allí podrán darte más información sobre tu caso en concreto.

Guía para pedir las becas MEC 2021-2022 was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Guía para pedir las becas MEC 2021-2022, te recomendamos que entres en la categoría de Ayudas.