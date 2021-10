Sabías Que...

Gratis

Qué hace falta para pedir las becas Erasmus, requisitos y cuantías

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Qué necesito para pedir las becas Erasmus? Hoy en día casi todos los estudiantes sueñan con viajar por el mundo para aprender y conocer gente nueva. Esta oportunidad surge con las famosas becas Erasmus, que permiten realizar intercambios universitarios entre los países europeos. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre las becas Erasmus para que te lances a solicitarlas.

¿Qué son las becas Erasmus?

Las becas Erasmus forman parte de un programa de movilidad estudiantil entre las universidades europeas. Así, si lo deseas puedes solicitar esta ayuda para realizar parte de tus estudios superiores en cualquiera de los países de la Unión Europea. Además, también forman parte del programa Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Turquía y Macedonia.

En cuanto a la beca en sí, conviene decir que está enmarcada en el Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios y su duración va de los tres meses al curso escolar completo. Además, dependiendo de la universidad en la que estudies y los convenios que ésta tenga establecidos, podrás acceder a unas universidades europeas u otras.

Requisitos

Es importante tener claros los requisitos becas Erasmus que tienes que cumplir para pedir estas becas. Estos son los siguientes:

Ser ciudadano español (o tener residencia legal), de algún país miembro de la UE o que participe en el programa Erasmus.

Estar cursando un título oficial y estar matriculado en una universidad el año que quieras hacer el Erasmus.

Tener superados un número mínimo de créditos. Estos variarán de una universidad a otra, pero normalmente corresponden al primer curso.

No haber disfrutado de las becas Erasmus más de 12 meses dentro del mismo ciclo formativo.

Nivel mínimo de idiomas. Tendrás que acreditar que conoces la lengua oficial del país de origen.

Tener una nota media de aprobado en tu expediente académico.

Por supuesto, conviene señalar que, si bien estos son los requisitos genéricos de las becas Erasmus, estos pueden variar en función de la universidad o incluso de cada convocatoria en particular. Por ello, te aconsejamos repasar todos estos puntos con la Oficina de Relaciones Internacionales de tu Universidad para confirmar que cumples con todos los puntos.

Cuantía

A la hora de otorgar una cuantía u otra al alumno, se realiza un estudio de su situación particular. Así, se analiza su perfil socio-económico, su expediente académico, su nivel de idiomas etcétera. En base a todo ello, se acuerda la cantidad a aportar. En este sentido, existen tres grupos diferenciados de ayudas:

El primero concede en torno a 400€ al mes.

El segundo, 350€ al mes.

El tercero, 300€ al mes.

Además, se puede contemplar la entrega de cuotas extra de 100€ cuando se trate de becarios o de estudiantes en prácticas profesionales. Por su parte, si tienes una discapacidad de más del 33 por ciento, estos extras podrán ser de 200€.

Por último, es interesante puntualizar que en España estas aportaciones también se pueden ver complementadas con las de otras instituciones, como el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Así, dependiendo de tu área geográfica, puedes llegar a cobrar hasta 700€.

Plazos

Los plazos para solicitar las becas Erasmus pueden variar dependiendo de la universidad desde la que se vaya a gestionar. Por ello, lo más recomendable es consultar con la tuya para conocer el dato exacto. En todo caso, para que te hagas una idea, normalmente el plazo se abre entre octubre y noviembre del año anterior al que se quiere ir de Erasmus. En cuanto al cierre del plazo, éste suele llegar a finales de ese mismo año.

Prácticas

Si ya has finalizado tus estudios teóricos y solo te falta hacer las prácticas profesionales, debes saber que también puedes hacerlas con las becas Erasmus. Así podrás disfrutar de esta experiencia en el extranjero y conocer tu sector profesional en otro país. En este caso, las cuantías de las ayudas suelen ir de los 250€ a los 500€, dependiendo del destino escogido.

Cómo solicitarlas

Si quieres pedir las becas Erasmus y no sabes por dónde empezar, te resumimos el procedimiento en 7 sencillos pasos:

Presenta la solicitud en tu Universidad. Normalmente esto se gestiona desde el Oficina de Relaciones Internacionales y será allí donde te pidan toda la documentación necesaria.

Acredita tu nivel de idiomas. Si tienes un documento que certifique tu nivel, solo tendrás que adjuntarlo. Si, por el contrario, no lo tienes, tendrás que presentarte a las pruebas de nivel que convoque tu universidad.

Otras pruebas. Algunos centros piden otras pruebas, como entrevistas personales, por ejemplo. Si es tu caso, preséntate a ellas.

Lista provisional. Debes estar pendiente de cuando se publique esta lista por si hay algún error en tu solicitud. De ser así, todavía estarás a tiempo de solventarlo.

Lista definitiva. Aquí podrás consultar cuál es el destino que finalmente te han concedido.

Acepta tu plaza. Tendrás que hacerlo por escrito. En tu universidad te darán el impreso para cubrirlo.

Envía tu solicitud a la universidad de destino. Cuando te envíen la aceptación, rellena tu “Learning Agreement” con las asignaturas que quieres cursar.

Otras dudas

Si todavía tienes alguna duda sobre las becas Erasmus, te dejamos algunas de las preguntas más frecuentes sobre ellas:

¿Es difícil acceder a las becas Erasmus? Lo cierto es que no. Normalmente se suelen conceder a casi todo aquel que lo pida y cumpla con los requisitos.

Becas Erasmus MEC: ¿son compatibles? Así es. Tal y como se adelantó anteriormente, en España los estudiantes pueden complementar su beca Erasmus con otras ayudas de su Comunidad Autónoma o del Gobierno.

¿Me puedo ir a una universidad de fuera de Europa? Las becas Erasmus solo contemplan el traslado a universidades europeas o de países con convenio (algunos latinoamericanos, por ejemplo). Sin embargo, con la beca Munde puedes probar suerte en otros países del extranjero.

Por supuesto, si hay más preguntas en tu cabeza, nuestro consejo es ponerte en contacto con la Oficina de Relaciones Internacionales de tu Universidad para obtener más información sobre tu caso particular.

Otras becas disponibles son la Beca 6000 o las becas del MEC, las del Ministerio de Educación y Ciencia.

Qué hace falta para pedir las becas Erasmus, requisitos y cuantías was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Qué hace falta para pedir las becas Erasmus, requisitos y cuantías, te recomendamos que entres en la categoría de Gratis.