¿Quieres ser voluntario y participar en la cabalgata de Reyes de Madrid?

NOTICIA de de Javi Navarro

El Ayuntamiento de Madrid abrirá mañana, a partir de las 12:00 horas, las inscripciones para convertirse en voluntario de la Cabalgata de Reyes 2026. Este evento, una de las tradiciones más queridas de la ciudad, se celebrará el próximo 5 de enero y ofrecerá a los participantes la oportunidad de acompañar a Sus Majestades los Reyes Magos en su recorrido por las calles madrileñas.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del formulario que se puede encontrar en navidadmadrid.com —la página oficial del evento—. Es importante tener en cuenta que las plazas son limitadas y se asignarán siguiendo un estricto orden de llegada hasta completar el cupo previsto.

Compromiso y requisitos para participar

Para formar parte de esta experiencia única, los interesados deben cumplir ciertos requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Comprometerse a asistir a los ensayos y pruebas de vestuario obligatorias que se realizarán antes del desfile.

Completar la inscripción únicamente mediante el formulario habilitado en la web oficial.

Las fechas específicas de los ensayos y la prueba de vestuario se comunicarán a los inscritos a través de correo electrónico, asegurando que los voluntarios estén bien preparados para el gran evento.

El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid ha destacado que esta iniciativa permite a los ciudadanos vivir la Cabalgata desde dentro, ofreciendo una perspectiva familiar y comunitaria de la celebración.

“Queremos que todos aquellos que participen como voluntarios sientan la magia de la Cabalgata y se conviertan en parte de esta gran tradición”, mencionaron desde el Ayuntamiento.

En resumen, si deseas vivir la Cabalgata de Reyes de una manera única, no pierdas la oportunidad de inscribirte mañana a las 12:00 horas.