Dónde ver la Fórmula 1 gratis 2023

¿No quieres perderte ninguna de las carreras del Gran Premio de Fórmula 1 2023? Si no estás suscrito a ningún canal de pago que te ofrezca la retransmisión en directo de toda la temporada, a continuación te explicamos cómo ver las carreras gratis. Y de forma legal. Existen páginas en las que puedes ver las retransmisiones de las carreras en directo sin pagar y sin recurrir a sitios pirata. En esta guía puedes consultar las principales opciones para ver todas las carreras del Gran Premio de F1 gratis y en directo en 2023. Y si lo que quieres es disfrutar de las carreras en cualquier momento, aquí te explicamos cómo puedes ver la F1 gratis desde tu Android.

Para no perderte ni una competición, consulta el calendario de la Fórmula 1 en 2023 con las fechas, circuitos y horarios específicos de su retransmisión.

Kodi

Kodi es una aplicación gratuita y personalizable que permite acceder a un amplio catálogo de contenidos. Música, películas, canales de televisión y competiciones deportivas, como la Fórmula 1. Para acceder a las retransmisiones de las carreras hay que buscar los ‘add-ons’ o canales específicos que las emitan. Y aquí te explicamos cómo usar Kodi.

Esta app, que funciona con extensiones o add-ons, es una opción, pero debes tener en cuenta que algunos de estos canales ofrecen las retransmisiones de manera ilegal. Lo que provoca que la emisión pueda sufrir cortes e interferencias. En esta plataforma hay add-ons que ofrecen contenido legal y otros que no. Si quieres asegurarte de no sufrir interrupciones durante la carrera, puedes consultar si el canal elegido cuenta con los derechos de emisión de la F1 en abierto.

IPTV

Las listas IPTV se pueden descargar a través de aplicaciones como Kodi, VLC, Smart IPTV, etc. Estas ofrecen la posibilidad de ver de manera gratuita canales en los que se retransmitan las carreras de F1. Hay que dejar claro que el uso de IPTV se encuentra en una laguna alegal, dependiendo de si los canales que quieres visualizar son de pago o no. Desde aquí informamos que existen canales nacionales de otros países que emiten en abierto la F1 y que podrás ver de manera legal gracias a las listas IPTV, como por ejemplo: RTSH Sport (Albania), RTL (Alemania), RAI (Italia) o Match TV(Rusia). Sin embargo, si decides ver las carreras a través de estos canales, debes tener en cuenta que puedes sufrir interrupciones en la conexión, además de que la calidad de vídeo no es la mejor.

Telegram

A través de la aplicación de mensajería instantánea Telegram puedes unirte a canales que retransmiten con imagen y audio en directo las carreras de F1. Uno de ellos es Fórmula Directa & JaramaFan, donde emiten la imagen oficial de F1 con sus propias narraciones. Si no te gusta su narración, puedes silenciarla y sintonizar la radio.

Por la radio

Es una de las alternativas más sencillas para ver las carreras de la Fórmula 1 sin pagar. La desventaja es evidente. No puedes ver la imagen de la carrera, pero sí escuchar la retransmisión e imaginarte lo que los comentaristas narran. Por otra parte, hay algunas cadenas de radio que retransmiten en YouTube sus grabaciones y podcast en directo para que puedas ver las reacciones y expresiones de los periodistas mientras narran las competiciones.

Hay una gran variedad de canales de radio que emiten las carreras. Algunas de ellas son:

Radio MARCA

Onda Cero

Cadena SER

Cadena COPE

Telecinco

En el caso de Telecinco, al igual que en 2022, este año también ofrecerá en abierto el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona. Esta es una posibilidad para disfrutar de una de las grandes competiciones de la F1 totalmente gratis. Y, aunque no es posible ver toda la temporada a través de esta vía, sí es una opción para no perderte la carrera que se celebra en España a finales de mayo.

