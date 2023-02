Ocio - Tecnología

Cómo ver la F1 en directo en España

NOTICIA de de Cristian Pinto

La temporada de Fórmula 1 está a punto de empezar y seguro que no te quieres perder ninguna carrera. En España hay dos plataformas de pago desde las que puedes seguir la competición en directo: DAZN y Movistar Plus+ F1. No hay cambios en los derechos de emisión respecto al año pasado, aunque te contaremos que hay otra alternativa más económica. A continuación, te explicamos cómo ver toda la temporada de F1 de manera legal en España.

Si no quieres perderte ninguna carrera, aquí te dejamos el calendario para ver la Fórmula 1 2023.



DAZN

La plataforma de DAZN ofrecerá al completo toda la temporada 2023 de F1. Además, cuenta con un amplio catálogo de competiciones del motor, como MotoGP y F2. Dentro de la suscripción tendrás acceso a entrevistas con pilotos, documentales, reportajes, programas pre-carrera y post-carrera, etc.

El precio del plan más barato para ver la F1 en DAZN es de 12,99 euros al mes o 149,99 euros al año. Lamentablemente, ya no está disponible el mes de prueba gratuito de DAZN como sí había en 2022. De todas formas, aquí te dejamos un enlace interesante para saber dónde ver la F1 gratis 2023.

Movistar Plus+ F1

Junto con DAZN, Movistar Plus+ tiene los derechos completos de la F1 en España. Los usuarios de Movistar+ podrán ver el mismo contenido que los que tengan DAZN, es decir, la señal y los narradores son los mismos. Para tener acceso al canal de F1 en Movistar Plus+ necesitas contratar el paquete ‘Deportes’. Así tendrás acceso a los canales de DAZN 1 (dial 64), DAZN 2(dial 65) Y DAZN F1 (dial 63).

El precio más barato para darte de alta en Movistar Plus+ es de 57,90 euros al mes, pero debes contratar adicionalmente el paquete ‘Motor’ por 10 euros al mes. Solo de esta manera tendrás el canal de DAZN F1.

F1 TV Pro y F1 TV Access

Los dueños de la Fórmula 1, Liberty Media, tienen su propia plataforma de streaming para retransmitir todo el mundial de F1 de la manera más completa. Además de ver todas las carreras con la retransmisión oficial, también cuenta con cámaras en todos los coches de la parrilla, para tener una experiencia de lo más realista.

Hay que destacar que este servicio aún no está disponible para ver en España. De momento hay que conformarse con F1 TV Access, su versión simplificada en la que puedes seguir las carreras, pero sin la retransmisión de la imagen. Solo se pueden seguir las tablas de tiempos de los pilotos. Sin embargo, hay una manera de ver F1 TV Pro en España. Se necesita una VPN para cambiar la geolocalización de tu IP y así poder suscribirte a esta plataforma desde un país en el que sí esté disponible.

F1 TV Pro cuesta 9,99 euros al mes o 79,99 euros al año. Tanto F1 TV Pro como F1 TV Access están disponibles para Android y para iOS.

